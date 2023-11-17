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生活
2023-11-17 11:50:00

Black Friday優惠2023｜Burberry手袋低至3折 格紋尼龍Pouch$2,400、Pocket手袋減逾萬元(附連結)

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Black Friday優惠2023｜Burberry手袋低至3折 格紋尼龍Pouch$2,400、Pocket手袋減逾萬元

Black Friday優惠2023｜Burberry手袋低至3折 格紋尼龍Pouch$2,400、Pocket手袋減逾萬元

Black Friday優惠2023來臨，在雙11忍了手的朋友要消費購物了！名牌網購網站的Burberry手袋低至3折，款式有經典格紋以及由Riccardo Tisci時代設計的Pocket、TB、Lola系列等。各位Burberry迷，確是可以在此期下單買入心頭好！

Black Friday2023年會在11月24日舉行，已有不少網站推出Black Friday黑色星期五優惠前哨戰，當中包括潮流名牌雲集的HBX，只要做會員HBX Pro，就可以有私享折扣價格，低至6折入手名牌，Burberry是其中之一。

Black Friday優惠2023中，我們集中留意手袋，喜歡Burberry經典格紋的朋友，今次減價手袋當中都有不少格紋款做折扣，常見的Pouch今次減至$2,400，確實令人心動。另外，可愛精緻的Bowling Bag折後$6,500、單肩包Sling Bag折後$7,500，不用萬元入手迷你小手袋。

Burberry ICON STRIPE NYLON DRAWCORD POUCH

特價：$2,400；原價：$4,100

Burberry CHECK WALLET WITH CHAIN STRAP

特價：$4,800；原價：$8,500

Burberry CHECK MINI BOWLING BAG

特價：$6,500；原價：$11,500

Burberry SLING BAG

特價：$7,500；原價：$13,300

Black Friday優惠2023｜Burberry SLING BAG 特價：$7,500；原價：$13,300 Black Friday優惠2023｜Burberry CHECK MINI BOWLING BAG 特價：$6,500；原價：$11,500 Black Friday優惠2023｜Burberry CHECK WALLET WITH CHAIN STRAP 特價：$4,800；原價：$8,500 Black Friday優惠2023｜Burberry ICON STRIPE NYLON DRAWCORD POUCH 特價：$2,400；原價：$4,100

再來留意，由Riccardo Tisci時代設計的Pocket系列，格紋小手袋由$15,500減至$4,700，3折入手，確是有點難以自信。另一款Logo字樣的Pocket Bag則有半價，$4,000埋單，Yahoo網購專員還以為自己看錯，確實是減至$4,000，只剩一個，買定離手！

Burberry SMALL ELIZABETH BAG

特價：$11,100；原價：$19,900

Burberry MINI POCKET BAG

特價：$4,700；原價：$15,500

Burberry MICRO POCKET BAG

特價：$4,000；原價：$8,300

Burberry SMALL FREYA TOTE BAG

特價：$6,100；原價：$10,900

Black Friday優惠2023｜Burberry SMALL FREYA TOTE BAG 特價：$6,100；原價：$10,900 Black Friday優惠2023｜Burberry MICRO POCKET BAG 特價：$4,000；原價：$8,300 Black Friday優惠2023｜Burberry MINI POCKET BAG 特價：$4,700；原價：$15,500 Black Friday優惠2023｜Burberry SMALL ELIZABETH BAG 特價：$11,100；原價：$19,900
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