Black Friday優惠2023｜Burberry手袋低至3折 格紋尼龍Pouch$2,400、Pocket手袋減逾萬元(附連結)

Black Friday優惠2023來臨，在雙11忍了手的朋友要消費購物了！名牌網購網站的Burberry手袋低至3折，款式有經典格紋以及由Riccardo Tisci時代設計的Pocket、TB、Lola系列等。各位Burberry迷，確是可以在此期下單買入心頭好！

Black Friday2023年會在11月24日舉行，已有不少網站推出Black Friday黑色星期五優惠前哨戰，當中包括潮流名牌雲集的HBX，只要做會員HBX Pro，就可以有私享折扣價格，低至6折入手名牌，Burberry是其中之一。