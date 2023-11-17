Black Friday優惠2023｜Burberry手袋低至3折 格紋尼龍Pouch$2,400、Pocket手袋減逾萬元(附連結)

Black Friday優惠2023來臨，在雙11忍了手的朋友要消費購物了！名牌網購網站的Burberry手袋低至3折，款式有經典格紋以及由Riccardo Tisci時代設計的Pocket、TB、Lola系列等。各位Burberry迷，確是可以在此期下單買入心頭好！
Black Friday2023年會在11月24日舉行，已有不少網站推出Black Friday黑色星期五優惠前哨戰，當中包括潮流名牌雲集的HBX，只要做會員HBX Pro，就可以有私享折扣價格，低至6折入手名牌，Burberry是其中之一。
Black Friday優惠2023中，我們集中留意手袋，喜歡Burberry經典格紋的朋友，今次減價手袋當中都有不少格紋款做折扣，常見的Pouch今次減至$2,400，確實令人心動。另外，可愛精緻的Bowling Bag折後$6,500、單肩包Sling Bag折後$7,500，不用萬元入手迷你小手袋。
Burberry ICON STRIPE NYLON DRAWCORD POUCH
特價：$2,400；原價：$4,100
Burberry CHECK WALLET WITH CHAIN STRAP
特價：$4,800；原價：$8,500
Burberry CHECK MINI BOWLING BAG
特價：$6,500；原價：$11,500
Burberry SLING BAG
特價：$7,500；原價：$13,300
再來留意，由Riccardo Tisci時代設計的Pocket系列，格紋小手袋由$15,500減至$4,700，3折入手，確是有點難以自信。另一款Logo字樣的Pocket Bag則有半價，$4,000埋單，Yahoo網購專員還以為自己看錯，確實是減至$4,000，只剩一個，買定離手！
Burberry SMALL ELIZABETH BAG
特價：$11,100；原價：$19,900
Burberry MINI POCKET BAG
特價：$4,700；原價：$15,500
Burberry MICRO POCKET BAG
特價：$4,000；原價：$8,300
Burberry SMALL FREYA TOTE BAG
特價：$6,100；原價：$10,900