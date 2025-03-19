BMF熟齡/初老肌美肌療程推介 14折體驗王牌凍齡療程

對抗衰老是不少女士的終身事業，美容塑身中心BMF(Bella Marie France)在今年春夏，推介多個非侵入性醫學護膚療程，分別針對熟齡肌及初老肌，強調定格年輕肌齡及分齡保養的重要性，由品牌代言人宣萱及蔡思貝私心推介面部療程，更可以優惠價體驗！ 重點對抗熟齡肌 宣萱對抗熟齡肌的美容方案包括針對色素的「Pico皮秒激光去斑美白療程」，並搭配緊緻逆齡的「Fotona激光緊緻療程」，全方位提升皮膚緊緻度。

品牌代言人宣萱

「Pico皮秒激光去斑美白療程」(首次試做價：$688/一次，或$1,288/兩次；套票優惠價：$4,888/四次；原價為每次$1,200)利用激光壓力震動原理，將頑固色斑及色素震碎並轉化為粉塵狀態，令其更容易經新陳代謝排出體外。除針對各類色斑問題，如荷爾蒙斑、曬斑、雀斑、及蝴蝶斑等，療程亦能改善毛孔粗大情況，更能達到即時美白提亮的效果，持續治療能有效解決膚色暗啞泛黃的問題，達至亮白嫩膚之效。 而醫學級「Fotona激光緊緻療程」(首次試做價：$688/一次，或$1,288/兩次；套票優專價：$4,888/四次；原價為每次$2,000)由內到外刺激膠原蛋白增生，療程利用1,064nm及2,940mn雙波長激光搭配四種專利技術，以內外聯合的非侵入性分層治療方法，有效改善膚質之餘，亦能針對額頭紋、眼周、蘋果肌、虎紋、嘴唇、鼻翼、及頸紋的問題，強效修復皮膚瑕疵及老化跡象，令肌膚回復彈性。

Fotona激光緊緻療程由內到外刺激膠原蛋白增生

定格年輕肌齡 BMF的另一代言人蔡思貝就特別推介亮肌必備的「4G Fill & Glow煥膚療程」及高效緊緻的「CFU環形彈力提拉療程」，鼓勵女生正視肌膚初老問題，及早定格年輕肌齡。 全新的「4G Fill & Glow煥膚療程」(首次試做價：$680/一次；套票優惠價：$3,888/四次；原價為每次$1,380)以第四代的專利技術配方，採用醫學級煥膚複合物，有效去除死皮細胞，提升肌膚的水合度、緊緻度及彈性，並能減淡色素及細紋。

4G Fill & Glow煥膚療程主打去除死皮細胞。

14折試做王牌 提拉療程 另一王牌的「CFU環形彈力提拉療程」(首次試做價：$688/一次，或$1,288/兩次；套票優惠價：$4,888/四次；原價為每次$4,800)採用由意大利引入的CFU Ultima美容儀器，利用環形生物超聲波及創新的應用方法，將超聲波能量傳送至肌底，激活膠原蛋白再生及提拉鬆弛肌膚，重塑緊緻飽滿輪廓；並可減淡細紋、皺紋及暗瘡印。