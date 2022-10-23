BMW M汽車嘉年華 RubberBand KOLOR現身音樂節

寶馬汽車(BMW)的經典型號推出50周年，早以是車迷心及駕駛者心中的傳奇。為了慶祝M系房跑車縱橫車壇半世紀，BMW將在11月4至6日，特別於西九文化區AXA x WONDERLAND舉行《WE ARE M》汽車嘉年華，以及《BMW ///M FEST》戶外音樂節，為車迷帶來一個以車為主題活動。

為車迷而設的 嘉年華 BMW將於佔地14萬呎的WONDERLAND竹翠公園設立「M Town」，內裡有BMW M博物館，展示M系幾款經典車款，M GARAGE則向車迷示範各項維修保養工序及細述有關車輛維修、檢查及保養的專門知識。M遊樂專區、BMW Lifestyle生活精品區、BMW x SHELL巨型模型車盒打卡位及競速賽道等，則適合一家暢遊與購物玩樂的遊園地。

8 大音樂單位帶來音樂盛宴 說到這次慶典的高潮，必定是11月4及5日一連兩晚舉行的《BMW ///M FEST戶外音樂節》，屆時8組音樂單位，包括RubberBand、陳蕾、馮允謙、MC $oho & KidNey、KOLOR、ToNick、Nowhere Boys及ONE PROMISE等，將在精心打造的舞台上，為M Town的車迷獻唱，以節拍慶祝BMW M推出50周年。

M Town入境區，遊人只要填上收件人本地地址，投函到現場///MAIL郵筒，可獲得BMW紀念明信片。