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2022-10-23 17:48:49

BMW M汽車嘉年華 RubberBand KOLOR現身音樂節

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深受香港人愛戴的樂隊RubberBand，會在周未晚上演出。

寶馬汽車(BMW)的經典型號推出50周年，早以是車迷心及駕駛者心中的傳奇。為了慶祝M系房跑車縱橫車壇半世紀，BMW將在11月4至6日，特別於西九文化區AXA x WONDERLAND舉行《WE ARE M》汽車嘉年華，以及《BMW ///M FEST》戶外音樂節，為車迷帶來一個以車為主題活動。

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為車迷而設的嘉年華

BMW將於佔地14萬呎的WONDERLAND竹翠公園設立「M Town」，內裡有BMW M博物館，展示M系幾款經典車款，M GARAGE則向車迷示範各項維修保養工序及細述有關車輛維修、檢查及保養的專門知識。M遊樂專區、BMW Lifestyle生活精品區、BMW x SHELL巨型模型車盒打卡位及競速賽道等，則適合一家暢遊與購物玩樂的遊園地。

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8大音樂單位帶來音樂盛宴

說到這次慶典的高潮，必定是11月4及5日一連兩晚舉行的《BMW ///M FEST戶外音樂節》，屆時8組音樂單位，包括RubberBand、陳蕾、馮允謙、MC $oho & KidNey、KOLOR、ToNick、Nowhere Boys及ONE PROMISE等，將在精心打造的舞台上，為M Town的車迷獻唱，以節拍慶祝BMW M推出50周年。

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M Town入境區，遊人只要填上收件人本地地址，投函到現場///MAIL郵筒，可獲得BMW紀念明信片。

《BMW WE ARE M》汽車嘉年華詳情：

日期：11月4至6日(中午12時至晚上9時30分)

地點：AXA x WONDERLAND(西九文化區苗圃公園）

票價：$120(成人)、$60(小童及長者)

《BMW M FEST戶外音樂節》詳情：

日期： 11月4及5日(晚上8時至晚上9時30分)

地點：AXA x WONDERLAND(西九文化區苗圃公園）

票價：$580、$680及$780

購票：https://tix-get-go.kktix.cc/events/bmw2022

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