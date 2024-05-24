Bosch得獎設計黑鑽嵌入式蒸焗爐　陳凱琳親身試用炮製蛋糕

廚房有一套靚爐具，的確能提升入廚樂趣。德國家電品牌Bosch Series 8黑鑽嵌入式蒸焗爐，為皇牌蒸焗爐HSG656RS1的升級版，除了外型簡約俐落，更獲得紅點設計大奬及UX設計奬多個設計獎項，功能上亦有不少全新升級技術。早前陳凱琳更親自利用Bosch Series 8黑鑽嵌入式蒸焗爐，與一眾參加者焗製出精美的母親節主題蛋糕。

4D HotAir熱風功能能令每一層烘焗的食物受熱均勻。

新一代4D HotAir熱風功能為獨家專利，針對一般焗爐熱力不平均的缺點，利用雙向轉動風扇，將熱力均勻輸送到爐腔每一角落。無論將食物放在第一至第四層，烹調效果都一致，即使四層同時烤焗，亦不會影響到食物質素。

採用全新技術，焗爐溫度可超越100°C，而且能準確掌控蒸氣溫度升降，穩定維持於最高標準120°C，有效縮短高達55%烹調時間及保留高達26%食物營養，焗出來的食物更加原汁原味。例如原隻烤雞只需18分鐘內完全熟透，保留嫩滑多汁的質感，不會乾柴難以入口。

易潔塗層及自動清潔程式

Bosch獨有4面全方位EcoClean Direct塗層，進行烘焙或烤焗時，塗層中有微細陶瓷顆粒，透過高溫熱能吸收油脂，氧化並自動分解。即使烤焗牛扒等高油脂食物後，只需輕輕清潔焗爐底部及玻璃門即可，方便輕鬆。

全新配備的Steam Cleaner技術，簡單注入400毫升清水和1滴清潔劑於爐腔底部，高溫蒸氣即時滲透爐內每個角落，只需20分鐘即可為爐腔進行深層清潔，每月一次，能保持爐具清潔衛生，而且能有效延長使用壽命。

Bosch Series 8黑鑽嵌入式蒸焗爐價錢由$40,800起，各大電器商及百貨公司有售。