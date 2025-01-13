BOYNEXTDOOR 4月香港開唱《KNOCK ON Vol.1》 ONEDOOR Membership會員優先訂票

由前Block B隊長ZICO訓練的韓國男團BOYNEXTDOOR，6位成員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN及WOONHAK，於2023年憑歌曲《WHY..》出道後，憑著高顏值及高水準且穩定的舞台實力，獲得不少新人獎，成功在全球樂壇站隱陣腳。他們將於4月6日假亞洲國際博覽館10號展館，舉行首個香港專場演唱會與樂迷見面。 BOYNEXTDOOR這支唱作兼備的全能組合，將日常生活中的體驗轉化為歌曲，形成他們獨特且引人共鳴的音樂風格。他們發行首張EP《WHY..》，已經達成多個職業里程碑，包括登上Billboard 200 Chart並在Billboard Emerging Artists榜單奪得第一。

2024年4月發布的第二張EP《HOW?》，繼續保持上升勢頭，在Billboard 200 Chart上排名第93位，比首張EP提升了69位。2024年9月發布的第三張EP《19.99》全球銷量突破100萬張，達成了「百萬銷量專輯」的成就，且以最高排名第40位的成績進入Billboard 200，登頂World Albums榜單，同時奪得Emerging Artists榜單的第一。

憑借充滿能量的舞台表現力和讓人引起共鳴的音樂，BOYNEXTDOOR預計將在2025年通過他們的首次巡演《KNOCK ON Vol.1》進一步擴大全球影響力。他們去年9月宣布舉行首個巡迴演唱會，以仁川為起點，共在全球13個城市舉行，當中一連兩天的仁川場甫開售即火速售罄，力證他們人氣高企。