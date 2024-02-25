Brunch推介2024｜香港早午餐Brunch推介合輯！維港靚景暢飲環球美酒/$218盡享Tango主廚菜單/蘇豪區品味異國週末（持續更新）

唔知大家2024約咗朋友們食第一場Brunch未呢？新年過後相信大家都未習慣要咁早開工，週末期間瞓到自然醒，最適合扮到靚靚同朋友一齊去悠閒地食個Brunch。今次就集合咗各種特色餐廳推岀的Brunch優惠並不斷更新，讓大家可以個個週末都有新地方去。
Brunch推介2024｜Hue Dining 維港靚景X現場音樂 暢飲環球美酒
坐擁維港美景的Hue Dining首次推岀全港最多款葡萄酒早午餐，多達17款薈萃環球新舊世界產酒國之逸品葡萄酒，包括紅白葡萄酒、氣泡酒、玫瑰酒、甜酒及餐後酒，嘗盡世界多個酒區不同風格，配襯廚藝團隊精心炮製豐富美食，體驗澳洲地道佳餚與葡萄酒的風彩搭配！加上每逢星期日更設有現場爵士樂表演，迎接週末犒賞自己便最適合不過。
Hue Dining暢飲葡萄酒早午餐
前菜
- 炸蝦麵包卷：加入了香辣番茄紫蘇莎莎醬的澳式開胃菜
- 紫蘇蟹餅班尼迪蛋：以澳洲加菲蟹肉作蟹餅，放上水波蛋及荷蘭汁
- 青豆炸丸子：有機青豆配青瓜薄荷莎莎醬及Ricotta芝士
- 蘆筍配自家醃漬鴨胸火腿：以牛油入味，並配上夏威夷果仁增添味道層次
- 香烤根莖蔬菜：新鮮菜蔬綴上經烤夏威夷果仁及檸檬酸豆醋
主菜（任選一款）
- 伊比利黑毛豬梅花肉：煙燻五花肉碎粒置底，配粉紅佳人蘋果及焦蔥，加入馬德拉酒醬及紅椒甜酸醬
- 澳洲羊脊肉：配襯黑蒜白洋蔥蓉、珍珠洋蔥、雞油菇及阿根廷紅辣醬
- 熟成油甘魚：配燒韭菜、茴香、番紅花及青口忌廉汁
- 澳洲Rangers Valley牛腹扒：配舞茸、芥末薯仔及馬德拉酒醬
- 素食之選：南瓜芝士雲吞加入紅椒堅果醬，撒上松子及鼠尾草
甜品（任選一款）
- 澳洲特色蛋白脆餅：伴上紅醋栗、白朱古力及自家製白胡椒雪葩
- 開心果提拉米蘇：選用Kahlua咖啡酒海綿蛋糕、軟芝士及開心果製成
- 閃電泡芙：加入Mojito雞尾酒醬、青蘋果啫喱及雲尼拿忌廉作內餡
詳細資料
- 逢星期六和星期日推出，由上午11時至下午3時供應
- 早午餐每位HK$550
- 每位加配HK$380享2小時暢飲17款紅白葡萄酒、氣泡酒、玫瑰酒、甜酒及餐後酒
- 每位加配HK$480享2小時暢飲Gosset Cuvée Extra Brut香檳、15款紅白葡萄酒、甜酒及餐後酒
- 逢星期日設有現場爵士樂表演
- 需另加一服務費
地址和訂座：
- 香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓
- （852）3500 5888；huedining.com.hk
Brunch推介2024｜$218嘗盡Tango 3道菜早午餐
若說起近來大熱扒房，非阿根廷扒房Tango莫屬！Tango現推出週末早午餐及任飲阿根廷葡萄酒，最適合相約朋友一夥人外出聚餐，探索南美盛宴的原始風味。
TANGO早午餐
前菜（自選一款）
- Argentinian Chorizo Bombó：香烤肉腸配醃辣椒及胡椒
- 番茄柑橘汁醃蝦：配上辣椒及芫茜，注入滿滿拉丁風味
- 阿根廷餡餅Empanada（牛/雞/豬/芝士）：全人手包製配上清新番茄莎莎醬，是阿根廷的傳統美食
主菜（自選一款）
- 封門柳牛扒三文治：配阿根廷青醬及醃辣椒
- 乾式熟成牛肉漢堡：夾上熟成車打芝士、番茄及生菜的自家
- 封門柳牛扒：配煙肉及煎太陽雙蛋
- 肉眼牛扒：配特色醬汁
- 脆皮油封鴨腿：配慢煮紫甘藍及香橙醬汁
- 烤肉腸拼大啡菇：配番茄及雞蛋
- 白酒煮紐西蘭黑青口
- 鱸魚柳：配香橙茴香沙律及牛油酸豆
- 松露雜菇扁意粉：自家手工製意粉配松露汁
配菜（自選一款）
- 大蒜歐芹香炸幼薯條
- 牛油薯蓉
- 雜菜沙律
詳細資料
- 逢星期六、星期日及公眾假期，上午11時45分至下午3時30分供應
- 每位HK$218至HK$368，自選前菜、一款主菜、一款配菜及飲品
- 每位加配HK$188可享2小時無限暢飲氣泡酒、紅白葡萄酒及精選雞尾酒
- 需另加一服務費
地址及訂座
- 中環蘭桂坊15號協興大廈2樓全層
- （852）2525 5808/sandshospitality.com/portfolio/tango
Brunch推介2024｜BEDU首推罕見波斯早午餐
香港美食雲集，但行精緻路線的中東餐廣就少之又少。而位於蘇豪區的BEDU便推岀了誘人豐富的波斯風味早午餐，為中環美食界注入優雅且活力的異國氣息。主廚Ali Ahmadpour更會透過半開放式廚房與食客互動交流，用餐氣氛溫馨寫意！
BEDU 週末早午餐
前菜
- Chickpea Hummus：扁豆鷹嘴豆蓉配自家即烤鬆軟扁麵包
- 時令蔬菜
- Spinach Labneh：以土耳其乳酪及Cacik青瓜乳酪蘸醬的菠菜乳酪
- Falafel：炸鷹嘴豆蔬菜餅作為惹味熱開胃菜，撒上松子仁莎莎香草醬及醃芒果芝麻醬
主菜（每2位客人自選1款主菜）
- Baked Eggplant：茄子烤至軟身，配上酸忌廉、石榴籽、脆蒜及薄荷等香料來豐富味道層次
- Chicken Lari：嫩雞腿配蘿蔔鷹嘴豆蓉及香草辣醬，辣醬加入新鮮香草、檸檬、薑及紅椒製成，開胃酸辣且帶清新感覺
- Grilled Whole Seabass：香烤原條鱸魚配青豆、櫻桃番茄香草醬
- Lamb Shank：烤羊腿，底層鋪上混合印度香米、Barberry米、香料及堅果等，讓味道及香味層次變得更為細膩
甜品
- Baghlava Mille Feuille：核桃杏仁焦糖千層酥餅，配上雲尼拿雪糕，酥餅口感酥脆且香濃甜美
詳細資料
- 逢星期六及星期日推出早午餐推出，中午12時至下午4時供應
- 早午餐每位HK$440，包含多款共享Mezze開胃菜、每2位客人自選1款主菜及精選甜品
地址及訂座
- 中環歌賦街40號地舖
- www.bedurestaurant.com
Brunch推介2024｜文華東方SOMM 春季早午餐
若果你是Brunch的愛好者，便一定知道文華東方的SOMM的早午餐位置有多灸手可熱！今個春天SOMM以一系列優質時令食材入饌，推岀限定春季早午餐。
SOMM 春季早午餐
- 食譜包含了共享前菜、賓客自選主菜及甜點乙款。
- 由自家製麵包盤掀起序幕：包括熱烘烘的酸種麵包、牛角包及千層麵包搭配海鹽芝麻、法國牛油及果醬
前菜
- 自家製麵包盤：酸種麵包、牛角包及千層麵包搭配海鹽芝麻、法國牛油及果醬
- 「法國生蠔配柚子醋、青蘋果及大頭菜」
- 「厚切煙燻三文魚配酸忌廉及三文魚籽」
春季主菜
- 「本地平原雞配黑松露，烤椰菜花，榛子及黃酒汁」
- 「鱈魚法邊豆，香檳牛油汁配香印提子」
- 「波士頓龍蝦，芹菜頭，青蘋果配黃酒汁」（另加港幣228元）
甜品
- 「熱香餅配烤核桃、沖繩糖漿及青檸汁」
- 「85%朱古力梳乎厘配朱古力雪葩」
*以上僅為部分菜式
詳細資料
- 每個週末及公眾假期上午11時至下午2時30分供應。
- 定價每位港幣778+元並配有90分鐘無限暢飲精選氣泡酒、時令雞尾酒、新鮮果汁、咖啡及茶。
- 賓客亦可另加每位港幣130元額外選配無限暢飲侍酒師精選香檳、清酒、白酒及紅酒。
訂座或查詢
- （852）2132 0055
- 電郵至 [email protected]