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生活
2024-02-25 14:00:00

Brunch推介2024｜香港早午餐Brunch推介合輯！維港靚景暢飲環球美酒/$218盡享Tango主廚菜單/蘇豪區品味異國週末（持續更新）

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2024早午餐Brunch推介！維港靚景暢飲17款環球美酒/$218嘗盡Tango新菜單/文華東方SOMM最新優惠

2024早午餐Brunch推介！維港靚景暢飲17款環球美酒/$218嘗盡Tango新菜單/文華東方SOMM最新優惠

唔知大家2024約咗朋友們食第一場Brunch未呢？新年過後相信大家都未習慣要咁早開工，週末期間瞓到自然醒，最適合扮到靚靚同朋友一齊去悠閒地食個Brunch。今次就集合咗各種特色餐廳推岀的Brunch優惠並不斷更新，讓大家可以個個週末都有新地方去。

Brunch推介2024｜Hue Dining 維港靚景X現場音樂 暢飲環球美酒

Brunch推介2024｜Hue Dining 維港靚景X現場音樂 暢飲環球美酒

Brunch推介2024｜Hue Dining 維港靚景X現場音樂 暢飲環球美酒

坐擁維港美景的Hue Dining首次推岀全港最多款葡萄酒早午餐，多達17款薈萃環球新舊世界產酒國之逸品葡萄酒，包括紅白葡萄酒、氣泡酒、玫瑰酒、甜酒及餐後酒，嘗盡世界多個酒區不同風格，配襯廚藝團隊精心炮製豐富美食，體驗澳洲地道佳餚與葡萄酒的風彩搭配！加上每逢星期日更設有現場爵士樂表演，迎接週末犒賞自己便最適合不過。

Hue Dining暢飲葡萄酒早午餐

前菜

  1. 炸蝦麵包卷：加入了香辣番茄紫蘇莎莎醬的澳式開胃菜
  2. 紫蘇蟹餅班尼迪蛋：以澳洲加菲蟹肉作蟹餅，放上水波蛋及荷蘭汁
  3. 青豆炸丸子：有機青豆配青瓜薄荷莎莎醬及Ricotta芝士
  4. 蘆筍配自家醃漬鴨胸火腿：以牛油入味，並配上夏威夷果仁增添味道層次
  5. 香烤根莖蔬菜：新鮮菜蔬綴上經烤夏威夷果仁及檸檬酸豆醋

主菜（任選一款）

  1. 伊比利黑毛豬梅花肉：煙燻五花肉碎粒置底，配粉紅佳人蘋果及焦蔥，加入馬德拉酒醬及紅椒甜酸醬
  2. 澳洲羊脊肉：配襯黑蒜白洋蔥蓉、珍珠洋蔥、雞油菇及阿根廷紅辣醬
  3. 熟成油甘魚：配燒韭菜、茴香、番紅花及青口忌廉汁
  4. 澳洲Rangers Valley牛腹扒：配舞茸、芥末薯仔及馬德拉酒醬
  5. 素食之選：南瓜芝士雲吞加入紅椒堅果醬，撒上松子及鼠尾草

甜品（任選一款）

  1. 澳洲特色蛋白脆餅：伴上紅醋栗、白朱古力及自家製白胡椒雪葩
  2. 開心果提拉米蘇：選用Kahlua咖啡酒海綿蛋糕、軟芝士及開心果製成
  3. 閃電泡芙：加入Mojito雞尾酒醬、青蘋果啫喱及雲尼拿忌廉作內餡

詳細資料

  • 逢星期六和星期日推出，由上午11時至下午3時供應
  • 早午餐每位HK$550
  • 每位加配HK$380享2小時暢飲17款紅白葡萄酒、氣泡酒、玫瑰酒、甜酒及餐後酒
  • 每位加配HK$480享2小時暢飲Gosset Cuvée Extra Brut香檳、15款紅白葡萄酒、甜酒及餐後酒
  • 逢星期日設有現場爵士樂表演
  • 需另加一服務費

地址和訂座：

  • 香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓
  •  （852）3500 5888；huedining.com.hk
伊比利黑毛豬梅花肉：煙燻五花肉碎粒置底，配粉紅佳人蘋果及焦蔥，加入馬德拉酒醬及紅椒甜酸醬 熟成油甘魚：配燒韭菜、茴香、番紅花及青口忌廉汁 開心果提拉米蘇：選用Kahlua咖啡酒海綿蛋糕、軟芝士及開心果製成 澳洲特色蛋白脆餅：伴上紅醋栗、白朱古力及自家製白胡椒雪葩 閃電泡芙：加入Mojito雞尾酒醬、青蘋果啫喱及雲尼拿忌廉作內餡 坐擁維港美景的Hue Dining首次推岀全港最多款葡萄酒早午餐，多達17款薈萃環球新舊世界產酒國之逸品葡萄酒。 加上每逢星期日更設有現場爵士樂表演，迎接週末犒賞自己便最適合不過。 炸蝦麵包卷：加入了香辣番茄紫蘇莎莎醬的澳式開胃菜 紫蘇蟹餅班尼迪蛋：以澳洲加菲蟹肉作蟹餅，放上水波蛋及荷蘭汁 蘆筍配自家醃漬鴨胸火腿：以牛油入味，並配上夏威夷果仁增添味道層次

Brunch推介2024｜$218嘗盡Tango 3道菜早午餐

若說起近來大熱扒房，非阿根廷扒房Tango莫屬！Tango現推出週末早午餐及任飲阿根廷葡萄酒，最適合相約朋友一夥人外出聚餐，探索南美盛宴的原始風味。

TANGO早午餐

前菜（自選一款）

  1. Argentinian Chorizo Bombó：香烤肉腸配醃辣椒及胡椒
  2. 番茄柑橘汁醃蝦：配上辣椒及芫茜，注入滿滿拉丁風味
  3. 阿根廷餡餅Empanada（牛/雞/豬/芝士）：全人手包製配上清新番茄莎莎醬，是阿根廷的傳統美食

主菜（自選一款）

  1. 封門柳牛扒三文治：配阿根廷青醬及醃辣椒
  2. 乾式熟成牛肉漢堡：夾上熟成車打芝士、番茄及生菜的自家
  3. 封門柳牛扒：配煙肉及煎太陽雙蛋
  4. 肉眼牛扒：配特色醬汁
  5. 脆皮油封鴨腿：配慢煮紫甘藍及香橙醬汁
  6. 烤肉腸拼大啡菇：配番茄及雞蛋
  7. 白酒煮紐西蘭黑青口
  8. 鱸魚柳：配香橙茴香沙律及牛油酸豆
  9. 松露雜菇扁意粉：自家手工製意粉配松露汁

配菜（自選一款）

  1. 大蒜歐芹香炸幼薯條
  2. 牛油薯蓉
  3. 雜菜沙律

詳細資料

  • 逢星期六、星期日及公眾假期，上午11時45分至下午3時30分供應
  • 每位HK$218至HK$368，自選前菜、一款主菜、一款配菜及飲品
  • 每位加配HK$188可享2小時無限暢飲氣泡酒、紅白葡萄酒及精選雞尾酒
  • 需另加一服務費

地址及訂座

 

是次週末早午餐菜單由來自蒙古主廚Saruulgerel Enkh-Amgalan（Eggi）預備，選用阿根廷肉類及海鮮等入饌，嚴挑獲獎無數、來自阿根廷Pampas草原放養的草飼肉牛。 直接從阿根廷多個地區採購最優質豬肉、家禽、烤肉腸Achuras、香草及香料等，務求把拉丁美洲經典美食匯聚其中，一次過向大家展示阿根廷美食精萃。 肉眼牛扒配特色醬汁 夾上熟成車打芝士、番茄及生菜的自家乾式熟成牛肉漢堡 自家手工製松露雜菇扁意粉配松露汁，款款各有特色 白酒煮紐西蘭黑青口 特色烤肉腸拼大啡菇，配番茄及雞蛋 鱸魚柳配香橙茴香沙律及牛油酸豆 阿根廷餡餅Empanada，全人手包製配上清新番茄莎莎醬，饀料分別有：Carne牛肉餡餅，手切阿根廷牛肉配洋蔥橄欖；Pollo雞肉餡餅，烤雞配羅勒波椒；Cerdo豬肉餡餅，豬肉絲配香料青蘋果醬；及Fugazetta芝士餡餅，三重芝士配焦糖洋蔥。 Argentinian Chorizo Bombón香烤肉腸配醃辣椒及胡椒

Brunch推介2024｜BEDU首推罕見波斯早午餐

香港美食雲集，但行精緻路線的中東餐廣就少之又少。而位於蘇豪區的BEDU便推岀了誘人豐富的波斯風味早午餐，為中環美食界注入優雅且活力的異國氣息。主廚Ali Ahmadpour更會透過半開放式廚房與食客互動交流，用餐氣氛溫馨寫意！

BEDU 週末早午餐

前菜

  1. Chickpea Hummus：扁豆鷹嘴豆蓉配自家即烤鬆軟扁麵包
  2. 時令蔬菜
  3. Spinach Labneh：以土耳其乳酪及Cacik青瓜乳酪蘸醬的菠菜乳酪
  4. Falafel：炸鷹嘴豆蔬菜餅作為惹味熱開胃菜，撒上松子仁莎莎香草醬及醃芒果芝麻醬

主菜（每2位客人自選1款主菜）

  1. Baked Eggplant：茄子烤至軟身，配上酸忌廉、石榴籽、脆蒜及薄荷等香料來豐富味道層次
  2. Chicken Lari：嫩雞腿配蘿蔔鷹嘴豆蓉及香草辣醬，辣醬加入新鮮香草、檸檬、薑及紅椒製成，開胃酸辣且帶清新感覺
  3. Grilled Whole Seabass：香烤原條鱸魚配青豆、櫻桃番茄香草醬
  4. Lamb Shank：烤羊腿，底層鋪上混合印度香米、Barberry米、香料及堅果等，讓味道及香味層次變得更為細膩

甜品

  1. Baghlava Mille Feuille：核桃杏仁焦糖千層酥餅，配上雲尼拿雪糕，酥餅口感酥脆且香濃甜美

詳細資料

  • 逢星期六及星期日推出早午餐推出，中午12時至下午4時供應
  • 早午餐每位HK$440，包含多款共享Mezze開胃菜、每2位客人自選1款主菜及精選甜品

地址及訂座

 

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使用獨特香料醃煮Lamb Shank烤羊腿，底層鋪上混合印度香米、Barberry米、香料及堅果等，讓味道及香味層次變得更為細膩 Grilled Whole Seabass香烤原條鱸魚配青豆、櫻桃番茄香草醬 Baked Eggplant烤原隻茄子，靈感來自波斯經典 Borani乳酪茄子塗抹醬，茄子烤至軟身，配上酸忌廉、石榴籽、脆蒜及薄荷等香料來豐富味道層次 Chickpea Hummus扁豆鷹嘴豆蓉配自家即烤鬆軟扁麵包，鷹嘴豆蓉添上少許橄欖油及香料更為美味 Baghlava Mille Feuille核桃杏仁焦糖千層酥餅，配上雲尼拿雪糕，酥餅口感酥脆且香濃甜美，令人一試難忘 探索隱藏在城市內的中東瑰寶BEDU，為中環美食界注入優雅且活力的異國氣息，餐廳由才華橫溢的新任主廚Ali Ahmadpour 烹製波斯、土耳其及約旦美食，呈現多樣化、精緻風味及特色傳統。

Brunch推介2024｜文華東方SOMM 春季早午餐

若果你是Brunch的愛好者，便一定知道文華東方的SOMM的早午餐位置有多灸手可熱！今個春天SOMM以一系列優質時令食材入饌，推岀限定春季早午餐。

SOMM 春季早午餐

  • 食譜包含了共享前菜、賓客自選主菜及甜點乙款。
  • 由自家製麵包盤掀起序幕：包括熱烘烘的酸種麵包、牛角包及千層麵包搭配海鹽芝麻、法國牛油及果醬

前菜

  • 自家製麵包盤：酸種麵包、牛角包及千層麵包搭配海鹽芝麻、法國牛油及果醬
  • 「法國生蠔配柚子醋、青蘋果及大頭菜」
  • 「厚切煙燻三文魚配酸忌廉及三文魚籽」

春季主菜

  • 「本地平原雞配黑松露，烤椰菜花，榛子及黃酒汁」
  • 「鱈魚法邊豆，香檳牛油汁配香印提子」
  • 「波士頓龍蝦，芹菜頭，青蘋果配黃酒汁」（另加港幣228元）

甜品

  • 「熱香餅配烤核桃、沖繩糖漿及青檸汁」
  • 「85%朱古力梳乎厘配朱古力雪葩」

*以上僅為部分菜式

詳細資料

  • 每個週末及公眾假期上午11時至下午2時30分供應。
  • 定價每位港幣778+元並配有90分鐘無限暢飲精選氣泡酒、時令雞尾酒、新鮮果汁、咖啡及茶。
  • 賓客亦可另加每位港幣130元額外選配無限暢飲侍酒師精選香檳、清酒、白酒及紅酒。

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