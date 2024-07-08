BT21｜全球首個《BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love》主題活動登陸東薈城 大量打卡位！限定精品優先發售

東薈城名店倉首度與 IPX 旗下超人氣IP角色 - 宇宙明星 BT21合作，在7月11日至 9月1日期間搶先為BT21 全球企劃「BT21 Magic Recipe」打響頭炮，舉辦全球首個《BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love》主題活動，現場除了大量可愛打卡位，更會優先發售全新 BT21 Magic Recipe 系列會場限定精品！商場更與人氣韓式餐廳 Banchan & Cook 及台式甜品店鮮芋仙合作，為今次「BT21 Magic Recipe」企劃推出期間限定餐牌，今個暑假必去！

東薈城名店倉《 BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love》主題活動

「BT21 Magic Recipe」是 BT21今年的全新全球企劃，而東薈城名店倉將作為今次全球企劃的首個曝光點，7位 BT21 宇宙明星包括聰明的懶瞓豬 KOYA、善良又有愛心的美食家 RJ、 細細粒的百厭星 SHOOKY、表情豐富的跳舞機器 MANG、純真的努力派 CHIMMY、 好奇心王子 TATA 及 PAT PAT 有個心心而且很強壯的 COOKY 將率先在香港東薈城名店強勢登場！

除了跟可愛角色見面，各位更可到《BT21 Magic Recipe 快閃屋》入手多款可愛精品，全球首次發售的 BT21 Magic Recipe 系列香港限定商品將率先分階段推出，另外更有BT21 meets Papery 推出獨特的BT21 Magic Recipe 特別版永續生活時尚系列商品，以及香港首發 2024 年推出的 BT21 新品，款式接近 300款，由擺設、小飾物、文具至生活用品等都有！