BT21｜全球首個《BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love》主題活動登陸東薈城 大量打卡位！限定精品優先發售

東薈城名店倉首度與 IPX 旗下超人氣IP角色 - 宇宙明星 BT21合作，在7月11日至 9月1日期間搶先為BT21 全球企劃「BT21 Magic Recipe」打響頭炮，舉辦全球首個《BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love》主題活動，現場除了大量可愛打卡位，更會優先發售全新 BT21 Magic Recipe 系列會場限定精品！商場更與人氣韓式餐廳 Banchan & Cook 及台式甜品店鮮芋仙合作，為今次「BT21 Magic Recipe」企劃推出期間限定餐牌，今個暑假必去！
東薈城名店倉《 BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love》主題活動
「BT21 Magic Recipe」是 BT21今年的全新全球企劃，而東薈城名店倉將作為今次全球企劃的首個曝光點，7位 BT21 宇宙明星包括聰明的懶瞓豬 KOYA、善良又有愛心的美食家 RJ、 細細粒的百厭星 SHOOKY、表情豐富的跳舞機器 MANG、純真的努力派 CHIMMY、 好奇心王子 TATA 及 PAT PAT 有個心心而且很強壯的 COOKY 將率先在香港東薈城名店強勢登場！
除了跟可愛角色見面，各位更可到《BT21 Magic Recipe 快閃屋》入手多款可愛精品，全球首次發售的 BT21 Magic Recipe 系列香港限定商品將率先分階段推出，另外更有BT21 meets Papery 推出獨特的BT21 Magic Recipe 特別版永續生活時尚系列商品，以及香港首發 2024 年推出的 BT21 新品，款式接近 300款，由擺設、小飾物、文具至生活用品等都有！
東薈城名店倉亦為各位 CLUB CG 會員準備了「仲夏魔法三重賞」，凡於場內消費滿指定金額，即可換領 BT21 與東薈城名店倉限定版禮品，包括以 RPET 再生膠樽布料製成的「BT21 魔幻防曬摺疊遮」、「BT21 星空隨行保溫杯」及「BT21 宇宙漫遊行李箱」；使用銀聯支付，更可享高達港幣 750 元無消費門檻之商場電子購物禮券，大家一於到場掃貨！
《BT21 Magic Recipe 快閃屋》詳情
地點： 東薈城名店倉二樓鄰近 cdf Beauty (274-277 號舖)
日期： 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 9 月 1 日
時間： 每日中午 12 時至晚上 9 時