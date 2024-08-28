Care Bears期間限定店登陸銅鑼灣ToysLab！獨家盲盒$99 逾150款超萌商品 消費滿$300即送玩具！

Care Bears期間限定店正式登陸銅鑼灣ToysLab！今次店舖將換上Care Bears主題，全店有超過150款超萌商品，包括多款特別造型的毛絨公仔、鎖匙扣等，更會在8月30日首發 URDU X Care Bears 站姿公仔盲盒系列和發售2款 URDU X Care Bears 7 吋站姿公仔，凡購物滿港幣$300 或以上即可獲得Care Bears Surprise Figures Peel and Reveal 乙個，粉絲們一於bookmark定日子到場搶購！

Care Bears期間限定店商品推介

ToysLab向來都為客人帶來驚喜產品，滿足各種年齡層和不同興趣愛好。今次期間限定店以人氣卡通角色Care Bears為主題，供應大量坊間少見的Care Bears毛絨公仔，包括生日造型、獨角獸造型、免仔造型、40周年特別版造型等，由鎖匙扣到超巨型公仔都有，總有一款啱你心水！

店舖將於8月30日首發 URDU X Care Bears 站姿公仔盲盒系列（$99/單盒、$792/原盒），全套8款，包含不同寓意的 Cheer Bear、Tenderheart Bear、Funshine Bear、Share Bear、Goodluck Bear、Wish Bear 、Bedtime Bear、Grumpy Bear，另外2款閃鑠透明款的 Cheer Bear 和 Grumpy Bear為隱藏款，粉絲必儲！還有2款URDU X Care Bears 7 吋站姿公仔（$580/件），分別有Cheer Bear 和 Grumpy Bear，沿用系列經典設計，頭部和關節處均可動，整體採用絲滑的植絨設計，不論放在家居或辦公室都可愛度爆燈！



ToysLab

地址：銅鑼灣希慎廣場B1樓B101B號