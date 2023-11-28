Catalog新推迪士尼公主系列冬季服飾+送夢幻化妝袋！貝兒/美人魚/灰姑娘/白雪公主/長髮公主/茉莉公主

迪士尼公主｜各位迪士尼公主迷注意！Catalog Disney Princess 現正夢幻登場，系列不僅展示了迪士尼公主的經典形象，同時也注入了全新的時尚元素，為所有追求時尚風格的公主迷們帶來無盡的選擇。Catalog Disney Princess 系列以六位經典的公主作藍本, 包括貝兒公主、美人魚、灰姑娘、白雪公主、長髮公主以及茉莉公主，推出多款可愛冬季服裝與生活配件，包括針織毛衣、連帽衛衣、半截裙、斜揹袋等。此系列於 11月 28 日於全線 Catalog 門市及網店正式推出。以上系列部份產品均設有成人及童裝，帶你和家人走進迪士尼公主故事的奇妙世界，感受這份喜悅！

Catalog新推迪士尼公主系列Disney Princess 冬季服飾

Catalog 迪士尼 公主 日常冬季服飾 — 成人系列 今次將帶領大家走進六位公主故事中的奇妙世界！Catalog Disney Princess 甜蜜童話系列帶給你成人系列的日常冬季服飾，讓你在平凡的日常中散發著公主的魅力。首先，讓我們欣賞一下這個系列中的公主針織外套。第一款以白雪公主為靈感，呈現出開胸設計的針織毛衣。這件毛衣巧妙地融入了白雪公主最經典的元素，如紅蘋果和音符，將你瞬間帶入白雪公主在森林中與小鳥合奏的美妙場景中。外套設計低調而優雅，讓你感受到公主的純真和甜美。接下來，我們有一款以美人魚為靈感的過針織衛衣。這款衛衣以藍色為基調，彷彿將你帶入一個宛如置身於海洋中的蔚藍空間。毛衣上中間的粉紅色貝殼和美人魚的剪影營造出美人魚對陸地的渴望和好奇心，讓你感受到美人魚的自由和浪漫。最後一款是以貝兒公主為靈感的針織衛衣。這款衛衣以純白色為底色，並融入了《美女與野獸》中的城堡和貝兒公主的剪影。設計展現了貝兒對遙遠城堡和激動人心的冒險有着一份渴望，讓你在穿著時彷彿置身於浪漫的童話世界中。 除了針織產品，Catalog Disney Princess 甜蜜童話系列還為大家帶來一系列的公主連帽衛衣服裝！讓我們先來看看這個系列中的衛衣款式，衛衣系列推出了白雪公主、長髮公主、美人魚、貝兒公主以及茉莉公主的款式，每款衛衣都在胸口位置加設了各位公主的印花圖案，將她們的形象栩栩如生地展現在你的衣櫥中。更令人驚喜的是，手袖上也加入了與各位公主相關的物品元素，為衛衣增添了更多的華麗點綴。而最特別之處在於衛衣的帽子上加上了公主們的皇冠印花，當你戴上帽子時，就仿佛戴著一頂華麗的皇冠，讓你瞬間化身為一位真正的公主。此外，帽子的束帶位置也巧妙地用各位公主的代表顏色作點綴，讓整體造型更加完美。 此外，我們還推出了圓領衛衣系列，特別為喜歡在衛衣上搭配內搭或外套的你們而設計。系列包含了白雪公主、茉莉公主、美人魚、貝兒公主和灰姑娘的款式，每一款都有其獨特的設計元素，讓你展現自己的個性。白雪公主的款式中，我們在衛衣上加入了一個可拆式珍珠鏈蘋果袋，這個細節不僅增添了時尚感，同時也呼應了白雪公主故事中的經典元素。此外，手袖上還加有白雪公主的印花圖案，讓整個衛衣更具故事性和迷人的魅力。而其他四位公主的款式則加入了 PATCH 袋設計，當你打開袋子時，會發現裡面藏著可愛的小吊飾。譬如，茉莉公主的款式中，吊飾是阿拉丁神燈，讓你感受到東方神秘的氛圍；美人魚的款式中，吊飾是小比目魚，帶你遨遊於奇幻的海洋世界；貝兒公主的款式中，吊飾則是茶杯，彷彿邀你一同品味浪漫的下午茶；而灰姑娘的款式中，吊飾則是玻璃鞋，讓你回想起童話故事中那個令人心動的時刻。

Catalog 迪士尼 公主 日常冬季服飾 — 小童系列 接下來，讓我們帶著小朋友們一起走進迪士尼公主的奇妙世界！小童系列針織開胸外套設計與成人版本一樣精緻，融入了白雪公主最經典的元素。並特別推出一款令人驚艷的 Cosplay 風格服裝，低調又可愛！以白雪公主經典的公主服為主題而設計的針織衛衣，胸口位置加上了白雪公主的車花圖案，讓小朋友們成為迪士尼公主的可愛代言人。 另外，我們還為小童系列創作了兩款迷人的蛋糕裙，分別是黃色和藍色。裙子與以上系列的上身衣服完美搭配，讓小朋友們穿上後更加迷人可愛。無論是參加派對、節日慶典還是日常穿著，這些蛋糕裙都將成為小朋友們的最愛，讓他們成為眾人注目的焦點。 而小童系列針織衫則以美人魚、白雪公主、貝兒公主以及長髮公主作為設計靈感，這些可愛的公主角色也成為了衣服上的亮點。我們精心設計了每個公主的大頭圖案，讓小朋友在穿著時能夠展現出無比的可愛魅力。 美人魚針織衫以鮮艷的紅色元素為主題，衣服上的美人魚圖案展現出她的優雅和自由。白雪公主針織衫則選用了有性格的黑色，衣服上的白雪公主圖案彷彿帶領著小朋友進入了白雪公主的童話世界。貝兒公主針織衫則以淡雅的黃色為主，展現了她的溫柔和善良。而長髮公主針織衫則選用了明亮的紫色營造出夢幻般的氛圍。每件衛衣都經過精心製作，融合了公主們的獨特風格和魅力，讓小朋友們在穿著時能夠感受到他們的魔法和美麗。 衛衣系列更是不容錯過！首先是長髮公主款的連帽衛衣，以紫色為主色調，帽子部分使用黃色並加上皇冠印花，穿上後就像擁有了貝兒公主的頭髮並戴上了皇冠一樣，讓小朋友們化身為風格獨特的長髮公主。 圓領衛衣系列包含了茉莉公主、美人魚、貝兒公主和灰姑娘的款式。與成人系列不同之處在於，衣服上的圖案採用了公主的可愛樣子, 並放大突顯出每個公主的獨特特徵。而衣服上的 PATCH 袋打開後，更會呈現各公主的印花圖案，增添了神秘感和可愛度。圓領衛衣將陪伴著小朋友們度過美好的冬季時光，讓他們在舒適中展現自己的公主風采。

Catalog 迪士尼 公主系列 週邊配件 系列還推出了美人魚和貝兒公主的手袋款式，讓你完美搭配你的造型，絕對是吸睛的時尚單品！這些手袋既可以斜背，展現時尚的風格，也可以手拿，展現優雅的氣質。無論你是在日常生活中還是特殊場合中使用，手袋都能為你的整體造型增添一份迪士尼公主的魅力。美人魚手袋的設計充滿了海洋的氣息，手袋上掛著精緻的貝殼裝飾八達通套。而貝兒公主手袋則以浪漫氛圍作為設計靈感，手袋上掛著一個可愛的茶杯造型的八達通套。無論你是在衣物、手袋還是配飾上，都能感受到公主般的華麗和自信，一起將迪士尼公主的魔法帶入你的衣櫥。 最後，我們更為所有公主迷送上迪士尼公主化妝袋！為你的美妝用品加添夢幻和魔法的元素。*凡購買Catalog Disney全新產品滿指定金額，即送迪士尼公主化妝袋乙個，數量有限，送完即止。就讓迪士尼公主化妝袋成為您日常的完美伴侶，為您的美妝護理增添一抹童話魅力。