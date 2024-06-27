Chantecaille第二代自然肌膚輕底霜 質感更清爽輕透/加強保濕抗氧功效

Chantecaille的王牌Just Skin自然肌膚輕底霜(Just Skin Tinted Moisturizer SPF 15)，最近迎來第二代版本，新版本比舊版更清爽輕透，加強保濕、撫紋和抗氧功效，而且帶有絲緞光澤妝感，集防曬、底妝、保濕護膚多功能於一身。日前品牌在中環舉行發布會，邀請逾200位嘉賓到場率先體驗，包括藝人高海寧、吳海昕Sofiee、鄧卓殷Amber、名媛張新悅、時尚達人Faye Tsui及Sue Chang等。

是次發布會以Just Skin Face-Art Studio為主題，以全新一代Just Skin的波浪曲線樽身設計、輕透質感、養膚功效、植萃成分及clean beauty理念，打造出多個打卡位、體驗區及美食飲品，讓來賓了解產品的同時，可拍出絕美相片。

集防曬、底妝、護膚功能於一身 第二代自然肌膚輕底霜由內(成分)至外(包裝)均全面革新，集防曬、底妝、保濕護膚多功能於一身，一抹貼膚，能打造水嫩通透肌膚，適合輕透底妝的人士。底霜加入多種高效植物成分，強化保濕和護膚功效，持續使用可改善肌膚狀態，變得水嫩、幼滑、亮澤。升級後質感比舊版更清爽輕透、水潤易推，提供不厚重的自然輕底妝遮瑕度，更可以疊塗達至更佳的遮瑕效果，全日妝容持久、水潤貼服，不易乾燥斑駁。