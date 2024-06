Chantecaille第二代自然肌膚輕底霜 質感更清爽輕透/加強保濕抗氧功效

新增白晢膚色色號

底霜同提供SPF15礦物防曬保護,可作日常防曬隔離霜單獨使用,又或者作粉底使用。6款適合亞洲女士膚色的色調選擇,包括1款專為白晢膚色而設的新色號Opaline,妝效較自然粉嫩,比較適合較白淨而膚色偏粉的女生,做到持久而不氧化。新一代底霜比原包裝更小巧易攜,適合旅遊或出外補妝使用;而為人熟識的銀紫色管身亦加入波浪線條設計,標誌The new Wave of Just Skin的訊息。