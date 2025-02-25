Chiikawa打敗LABUBU成10大熱搜卡通角色首位 Mofusand屈居第3 第4竟是他

Chiikawa及LABUBU近年風靡全球，成為不少女生的心頭好。有玩具網店公布「2024年10大熱門搜尋IP角色」，Chiikawa及LABUBU毋庸置疑佔據排行榜首三甲，人氣角色Mofusand憑著可愛療癒模樣成為第三名。即看哪些IP打入熱門搜尋排行榜首十位！

熱搜卡通第 10 位｜線條小狗 線條小狗是韓國插畫師Moonlab Studio於2018年推出的作品，透過簡單的線條及擬人化的形象，打造白色摩天使狗、牠的好友金毛尋回犬及鄰居線條鴨嘴獸OGU。小狗們可愛的外表加上趣味療癒的對白成功吸引不少粉絲的心。

熱搜卡通第 9 位｜星之卡比 星之卡比是任天堂於1992年推出的遊戲角色，是著名遊戲製作人櫻井政博的出道作。據官網介紹，星之卡比身高只有8英寸，但會用鬆軟的身體及不可思議的能力吸入敵人，拯救Dream Land。由於初期Gameboy遊戲畫面是黑白色，歐美版遊戲封面曾經錯將卡比粉紅色的身體畫成白色。

熱搜卡通第 8 位｜ Care Bears 美國人氣卡通角色Care Bears於1981年誕生後，隨即吸引大批粉絲，就連BlackPink成員Jennie亦對它愛不釋手。每隻Care Bears擁有自己的名字及、性格、顏色及標誌，向公眾傳遞友誼、善良及愛心等信息。現時Care Bears家族成員已經超過100位。

熱搜卡通第 7 位｜ Bunny Bunny由Pop Mart設計師思琪創作，角色揉合小女孩及兔子的特點，期望傳遞積極向上及接受生活上的不完美。

熱搜卡通第 6 位｜ Molly Molly同樣是Pop Mart的人氣IP之一，是香港設計師王信明的作品。在Molly的世界中，生活充滿了樂趣及大膽神秘的冒險，她熱愛在旅行中認識不同朋友。

熱搜卡通第 5 位｜蠟筆小新 蠟筆小新是不少人的童年回憶，廣受亞洲各地民眾歡迎。故事圍繞5歲男童野原新之助的日常生活展開。《蠟筆小新》初期定位為以成人取向的青年漫畫，逐漸受到家庭觀眾歡迎後，改為闔家觀賞的卡通片。

熱搜卡通第 4 位｜水怪 HANGYODON 日本Sanrio多年來創作多個經典角色，包括Hello Kitty及My Melody等，水怪(HANGYODON)推出初期並未如Hello Kitty等角色般受到公眾熱烈歡迎，直到近年才彈起受到注目。官網形容HANGYODON是中國半魚人，表面上擅長逗人發笑，其實是怕寂寞的浪漫主義者。HANGYODON總是想成為英雄，不知為何總不如人意。

熱搜卡通第 3 位｜ Mofusand Mofusand是日本人氣插畫家ぢゅの (Juno)的貓咪系列作品，超可愛、看起來軟綿綿的Mofusand經常變身為不同水果、甜品及慶典活動吉祥物，當中以「鯊魚貓」打扮最受人歡迎。

熱搜卡通第 2 位｜ LABUBU 經過BlackPink成員LISA加持後，爆紅全球的LABUBU成為熱搜榜單的第2位。LABUBU由比利時籍香港人龍家昇（Kasing Lung）創作，龍家昇於2015年以北歐神話為靈感打造LABUBU所屬的「The Monsters」精靈家族。除了LABUBU外，精靈家族裏還有負責保護帶領家族成員的Zimomo、骷髏頭Tycoco、Mokoko、Spooky、Pippo及追捕LABUBU的Monster Boy等等。

熱搜卡通第 1 位｜ Chiikawa Chiikawa不負眾望成為2024年熱搜IP榜單的第1位。 Chiikawa是日本漫畫家Nagano於2020年透過X連載的網上漫畫角色，而Chiikawa一詞則由「小さい Chiisai」和「かわいい Kawaii」組成，所以Chiikawa即「又小又可愛」的意思。Chiikawa成為近年具影響力的IP之一，甚至造就「Chiikawa經濟」。近日大批港人為了搶購最新款Chiikawa公仔，不惜凌晨5點入機場排隊2小時，可見Chiikawa吸金力驚人！