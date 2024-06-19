CLARINS x Cinnamoroll 透亮光感牛奶肌限定套裝 內附軟萌髮帶及毛公仔吊飾

CLARINS與Sanrio人氣角色Cinnamoroll聯乘，推出透亮光感牛奶肌限定套裝，設計以甜蜜柔軟的Cinnamoroll及透亮光感系列的主要成分——櫻桃為主要元素，包括超軟萌Cinnamoroll髮帶、毛公仔吊飾及瓶蓋，讓女生們今個夏日一起塗上淡斑好物，令肌膚均淨白滑。

CLARINS x Cinnamoroll 透亮光感牛奶肌限定套裝 $980(價值$1,360) (6月24日官網率先發售)

套裝包括透亮光感淡斑亮肌水及透亮光感淡斑乳液，加入「雙注氧美白」科硏技術，以維他命C含量比檸檬更高的西印度櫻桃籽萃取及桃金孃萃取，雙重出擊，激活細胞含氧力。另加入維他命C衍生物，明顯改善由UV或污染造成的色斑或黑色素，均勻提亮膚色。兩款淡斑美白好物的質地輕盈易吸收，即時注滿水分，持續使用有效提亮去黄改善膚色不均，臨床實證色素減淡23%，色斑面積激減27%，從根源養出柔嫩牛奶肌。

透亮光感淡斑亮肌水 $410/200ml 及 透亮光感淡斑乳液 $570/75ml

水乳濕敷法即時急救舒緩 品牌更推薦「水乳濕敷法」，可以在家即時急救補水，也十分適合夏日曬後舒緩，先以4至5泵淡斑乳液厚塗於臉上，再將面膜紙或化妝棉浸泡在淡斑亮肌水中；濕敷上臉5分鐘，再塗抹後續護膚品。有機接骨木花萃取能針對曬後或敏感肌膚產生的炎症，逹至紓緩作用；而西印度櫻桃籽萃取能抑制外來因素誘發形成的黑色素，打造柔嫩牛奶肌。

CLARINS x Cinnamoroll 透亮光感牛奶肌限定套裝 內附軟萌髮帶及毛公仔吊飾