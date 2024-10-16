Clarks Original香港首間旗艦店開幕「Clarks &..」系列同步登場

Clarks Original香港的首間旗艦店早前開幕，此分店為Clarks Original於大中華區的第二間獨立形象店，以THE WORKSHOP為設計概念，將英倫元素與創新材料結合，以石、木材質呈現揉合復古與現代的新英倫氛圍。店舖內部設計更採用工匠手製的矽藻土，將Clarks Originals經典鞋款中標誌性的絨面鹿皮質感精準再現，展現品牌的一貫特色。新店樓高兩層，除了出售多款時尚及限量鞋款外，一樓標誌性的「巨大化」Clarks Original 模型打卡位亦是新店一大亮點。

Clarks Originals是Clarks旗下的復古潮流線，跨越各個時代，從50年代的嘻哈文化到60年代的摩登風潮，再到90年代。在過去3年，Clarks Originals推出「Clarks &..」故事系列，該計劃的目的是帶出全球各國文化。今個秋冬，品牌更與位於東京的時尚文化線上雜誌 Sabukaru合作，回歸90年代顛覆性的街頭文化發源地——日本「裏原宿」，作為本企劃的核心概念。其焦點包括元老級潮人NIGO、潮流教父滕原浩Hiroshi Fujiwara等標誌性人物以「裏原宿文化」重新註釋Clarks的經典鞋履。

Clarks Originals的 Wallabee、Desert Boot 和 Desert Trek憑藉前衛設計、無襯裡的優質麂皮和舒適的天然橡膠底， 跨越不同年代和風格。最新的東京主題系列以大膽的印花和紋理來呈現品牌標誌性元素，體現裏原宿文化。