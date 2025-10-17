COVA太古廣場新店米蘭風蛋糕飾櫃全新nano cake 亞洲區獨家拿坡里酸種薄餅

意國百年品牌COVA最新分店回歸太古廣場，裝潢設計沿照米蘭總店的優雅風氣派，特設巨型蛋糕飾櫃，賣全新nano cake系列，吸引甜品控。新店更是亞洲首間分店獨家推出手工拿坡里酸種薄餅，有別於其他分店。 文：Vera Gee



裝潢設計參照米蘭總店 昨日COVA盛大開幕，一眾意大利COVA高層包括CEO Paola Faccioli專誠從米蘭來港參與剪綵儀式。餅店連餐廳，門面特別裝置高達五呎的蛋糕飾櫃，展示色彩繽紛的蛋糕，非常悅目搶眼！甫入店內，還有三組玻璃櫃陳列大大小小不同的蛋糕和烘焙酥點，當中有全新三款口味nano cake：朱古力軟心蛋糕、藍莓忌廉蛋糕及椰子慕斯蛋糕。每個蛋糕約3吋，大概手掌般大小，小巧精緻，迎合一人me time獨享，又或兩口子溫馨share。



記者實試推介朱古力軟心蛋糕 記者昨日實試，推介必食朱古力軟心蛋糕！COVA精於朱古力工藝，演繹蛋糕固然高班精細。蛋糕外層覆蓋著朱古力脆皮，結合碧根果碎及朱古力脆粒。而蛋糕中央淋上泛光澤的朱古力醬，並以朱古力慕絲唧花圍邊，灑上金箔，流露低調奢華。蛋糕中間夾有軟心朱古力和朱古力海綿蛋糕，選用法國64%濃度朱古力調製，可可味香醇濃郁。蛋糕基底以榛子醬、朱古力薄脆片及朱古力脆餅碎片融合組成，酥脆與滑順口感交織，令整個蛋糕質感味覺豐富而層次分明，展現出朱古力的深邃風味。



亞洲區首推拿坡里酸種薄餅 全新意式酥點還有朱古力開心果迷你扇子酥以及經典檸檬吉士千層酥皮筒，須於3天前訂購。新店另一亮點落在亞洲區門店首推的8吋手工拿坡里酸種薄餅，有Margherita及巴馬火腿兩款傳統意大利口味，即點即烤，薄餅酥脆帶柔韌，番茄醬味道天然。



香港區名物反攻意大利 COVA Montenapoleone首席執行官Paola Faccioli表示：「我們每4至5個月會來港，維持出品質素是大前提，香港區會繼續依照我們的食譜製作出品。我們也會尊重國家的文化，其實我們每日也在不停學習變通，好像香港區大受歡迎的芒果慕絲蛋糕，原本意大利店沒有，我們反將芒果慕絲蛋糕的配方帶回意大利。」



COVA 地址：香港金鐘太古廣場二樓 250 號舖

電話：2918 9660(餐廳) / 2918 9643（蛋糕店） 網店：https://order.cova.com.hk/

