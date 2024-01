Dior時裝騷2024｜Dior Show選址西九M+？ 一文睇清開騷日子、嘉賓名單

繼去年11月的Louis Vuitton香港時裝大秀後,香港又迎來一時尚盛事,Dior將於今年3月在港舉辦男裝早秋時裝秀。近日有消息指,DIOR時裝騷料在西九文化區舉行,而身兼文化藝術盛事委員會主席的新世界行政總裁鄭志剛,近日在IG上載他和法國球星兼DIOR全球大使麥巴比(Kylian Mbappé),以及DIOR藝術總監Kim Jones的合照,分別寫上「SEE YOU IN HK」(香港見)及「SEE YOU IN MARCH」「3月見」,後者更標籤著「盛事香港」,令人聯想到麥巴比可能都會出席3月的Dior Show!