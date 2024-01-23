Dior時裝騷2024｜Dior Show選址西九M+？ 一文睇清開騷日子、嘉賓名單

繼去年11月的Louis Vuitton香港時裝大秀後，香港又迎來一時尚盛事，Dior將於今年3月在港舉辦男裝早秋時裝秀。近日有消息指，DIOR時裝騷料在西九文化區舉行，而身兼文化藝術盛事委員會主席的新世界行政總裁鄭志剛，近日在IG上載他和法國球星兼DIOR全球大使麥巴比(Kylian Mbappé)，以及DIOR藝術總監Kim Jones的合照，分別寫上「SEE YOU IN HK」(香港見)及「SEE YOU IN MARCH」「3月見」，後者更標籤著「盛事香港」，令人聯想到麥巴比可能都會出席3月的Dior Show！

Dior 香港時裝騷 2024 ｜時間地點 Dior的男裝早秋時裝秀將於3月23日在港舉行，是本年首個季度的時裝界盛事！但地點一直未有定案，近日有報道指出，DIOR方面曾看過西九文化區的M+博物館及故宮博物館場地，認為前者更適合他們需求。

Dior 香港時裝騷 2024 ｜曾於不同國家發布早秋系列 Dior男裝設計總監Kim Jones，向來都喜歡在不同國家發布早秋系列，曾先後登陸日本東京、美國邁阿密、洛杉磯、英國倫敦和埃及開羅等地舉辦時裝騷，去年就在埃及開羅金字塔前發布早秋系列，在一望無際的沙漠上行騷，甚具氣勢！