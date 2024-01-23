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2024-01-23 15:35:54

Dior時裝騷2024｜Dior Show選址西九M+？ 一文睇清開騷日子、嘉賓名單

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Dior時裝騷2024｜Dior Show選址西九M+？ 一文睇清開騷日子、嘉賓名單

Dior時裝騷2024｜Dior Show選址西九M+？ 一文睇清開騷日子、嘉賓名單

繼去年11月的Louis Vuitton香港時裝大秀後，香港又迎來一時尚盛事，Dior將於今年3月在港舉辦男裝早秋時裝秀。近日有消息指，DIOR時裝騷料在西九文化區舉行，而身兼文化藝術盛事委員會主席的新世界行政總裁鄭志剛，近日在IG上載他和法國球星兼DIOR全球大使麥巴比(Kylian Mbappé)，以及DIOR藝術總監Kim Jones的合照，分別寫上「SEE YOU IN HK(香港見)及「SEE YOU IN MARCH」「3月見」，後者更標籤著「盛事香港」，令人聯想到麥巴比可能都會出席3月的Dior Show

鄭志剛在IG上載他和法國球星兼DIOR全球大使麥巴比(Kylian Mbappé)，以及DIOR藝術總監Kim Jones的合照。 鄭志剛在IG上載他和法國球星兼DIOR全球大使麥巴比(Kylian Mbappé)，以及DIOR藝術總監Kim Jones的合照。

Dior香港時裝騷2024｜時間地點

Dior的男裝早秋時裝秀將於323日在港舉行，是本年首個季度的時裝界盛事！但地點一直未有定案，近日有報道指出，DIOR方面曾看過西九文化區的M+博物館及故宮博物館場地，認為前者更適合他們需求。

近日有報道指，DIOR有意在西九文化區的M+博物館舉行男裝早秋時裝秀。

近日有報道指，DIOR有意在西九文化區的M+博物館舉行男裝早秋時裝秀。

Dior香港時裝騷2024｜曾於不同國家發布早秋系列

Dior男裝設計總監Kim Jones，向來都喜歡在不同國家發布早秋系列，曾先後登陸日本東京、美國邁阿密、洛杉磯、英國倫敦和埃及開羅等地舉辦時裝騷，去年就在埃及開羅金字塔前發布早秋系列，在一望無際的沙漠上行騷，甚具氣勢！

 

Dior去年在埃及開羅金字塔前發布早秋系列。

Dior去年在埃及開羅金字塔前發布早秋系列。

Dior香港時裝騷2024｜嘉賓名單

今次Kim Jones會親自率領團隊直飛香港，目前時裝騷的嘉賓名單尚未確定，不過外界及粉絲都有一定期望，例如去年12月成為Dior Men全球品牌大使的周杰倫、曾出席Dior埃及開羅2024時裝騷的車銀優、獲邀出席Dior 2024-2025男裝冬季時裝秀的品牌大使NewJeans Haerin，以及有「人間Dior」之稱、BlackpinkJisoo等。至於全球大使麥巴比(Kylian Mbappé)如果來港，相信也會令球迷非常興奮！

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車銀優 Jisoo @Blackpink Haerin @NewJeans
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