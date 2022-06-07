Disney+ 6月必看片單｜《奇異博士2》6.22上架 Marvel全新原創劇《Ms. Marvel》

踏入6月，Disney+又推出全新片單，其中仍在戲院上映的《奇異博士2：失控多元宇宙》，將於6月22日在Disney+上架！另有Marvel新原創劇《Ms. Marvel》，以及2022版的全新一季《金田一少年之事件簿》，今個周末一於留喺屋企煲劇啦！

Disney+ 6 月片單｜ Ms. Marvel 繼《月光騎士》之後，又一套Marvel全新原創劇上線！今次的主角由少女擔正， 講述於美國澤西城長大的16歲穆斯林少女卡馬拉，是一位熱衷於超級英雄遊戲及同人小說的作家，每每創作到偶像Marvel隊長的情節時，卡馬拉的創作宇宙就會大爆發，寫出一幕幕精彩故事。不過這股強大的創作力及想像力，並未為她於家中及學校裡找到自己的位置……直至卡馬拉與她仰慕的一眾超級英雄一樣得到了超能力後，生活將迎來鉅變。 上架日期：6月8日

Disney+ 6 月片單｜金田一少年之事件簿 日本經典漫畫《金田一》又有新作！今次2022年版本找來人氣偶像道枝駿佑飾演金田一，而七瀨美雪則由上白石萌歌飾演。身為傳奇私家偵探金田一耕助的外孫，金田一一從小就背負着眾人期待。城內不斷發生令人束手無策的殺人案，成為擁有超高智商的金田一要破解的難題。雖然金田一只是一名高中生，卻憑藉其優秀的邏輯推理能力，解決了其他偵探無法偵破的案件。最初金田一只有青梅竹馬的好友七瀨美雪協助查案，但當其出色破案才能引來東京警視廳的警部劍持勇注意後，三人從此組成偵查小隊攜手破案，緝拿罪犯、彰顯正義。 上架日期：6月1日