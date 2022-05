奇異博士2｜細數登場新角色+彩蛋 無敵緋紅女巫 光明會成員現身

《蜘蛛俠:不戰無歸》劇情因多元宇宙觸發連場驚喜,令人意想不到的Marvel角色紛紛登場,fans無不拍案叫絕。來到《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)接力上映,打正旗號,以為會有更多角色現身?奉勸各位,入場前,請先調整心態及期望。

注意:以下為《奇異博士 2 》 劇透