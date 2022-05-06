奇異博士2｜細數登場新角色+彩蛋 無敵緋紅女巫 光明會成員現身

《蜘蛛俠：不戰無歸》劇情因多元宇宙觸發連場驚喜，令人意想不到的Marvel角色紛紛登場，fans無不拍案叫絕。來到《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）接力上映，打正旗號，以為會有更多角色現身？奉勸各位，入場前，請先調整心態及期望。 注意：以下為《奇異博士 2 》 劇透

《奇異博士 2 》的光明會 無論正式預告片，抑或只得二、三十秒的Teaser，都難免令人錯覺《奇異博士2：失控多元宇宙》將會有極多驚喜角色登場。尤其是及後當演員名單確認柏德烈史釗活再度飾演X教授，就更加叫人期待，除了光明會之外，還會有X-men成員出現。日前，甚至有疑似偷拍照片顯示，《神奇4俠》的神奇先生、《異人族》的黑蝠俠，以及《What If…？》的Captain Carter會以光明會成員身份亮相。 事實上，所謂驚喜的角色，就只有光明會各成員，然而有別於原著漫畫的版本，加上在片中的作用「廢」得叫觀眾目瞪口呆，所以論震撼程度，實在難與《蜘蛛俠：不戰無歸》相比。至於上文提到的偷拍照片的確屬實，可以預期，約翰卡辛斯基與艾美莉賓特將會夫妻檔主演重啟版本的《神奇4俠》。 ▼ 《奇異博士 2 ：失控多元宇宙》版本的光明會成員 ▼

奇異博士 2 彩蛋的新角色是誰？ 早前盛傳，「妙麗」愛瑪屈臣疑加盟MCU，在《奇異博士2：失控多元宇宙》中出現，甚至有傳已確定飾演Clea一角。Clea在1964年首度於Marvel漫畫中登場，本來身處另一宇宙，及後遇上史傳奇，在他的指導下，魔法得以提升，後來兩人更成為夫妻。而Clea也是捍衛者聯盟一員。 《奇異博士2：失控多元宇宙》有兩個片尾彩蛋，Clea在其中一個中出現，之不過這個角色並非由愛瑪屈臣飾演，而是查理絲花朗。至於另一個彩蛋，誠然，不看也無妨。除非閣下是導演森雷米、電影《鬼玩人》及演員布魯士甘保的fans。

彩蛋2向《鬼玩人》致敬 話說森雷米與布魯士是自小已認識的好友，前者執導1981年經典恐怖電影《鬼玩人》，正是由布魯士擔任男主角。及後，差不多所有森雷米的出品，都會見到布魯士的身影，最經典的莫過於杜比麥奎爾版本的《蜘蛛俠》系列。至於今次在《奇異博士2：失控多元宇宙》中，他於另一個宇宙現身，飾演售賣薄餅的小販，因為與史傳奇嗌霎而被施法，不斷拳打自己，直至第二個彩蛋，法力才停止。而「拳打自己」的橋段，其實是向《鬼玩人》致敬(片中主角被邪靈操控不斷自殘，後來自斷手臂，並且裝上電鋸)。