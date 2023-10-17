Donguri Republic 10周年限定禮品藏神秘效果 3大必買系列/《天空之城》花盆相隔10年再補貨

香港Donguri Republic的10周年期間限定店，集合逾千款商品，還有特別為10周年誌慶推出的限定禮品，包括特別版文件夾、桌面收納盤和鍋具隔熱墊，相信一眾忠絲都睇到眼花撩亂，今次為大家介紹購物攻略，介紹限定店的3大必買產品。另外，10周年期間限定禮品都有隱藏神秘效果，出現龍貓在漫天煙花中飛舞的特效畫面，各位粉絲不要錯過！

10 周年期間限定禮品隱藏神秘效果 今次每件印有Donguri Republic 10周年標誌的禮品都隱藏有神秘效果，只要開啓Donguri Republic官方手機App，點選右上角新增的AR相機功能，對準精品上的10周年標誌，就會出現龍貓在漫天煙花中飛舞的特效畫面，在期間限定店入口處的Donguri Republic 10周年標誌也有同樣效果。購物時還可以使用Donguri Republic官方手機App的電子會員咭，紀錄積分、換領折扣優惠、預訂商品及接收最新資訊。 香港 Donguri Republic 10 週年期間限定禮品 ．由即日起至10月29日前，到任何一間Donguri Republic分店，使用App掃描店內的QR Code，即可獲電子印花1個；儲齊3個印花，即可到全港6間分店或期間限定店免費換領特別版A4文件夾一個。 ．單次購物滿$400 或以上，可免費換領Donguri Republic 10 週年期間限定桌面收納盤一個。 ．單次購物滿$700 或以上，可免費換領Donguri Republic 10 週年期間限定鍋具隔熱墊一個。

Donguri Republic 3 大必買系列 香港Donguri Republic 10 週年期間限定店齊集過千款「吉卜力工作室」經典作品角色和場景的精品，包括《龍貓》、《千與千尋》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《哈爾的移動城堡》及《幽靈公主》等，今次就為大家介紹3大購物攻略，粉絲們不妨參考一下！ 產量稀少的珍藏類 資深粉絲必定知道，立體場景擺設類如流水庭院和花盆系列向來非常搶手，長期缺貨。外型精美的花盆不僅可用作種植，也可作筆筒或小物收納。每款立體場景擺設都嚴謹製作，由微細紋理到精確比例，角色表情和形態均精心設計，由於製作工序繁瑣，產量一直不多，每次補貨都迅速被搶購一空。香港Donguri Republic 10 週年期間限定店現推出少量立體場景擺設補貨，其中《天空之城》機械人兵的願望特大花盆一款，是相隔10年再次補貨，數量非常有限！

盲盒類 吉卜力角色盲盒精品系列結合收藏、交換和驚喜元素，體積雖少，但細節做得非常出色，其中最受粉絲歡迎的包括有再次補貨的《龍貓》野菜系列、可愛的《龍貓》和《千與千尋》不倒翁系列，以及《龍貓》角色妹妹小梅的首個盲盒系列，百變動態的妹妹小梅共有6款，每款造型和表情都十分生動可愛。

實用家品類 多款人氣家居實用商品包括《哈爾的移動城堡》卡西火燭光小夜燈 《千與千尋》無臉男醬油瓶，以及由日本職人以手捏技法製作的《龍貓》和《崖上的波兒》的玻璃餐具。透明清澈的優質玻璃碗印有中、小龍貓在草叢追逐的情景，而把飲料加入印有波兒的杯子中，則呈現她在海中悠游自在的情景。這兩款餐具系列在期間限定店優先推出，是高人氣商品。

Donguri Republic 又一城店將引入旗下 Donguri Closet 另外，位於又一城的Donguri Republic專門店將於10月21日暫停開放，直至10月29日以全新面貌與大家見面，屆時將會加入充滿少女風的Donguri Closet專區，獨家售賣Closet限定商品。吉卜力工作室作品中的女主角都是溫柔而又堅強的，勇敢面對挑戰，在沮喪時也有重新站起來的力量，而Donguri Closet就是以吉卜力工作室作品中的女主角為中心，以「The Place Where I Can Be Myself」為設計理念，推出一系列充滿少女甜美風格和復古水彩畫風的商品。詳情將於稍後公布，忠粉請密切留意。

日本Donguri Closet