Donguri Republic 10周年限定禮品藏神秘效果 3大必買系列/《天空之城》花盆相隔10年再補貨

Donguri Republic 又一城店將引入旗下 Donguri Closet

另外,位於又一城的Donguri Republic專門店將於10月21日暫停開放,直至10月29日以全新面貌與大家見面,屆時將會加入充滿少女風的Donguri Closet專區,獨家售賣Closet限定商品。吉卜力工作室作品中的女主角都是溫柔而又堅強的,勇敢面對挑戰,在沮喪時也有重新站起來的力量,而Donguri Closet就是以吉卜力工作室作品中的女主角為中心,以「The Place Where I Can Be Myself」為設計理念,推出一系列充滿少女甜美風格和復古水彩畫風的商品。詳情將於稍後公布,忠粉請密切留意。