DOUGH BROS全新聖誕限定薄餅 Baileys牛奶巧克力爆醬冬甩 聖誕毛衣/襪/保暖墊禮遇

聖誕節將至，人氣品牌 DOUGH BROS 推出多個新款節日限定美食，包括：包括「聖誕肉饌佳餚薄餅」、「聖誕松露盛宴薄餅」、「聖誕香腸卷」及 Baileys 牛奶朱古力爆醬冬甩。並為店舖換上聖誕佈置，營造冬日氣氛。另外，各分店亦推出限量聖誕禮遇，如派對毛衣及指定套餐附送聖誕襪，為佳節增添驚喜與節日氣氛。

聖誕限定薄餅及冬甩 今個聖誕，DOUGH BROS 推出多款節日限定美食，包括以火雞腿、昆布蘭香腸及蔓越莓醬入饌的「聖誕肉饌佳餚薄餅」，把傳統聖誕大餐元素融入薄餅之中；另有加入黑松露醬及多款芝士的「聖誕松露盛宴薄餅」，口味較為濃郁。小食方面則有「聖誕香腸卷」，外皮香脆，配搭黃芥末享用。甜品方面則有Baileys 牛奶朱古力爆醬冬甩回歸，即叫即製，內餡濃郁。

分店節慶佈置 活動期間，各間 DOUGH BROS 分店均換上聖誕裝飾，營造溫馨節日氣氛。其中長沙灣分店更以冬日仙境為主題，加入燈飾、雪花及聖誕樹等佈置，成爲適合拍照留念節日打卡點。

節日限定禮遇 DOUGH BROS 亦於12月推出多項聖誕禮遇，包括於社交平台舉行限量版派對聖誕毛衣送贈活動，以及透過 Keeta 訂購指定聖誕套餐可獲限量版聖誕襪。相關活動詳情可留意 DOUGH BROS 官方社交平台公布，禮物數量有限，送完即止。

