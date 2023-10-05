Dyson炫彩粉霧拼色風筒及造型器 明亮配色向首款吸塵機致敬

Dyson最近炫彩粉霧拼色系列，為經典的的風筒及多功能造型器換上新配色。炫彩粉霧拼色（Ceramic Pop）以20世紀80年代James Dyson設計的首款真空吸塵器G-Force為靈感，令經典配色跨越在40年後，以另一形式重現在頭髮護理產品中，而彩粉霧拼色搭配瓷器質感飾面，更令產品更見細緻觸感。

Ceramic Pop由3種大膽自信的色彩構成，包括柔霧粉（Blush Pink）、蜜柑橙（Ceramic Topaz） 和薄荷綠（Ceramic Patina），帶來明亮的復古風格。 CMF 團隊專注研發色彩 Dyson設立專注於配色設計、材料和飾面處理（Colours, Materials and Finishes – CMF）的團隊，專注研發產品色彩。團隊運用緞面漆塗層，令系列產品呈現彷如緞面的絲滑陶瓷質感。為確保配色能夠滿足用家的日常需求，Dyson工程師特別對物料進行拉伸、磨損和刮痕等測試，例如模擬日常磨損情況，進行磨損和刮擦測試，以評估產品飾面的耐用度。

快速乾髮 同時呵護染後髮色 今個系列包括Supersonic風筒及Airwrap多功能造型器。風筒搭載Dyson V9數碼摩打，配合氣流倍增技術實現快速乾髮，智能熱控技術每秒量度氣流溫度超過40次，在快速乾髮的同時幫助呵護染後髮色，更可搭配二合一抗毛躁順髮風嘴、柔和乾髮風嘴、順滑風嘴和造型集風嘴，快速打造理想造型。