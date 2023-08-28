Edan演唱會髮型秘密武器 ghd推專屬優惠碼有9折

呂爵安(Edan)的首個個人演唱會昨日完美落幕，Edan在個唱中換了多個造型，當然少不了好用的美髮工具！Edan團隊今次用上ghd王牌的unplugged無線智能造型夾及其他工具，為他短時間內打造最型格的舞台髮型。

在後台換衫轉妝，全部都是爭分奪秒的事，ghd unplugged無線智能造型夾不受電線束縛，方便隨時隨地轉換及整理髮型；而ghd Helios專業風筒操作簡易，可以快速輕鬆打造心水髮型，秒速為上台前一刻作最佳準備。