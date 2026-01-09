Flat Iron Steak 進駐利園 全新旗艦店開幕 限定菜單/露台酒吧/平日牛扒半價優惠

人氣平鐵牛扒餐廳 Flat Iron Steak 進駐銅鑼灣利園三期，開設迄今最大旗艦店，帶來開揚露台空間、獨家限定菜單及全新酒吧小食選擇，更同步於全線分店推出多項平日肉食優惠，包括半價T骨牛扒、$498雙人和牛西冷及$649戰斧牛扒等，即睇以下詳情。

銅鑼灣店限定菜式 全新旗艦店最大亮點是由曾任職 Carbone的大廚特別設計獨家菜單，一系列新菜只限銅鑼灣分店供應。當中包括以慢烤方式處理的 M9 和牛牛面頰，肉質軟嫩、入口即化；濃郁芝香配上鹹香火腿的伊比利亞火腿焗芝士通心粉，層次豐富；以及味道厚實的燉羊腿，經長時間烹調後更顯香濃。午市亦帶來港式創意的澳洲和牛牛扒菠蘿包，鬆化菠蘿包夾着多汁和牛牛扒，鹹甜交錯。

澳洲和牛牛扒菠蘿包

露台酒吧區登場 輕鬆享受城市中的微醺時光 新店特設寬敞露台空間，讓客人可在戶外享受美食與飲品。露台提供多款適合佐酒的小食，包括以特調醬汁製作的韓式炸雞翼、配辣根醬與牛肉汁的迷你牛扒三文治，以及以牛小排或手撕豬肉製作的迷你菠蘿漢堡等。搭配店方的雞尾酒或精選飲品，是好友聚會或收工放鬆的不二之選。

手撕豬肉迷你菠蘿漢堡

全線分店平日限定優惠 此外，Flat Iron Steak 旗下所有分店於星期一至四推行全日肉食優惠。星期一提供 $498 的600g Jack’s Creek 和牛西冷雙人套餐；星期二則有1kg 黑安格斯T骨牛扒以半價供應；星期三的平鐵燒烤拼盤同樣以半價推出；而星期四則可以$649 享用 1.5kg 黑安格斯戰斧牛扒。多款分量十足的牛肉菜式以優惠價登場，性價比極高，適合多人共享。

Flat Iron Steak 銅鑼灣店 地址：銅鑼灣利園 3 期 G11-G15 店（入口位於開平道） 營業時間：周日至四中午 12 時至晚上 10 時 周五及六中午 12 時至晚上 11 時