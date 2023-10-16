熱門搜尋:
消委會 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 繪麗奈 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-16 13:34:40

Food Commons共享食物基金收集剩食資源 捐給有需要人士 致力解決食物浪費問題

分享：
Food Commons共享食物基金收集剩食資源 捐給有需要人士 致力解決食物浪費問題

Food Commons共享食物基金收集剩食資源 捐給有需要人士 致力解決食物浪費問題

香港每日棄置約3,000公噸廚餘，且絕大部份剩食仍可食用，卻被送往堆填區。然而在社區上，有過百萬長者或基層人士三餐不繼，過量的剩食造成浪費，同時亦加重堆填區的負荷。一連串因食物浪費而產生的問題，影響範圍廣及經濟至民生、環境污染到社會發展。有見及此，共享食物基金的食物共享行動從2009年正式啟動，在港開創了首個結合環保與社區互助的食物分享行動，以社區為本，連結不同地區的團體，建立一個能夠解決剩食問題的資源網絡。

持續從各大街市/食肆/商戶收集剩食資源

基金藉著連結社會上各個界別的社福機構、環保組織、政府及工商業界等，共同在解決食物浪費的問題上不斷努力，將可食用及未過期食物的剩食重新定位，經過回收員及志願者分類、篩選，將處理回收得來的剩食，與社區有需要的人士分享，同時食享計劃會尋找其他更多可行的「食物升級再造方案」，如2019年全港首個以「剩食升級」作主題的新概念示範慈善活動「盛食派對」，展示剩食升級新產品，透過工作坊與參加者分享惜食的各種方法，而組織最具規模的是2018年底發起的「救柑行動」，將大批將被棄置的新會柑柑肉加工製成果醬及果乾，解決食物浪費的問題。

救柑行動 盛食派對

全港16區剩食回收共享計劃

共享食物基金連結多個商戶和非牟利機構，現已在全港16個地區進行剩食回收共享工作，包括荃灣、葵芳、青衣、天水圍、元朗、粉嶺、上水、沙田、大圍、馬鞍山、火炭、大埔、紅磡、土瓜灣、上環、銅鑼灣等。並一直鼓勵社會各界人士支持及參與，期望將剩食回收共享計劃推展至全港18區，將應對剩食及廚餘的社區經驗推廣給大眾，宣揚惜食文化，同時減少食物浪費，將資源分享給有需要人士。

為提升社區上居民的環保意識，共享食物基金會在不同地區舉行教育活動，例如「食享新界」、「食享沙田」等項目，每月舉辦街市食物回收，善用社會資源，體驗珍惜食物教育活動，從而提高市民的環保意識。

全港16個地區剩食回收共享計劃

全港16個地區剩食回收共享計劃

受惠人次同步接近1千萬

機構透過食享香港計劃教育市民環保回收概念，減少食物浪費，積極為社區帶來正面影響。計劃實行至今，共享食物基金已累積拯救超過1萬公噸(1千萬公斤)原本將送去堆填區的剩食，等同707架雙層巴士的重量，受惠者接近1千萬人獲得溫飽，計劃的受惠者主要包括長者、低收入人士或家庭、綜援人士或家庭、失業人士、傷健病患人士、兒童、小數族裔、弱勢社群等等。

「食享香港」計劃目前各區合共有156位已登記的志願者，但部分地區仍處於因人手缺乏而導致計劃無法順利進行的情況。藉此呼籲港九新界各區不同階層人士，同時亦歡迎珍惜食物樂於助人的朋友，一同參與「食享香港」食物共享義工行動，登記成為「惜食義工」，認識志同道合的朋友，將剩食回收再分享，減少食物浪費，救食助人！登記成為義工

區區要義工招募計劃 區區要義工招募計劃
Ad Block
Food Commons共享食物基金 剩食回收共享 救食助人 惜食義工
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受