Food Commons共享食物基金收集剩食資源 捐給有需要人士 致力解決食物浪費問題

香港每日棄置約3,000公噸廚餘，且絕大部份剩食仍可食用，卻被送往堆填區。然而在社區上，有過百萬長者或基層人士三餐不繼，過量的剩食造成浪費，同時亦加重堆填區的負荷。一連串因食物浪費而產生的問題，影響範圍廣及經濟至民生、環境污染到社會發展。有見及此，共享食物基金的食物共享行動從2009年正式啟動，在港開創了首個結合環保與社區互助的食物分享行動，以社區為本，連結不同地區的團體，建立一個能夠解決剩食問題的資源網絡。

持續從各大街市 / 食肆 / 商戶收集剩食資源 基金藉著連結社會上各個界別的社福機構、環保組織、政府及工商業界等，共同在解決食物浪費的問題上不斷努力，將可食用及未過期食物的剩食重新定位，經過回收員及志願者分類、篩選，將處理回收得來的剩食，與社區有需要的人士分享，同時食享計劃會尋找其他更多可行的「食物升級再造方案」，如2019年全港首個以「剩食升級」作主題的新概念示範慈善活動「盛食派對」，展示剩食升級新產品，透過工作坊與參加者分享惜食的各種方法，而組織最具規模的是2018年底發起的「救柑行動」，將大批將被棄置的新會柑柑肉加工製成果醬及果乾，解決食物浪費的問題。

全港 16 區剩食回收共享計劃 共享食物基金連結多個商戶和非牟利機構，現已在全港16個地區進行剩食回收共享工作，包括荃灣、葵芳、青衣、天水圍、元朗、粉嶺、上水、沙田、大圍、馬鞍山、火炭、大埔、紅磡、土瓜灣、上環、銅鑼灣等。並一直鼓勵社會各界人士支持及參與，期望將剩食回收共享計劃推展至全港18區，將應對剩食及廚餘的社區經驗推廣給大眾，宣揚惜食文化，同時減少食物浪費，將資源分享給有需要人士。 為提升社區上居民的環保意識，共享食物基金會在不同地區舉行教育活動，例如「食享新界」、「食享沙田」等項目，每月舉辦街市食物回收，善用社會資源，體驗珍惜食物教育活動，從而提高市民的環保意識。

全港16個地區剩食回收共享計劃