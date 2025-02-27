Häagen-Dazs三月狂賞祭 低至$29起！外賣雙球雪糕買一送一 $270食人氣花漾巧意下午茶套餐

今年3月，雪糕品牌Häagen-Dazs為大家帶來三月狂賞祭，一連4周推出限時4重驚喜優惠！當中包括外賣雙球雪糕買一送一、震撼價$29品嚐外賣單球雪糕等等，部分優惠在Häagen-Dazs網上商店同步登場，下文即睇詳情！