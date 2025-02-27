Häagen-Dazs三月狂賞祭 低至$29起！外賣雙球雪糕買一送一 $270食人氣花漾巧意下午茶套餐

今年3月，雪糕品牌Häagen-Dazs為大家帶來三月狂賞祭，一連4周推出限時4重驚喜優惠！當中包括外賣雙球雪糕買一送一、震撼價$29品嚐外賣單球雪糕等等，部分優惠在Häagen-Dazs網上商店同步登場，下文即睇詳情！
Häagen-Dazs 3月優惠
Häagen-Dazs推出三月狂賞祭，連續四星期推出限時著數優惠。由3月1日至3月9日期間，外賣雙球雪糕買一送一優惠強勢回歸，只需$72 即獲得2客外賣雙球雪糕，除可於各分店即場購買優惠，更可以購入禮券隨時享用，又或者同步於網上商店購入電子禮券亦可，禮券時效更高達一個月，夠晒方便！在3月10日至3月16日期間，品牌全線雪糕蛋糕可享8折優惠，另外更加再送 $50 現金券乙張，而Häagen-Dazs™ 金、銀卡會員額外加送 $50 現金券乙張，讓大家在3月14日白色情人節炮製甜蜜回憶。
到了第三周3月15日至3月23日期間，外賣單球雪糕首次推出$29震撼價，各位可以接近半價價錢即時品嚐原價$55一客的外賣單球雪糕，相當抵食！最後3月24日至3月31日期間，更有壓軸優惠，人氣花漾巧意下午茶套餐低至8折，每份只賣$270，網上商店亦同時出售電子禮券，禮券時效同樣為一個月，而Häagen-Dazs™ 金、銀卡會員額外加送 $50 現金券乙張，有興趣的話一於mark定日子啦！
Häagen-Dazs網上商店