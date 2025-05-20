來到炎熱暑天當然要吃冰涼清爽的雪糕甜品！由即日起至6月8日期間的指定日子，Häagen-Dazs人氣「Summer Mango Bliss」系列將分兩階段於門市推出優惠，芒果甜品限定買一送一，平均每杯低至$34.5起，全部用上Häagen-Dazs雪糕炮製，口感香甜幼滑，下文立即為大家介紹優惠詳情！

Häagen-Dazs 3款芒果甜品登場！

每年5－8月都是芒果最當造的季節，Häagen-Dazs最新推出的「Summer Mango Bliss」系列就以香甜芒果為主題，推出3款芒果風味特飲，以Häagen-Dazs的頂級絲滑雪糕配以各種食材製作，款款都滿載果香，非常解暑！必試啖啖濃郁滋味的熱帶芒情($69)，將Häagen-Dazs芒果雪菓加入清甜微酸的菠蘿汁製作，並在表面放上黃金菠蘿片以及芒果雪菓，每口都酸甜開胃。甘露滋味($69)則混合柚子檸檬馬卡龍雪糕、芒果雪糕及芒果醬3款絕配食材，雲石紋路相當打卡，加上西柚果肉和芒果粒，層次豐富又滿足！最後還有充滿港式甜品元素的芒椰派對($69)，用香甜芒果雪糕配以新鮮直送的芒果肉，再倒入雪白椰汁和西米，喜歡港式糖水的話絕對要試吓！



買一送一優惠詳情：

甘露滋味（$69）2025年5月21 日至5月25日

熱帶芒情（$69）2025年6月4日至6月8日