Häagen-Dazs™ 全新法式雪糕軟包 人氣No.1 開心果雪糕回歸長駐專門店

冬天梗係照食雪糕啦！Häagen-Dazs™今次又有新搞作，全新首推Briooochë 法式雪糕軟包，用熱辣辣的布里歐麵包填滿雪糕、醬料和配料，來個冰火二重天。由即日起至1月19日更可率先以優惠價 $62購買(原價$72)，滿足想試新意的雪糕控。

17世紀法國貴族甜點 原來這款Briooochë源自法國貴族甜點，於17世紀只有貴族才能享用布里歐麵包，過去只能在少數高級餐廳或餅店一嚐其滋味。今次Häagen-Dazs™ 特別選用歐洲生產的布里歐麵包，使用大量牛油和雞蛋烤製，味道濃郁幽香，甜而不膩，外皮焦糖化金黃酥脆，麵包鬆軟綿密。客人可自選1款心水雪糕口味，加上自選1款醬料（朱古力醬、士多啤梨醬或芒果醬）和1款配料（朱古力碎、開心果碎或果仁碎），多層次的溫度、味道和口感，特別滋味！推介最合拍組合：曲奇雲呢拿雪糕配朱古力醬和果仁碎，集滑、香、濃、甜、脆口感於一身。



Briooochë 法式雪糕軟包 標準價:$72，優惠價:$62（即日起至2025年1月19日）

順應民意長賣開心果雪糕 至於另一個小驚喜，就是去年首次推出期間限定的開心果雪糕正式回歸。幼滑雪糕糅合香濃不膩的開心果醬、充滿香味的開心果粒，口感層次豐富馥郁，吸引一眾開心果控捧場。早前有見不少開心果控要求復出，於是順應民意，將人氣No.1 開心果雪糕帶回專門店，由即日起長期供應(視乎分店供應情況而定)。

