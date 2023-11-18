Homeland推巨型新奧爾良海鮮盤 超10款海鮮 波士頓龍蝦/北海道松葉蟹腳/泰國珍寶羅氏蝦

海鮮控必吃！人氣新派西餐廳「Homeland」推出巨型海鮮拼盤── 海鮮癮發作起上來，真的擋也擋不住!在大埔打響名堂的人氣新派西餐廳，一直深受歡迎!Homeland主打西式新派美食，繼荃灣分店即將迎來一周年，全線分店重磅推出全新巨型海鮮盤！套餐包括自選餐湯、沙律、海鮮盤、主食、醬汁及基本飲品，主食可以優惠價升級更多款式，及以優惠價追加其他小食或拼盤，基本飲品可升級特飲、紅白酒或手工花茶等，更可以優惠價HK$48加購本地手工蛋糕，套餐每日由晚市5時後開始供應；因部份海鮮限量供應，建議大家提早2日前預訂！另外，同步推出三款全新軟殼蟹主題菜式，包括芒果珍寶軟殼蟹沙律配柚子蛋黃醬、咸蛋黃喇沙珍寶軟殼蟹燉飯、牛油果香酥珍寶軟殼蟹漢堡，適合一家小細、三五知己、約會等一同暢聚嚐鮮！