Homeland推巨型新奧爾良海鮮盤 超10款海鮮 波士頓龍蝦/北海道松葉蟹腳/泰國珍寶羅氏蝦

海鮮控必吃！人氣新派西餐廳「Homeland」推出巨型海鮮拼盤── 海鮮癮發作起上來，真的擋也擋不住!在大埔打響名堂的人氣新派西餐廳，一直深受歡迎!Homeland主打西式新派美食，繼荃灣分店即將迎來一周年，全線分店重磅推出全新巨型海鮮盤！套餐包括自選餐湯、沙律、海鮮盤、主食、醬汁及基本飲品，主食可以優惠價升級更多款式，及以優惠價追加其他小食或拼盤，基本飲品可升級特飲、紅白酒或手工花茶等，更可以優惠價HK$48加購本地手工蛋糕，套餐每日由晚市5時後開始供應；因部份海鮮限量供應，建議大家提早2日前預訂！另外，同步推出三款全新軟殼蟹主題菜式，包括芒果珍寶軟殼蟹沙律配柚子蛋黃醬、咸蛋黃喇沙珍寶軟殼蟹燉飯、牛油果香酥珍寶軟殼蟹漢堡，適合一家小細、三五知己、約會等一同暢聚嚐鮮！
CP值極高！人均$295起就吃到逾10款海鮮及美食
Homeland全線分店推出的新奧爾良海鮮盤，可歎齊逾10款海鮮及滋味配料美食，當中更包括波士頓龍蝦、北海道松葉蟹腳及泰國珍寶羅氏蝦等美味豐富海鮮，而套餐還包含自選餐湯、沙律、海鮮盤、主食、醬汁及基本飲品等，更可以優惠價升級更多款式，套餐每日由晚市5時後開始供應。現在大Size人均HK$295起就品嚐到，套餐款式多籮籮，把握機會止一止海鮮癮啦！而餐廳亦特別提醒大家，因部份海鮮為限量供應，建議大家提早2日前與餐廳預訂！
軟殼蟹主題及其他新菜式
Homeland
大埔店
地址：大埔東昌街2號地舖
電話：6602 6675
營業時間：星期一至日 12:00 - 15:30、17:30 - 22:00
荃灣店
地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B109-110號舖
電話：9160 3680
營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00