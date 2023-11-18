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生活
2023-11-18 11:00:00

Homeland推巨型新奧爾良海鮮盤 超10款海鮮 波士頓龍蝦/北海道松葉蟹腳/泰國珍寶羅氏蝦

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Homeland推巨型新奧爾良海鮮盤 超10款海鮮 波士頓龍蝦/北海道松葉蟹腳/泰國珍寶羅氏蝦

Homeland推巨型新奧爾良海鮮盤 超10款海鮮 波士頓龍蝦/北海道松葉蟹腳/泰國珍寶羅氏蝦

海鮮控必吃！人氣新派西餐廳「Homeland」推出巨型海鮮拼盤── 海鮮癮發作起上來，真的擋也擋不住!在大埔打響名堂的人氣新派西餐廳，一直深受歡迎!Homeland主打西式新派美食，繼荃灣分店即將迎來一周年，全線分店重磅推出全新巨型海鮮盤！套餐包括自選餐湯、沙律、海鮮盤、主食、醬汁及基本飲品，主食可以優惠價升級更多款式，及以優惠價追加其他小食或拼盤，基本飲品可升級特飲、紅白酒或手工花茶等，更可以優惠價HK$48加購本地手工蛋糕，套餐每日由晚市5時後開始供應；因部份海鮮限量供應，建議大家提早2日前預訂！另外，同步推出三款全新軟殼蟹主題菜式，包括芒果珍寶軟殼蟹沙律配柚子蛋黃醬、咸蛋黃喇沙珍寶軟殼蟹燉飯、牛油果香酥珍寶軟殼蟹漢堡，適合一家小細、三五知己、約會等一同暢聚嚐鮮！

CP值極高！人均$295起就吃到逾10款海鮮及美食

Homeland全線分店推出的新奧爾良海鮮盤，可歎齊逾10款海鮮及滋味配料美食，當中更包括波士頓龍蝦、北海道松葉蟹腳及泰國珍寶羅氏蝦等美味豐富海鮮，而套餐還包含自選餐湯、沙律、海鮮盤、主食、醬汁及基本飲品等，更可以優惠價升級更多款式，套餐每日由晚市5時後開始供應。現在大Size人均HK$295起就品嚐到，套餐款式多籮籮，把握機會止一止海鮮癮啦而餐廳亦特別提醒大家，因部份海鮮為限量供應，建議大家提早2日前與餐廳預訂！

海鮮套餐可選中 Size(HK$628起) 或 大 Size(HK$1180起)，套餐包括自選餐湯、沙律、海鮮盤、主食、醬汁及基本飲品，主食可以優惠價升級更多款式。 海鮮套餐可選中 Size(HK$628起) 或 大 Size(HK$1180起)，套餐包括自選餐湯、沙律、海鮮盤、主食、醬汁及基本飲品，主食可以優惠價升級更多款式。 新奧爾良海鮮拼盤 升級主食：BBQ醬燒滋味豬肋骨配薯條

軟殼蟹主題及其他新菜式

芒果珍寶軟殼蟹沙律配柚子蛋黃醬 HK$88｜使用新鮮芒果及原隻珍寶軟殼蟹，再配上自家製柚子蛋黃醬，品嚐啖啖蟹肉，同時酸甜醒胃。 波士頓龍蝦占米多黑松露闊麵 HK$188｜採用法式龍蝦占米多，先將龍蝦起肉，再加入白菌、忌廉、煙肉、洋蔥等原料，最後以芝士烤焗，配上香濃的黑松露闊麵，啖啖香濃芝味，令人回味無窮。 咸蛋黃喇沙珍寶軟殼蟹燉飯 HK$158｜採用正宗馬拉喇沙汁加上金沙咸蛋黃醬混和於燉飯中，再將珍寶軟殼蟹塗上金沙咸蛋黃醬提味，炸至金黃香口，每一口都嚐到鹹香惹味。 泰式柚子墨魚仔沙律 HK$58｜採用新鮮柚子，配以酸辣惹味的泰式醬汁，墨魚仔鮮味爽口，每隻非常入味，開胃之選。 牛油果香酥珍寶軟殼蟹漢堡 HK$118｜大廚特調出惹味香口的牛油果醬，再配上香酥脆炸的珍寶軟殼蟹，置於巨大漢堡包之中，份量大，味道更是滿足。 墨西哥雞肉芝士餡餅 HK$118｜以馬蘇里拉芝士配搭雞肉及莎莎醬作墨西哥餅的餡料，件件香口滋味，配上牛油果更清新。

Homeland

大埔店

地址：大埔東昌街2號地舖

電話：6602 6675

營業時間：星期一至日 12:00 - 15:3017:30 - 22:00

荃灣店

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1B109-110號舖

電話：9160 3680

營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00

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