Hot Toys Summer Showcase 2022大型珍藏人偶展覽 全球首次亮相的Hot Toys雷神奇俠雕塑級1:1原大雕像

Hot Toys全球首次展出最新雷神奇俠雕塑級1:1原大雕像。

今個盛夏，銅鑼灣Fashion Walk夥拍世界頂級珍藏人偶品牌Hot Toys呈獻──年度盛事「Hot Toys Summer Showcase 2022 大型珍藏人偶展覽」活動現登陸Hot Toys Echo Base @ Fashion Walk，於商場展出全球首次亮相的Hot Toys雷神奇俠雕塑級1:1原大雕像、Hot Toys 3大人氣電影/劇集 Jumbo Size COSBI場景打卡位、超迫真打造MARVEL蜘蛛俠三代同堂 vs 歷代反派1:6比例史詩級對戰情景及STAR WARS N-1 Starfighter 1:6比例載具連電影情景，以及全球率先預覽Hot Toys本年度最新與具人氣電影與劇集的珍藏人偶新品！頓時將Fashion Walk化身成電影情景，陣容強大令人熱血沸騰！ Fashion Walk 中庭展示最新上映《雷神奇俠 4 ：愛與雷霆》 1:1 原大雕像電影場景活現眼前 適逢Marvel Studios《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影現正震撼大銀幕，Hot Toys將Fashion Walk中庭打造成《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影情景，全球首次展出最新Hot Toys雷神奇俠雕塑級1:1原大雕像，雷神奇俠擺出騰空跳躍姿態，揮出雷神之鎚，氣勢非凡，配合LED雷電特效裝置，凝聚極級雷電，將電影場節的壓迫感活現眼前！同時與Hot Toys Echo Base店內的《雷神奇俠4：愛與雷霆》雷神奇俠1:6比例珍藏人偶和COSBABY迷你珍藏人偶陳列相映生輝！

Fashion Walk中庭展示最新上映《雷神奇俠4：愛與雷霆》1:1原大雕像電影場景活現眼前。

Fashion Walk 百德新 ​ 街 3 大人氣電影或劇集 Jumbo Size COSBABY 情景盡情打卡 Hot Toys 更精心挑選3套極具人氣的電影或劇集，透過Hot Toys 自家創製的COSBI Q版人偶模式，特別製作出3組逾2000mm至2500mm高的Jumbo Size COSBI人偶的大型電影或劇集場景，包括: MARVEL 人氣電影《鐵甲奇俠3》結集上4款經典鐵甲奇俠聯手對戰的情景、將於8月7日Disney+上線的原創影集《我是樹人》3個不同造型的Q萌可愛樹人情景，以及一直陪伴大家成長的《反斗奇兵》甜品系列情景，猶如走進電影或劇集世界般近距離與角色們見面！

Fashion Walk 商場內展示 MARVEL 蜘蛛俠三代同堂 vs 歷代反派 1:6 比例史詩級對戰情景與最新人偶新品 同時，Hot Toys Echo Base 店內將結合多元化電影或劇集主題，除了店外特大幕牆與店內服務櫃台位置配置上Hot Toys最新發佈的珍藏人偶新品海報來營造氣氛外，同時Hot Toys 更參照MARVEL賣座電影《蜘蛛俠：不戰無歸》中，蜘蛛俠三代同堂vs歷代反派史詩級對戰情景，以1:6比例珍藏人偶超真實還原，整座珍藏人偶情景長1200mm X 高800mm X 闊700mm，集結蜘蛛俠三代同堂 ─ 友好鄰居蜘蛛俠、驚奇蜘蛛俠和蜘蛛俠，及超夢幻的反派陣容──綠魔、蜥蜴人、電魔、八爪魚博士、沙人，絕對是人氣打卡熱點之一！同場展出最新《蜘蛛俠：強勢回歸》禿鷹1:6比例珍藏人偶配以長120cm的可動飛行機翼、《變種特攻：未來同盟戰》狼人(1973年版本) 1:6比例珍藏人偶及《鐵甲奇俠2》鐵甲奇俠Mark VI 1:4比例珍藏人偶等。

搶先發售 COSBABY 、 COSBI 迷你珍藏人偶和電影精品 @Hot Toys Echo Base 除了一系列1:6比例珍藏人偶外，Hot Toys將於7月15日發售一系列COSBABY、COSBI迷你珍藏人偶和電影精品，必買之選：《復仇者聯盟4：終局之戰》鐵甲奇俠Mark LXXXV (全息影像版)、《我是樹人》Cosbi盲盒迷你珍藏人偶和《鐵甲奇俠3》Cosbi盲盒迷你珍藏人偶 (共8個基本款及1個神秘款)，絕對是收藏家與潮人必購之物！更驚喜是Hot Toys 預備了超過20款Hot Toys 新品供粉絲們搶購，當中矚目商品包括: 三眼仔連宇宙飛船、蝙蝠俠連蝙蝠電單車、蝙蝠俠連蝙蝠飛鏢和蝙蝠俠共4款特別顏色版COSBABY迷你珍藏人偶、《我是樹人》COSBABY 迷你珍藏人偶、《蜘蛛俠：不戰無歸》和《迪士尼公主》Cosbi盲盒迷你珍藏人偶，更有鐵甲奇俠和蜘蛛俠雙層玻璃牙籤筒、《我是樹人》長柄雨傘和《蜘蛛俠：不戰無歸》三代蜘蛛俠圖像Tee的電影精品等等，數量有限，售完即止。 「Hot Toys Summer Showcase 2022」 日期：即日起至8月7日 時間：周一至日12pm-9pm 地點：銅鑼灣Fashion Walk百德新街地下12-14號舖Hot Toys Echo Base