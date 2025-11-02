IFC空中花園/尖沙咀海濱長廊等辦公室外避世好去處

好多打工仔日日返工都對住四面牆，感覺局促。有時都想趁午飯時或放工後，找個靜靜地的地方避世一下，整理一個煩躁的心情或思緒……總之暫時離開煩人煩事。不同地方的打工仔又知道，在自己返工附近或同區有哪些避世的好去處嗎？ 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

香港島：中環——IFC空中花園 中環到處高樓大廈林立（其實鄰近地區都係），還有哪處可逃？這個避世之所正正就藏身高樓大廈之間——IFC的空中花園。走進IFC商場後，乘搭扶手電梯到最上層，推開玻璃門就可到達。筆者兩年前第一次到訪時，覺得甚為驚喜，之前竟然忽略了這個宛如沙漠中的綠洲的地方。雖知道食飯時間有限，不能走遠（有時間我都想上山頂望下風景，但一來一回需時），離開辦公室後走不到10分鐘就可以到達的地方，實在難得。工作到忟忟地，吃飯都沒有胃口，就會走到此處坐坐，放空一下。不要少看在安靜的空間放空一下的作用，即刻覺得冇野難到我，返公司可以再拼搏過！

九龍：尖沙咀——海濱長廊、海港城停車場 尖沙咀又是另一個港人返工的集中地，遠離煩囂的話首推海港城上層的停車場。經LCX的電梯直上，可到達停車場的休憩空間，商場亦有在該處設置座位。那處午飯時間較少人，走到相連的另一位置，可以飽覽超過180度的海景。開揚的景觀令人心曠神怡，立時令心情變靚又得，即刻笑返亦得，得咗！如果午飯沒有時間上去，都可以考慮放工的時間到訪，該處是很多攝影發燒友拍攝日落的地方，唔影都上去睇下，絕對是香港觀賞日落頭三甲的地方之一。 如果沒有時間走咁遠，也可以近近地去海濱長廊坐坐，但記住要走上上層，那裏較舒服。安靜坐個十分鐘，曬下太陽，吹下海風，叉充電準備下午精神爽利再工作！

新界：荃灣——南豐紗廠 印象中的荃灣都是商業大廈及工廠林立，無甚可觀喎！然而這也成了荃灣的特色，其中活化項目南豐紗廠就值得大家到此一遊。南豐紗廠雖然是一個室內空間，環境就如辦公室一樣四面牆，但不同的是，南豐紗廠甚有歷史感，就如走進一趟時空之旅。相比起天台露天的休憩空間（有種菜的地方），較推薦充滿懷舊味道的樓梯間。在樓梯間來回走幾遍作飯後散步也是不錯的選擇。如想打卡的話，紗廠有一條長樓梯，在開幕初期是打卡熱點。南豐紗廠還會不定期的舉辦展覽，筆者就曾參觀過一個有關染布的展覽。在工作日看點不一樣的事物，有助你短暫抽離現實，分散注意力，乘機轉換心情。

離島：東涌——機場維修區對開 不要忽略在離島工作的一群，不少從事航空及酒店服務業的人在東涌上班。東涌都有好去處，就是在機場維修區附近的對開位置。那裏臨近機場跑道，在一天的不同時間（也視乎天氣）可以看到飛機升降，對飛機迷而言是航拍（這指「影飛機」而不是「放飛機」，因在機場附近是不能放飛機航拍的）的好地方！筆者曾在午飯時段到訪，看到有附近上班的工作人員帶着簡便午餐坐在石上用饍，都咪話寫意。這裏同樣是看日落或拍攝日落的熱門地點（三甲之內），放工後到訪隨時可以看到magic moment。將你放工後的時間變成令你享受的magic moment就係話咁易！