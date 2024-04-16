IKEA 香港限定「宜家綠色生活週末市集」一連5周本地環保小店進駐/工作坊體驗

IKEA向來以實際行動支持環保和可持續發展，由4月27日至5月26日，IKEA將舉辦以綠色生活為主題的「宜家綠色生活週末市集」，期望展現綠色家居生活的可能性，簡單幾步便能融入日常生活之中。IKEA邀請各式各樣的本地綠色小店及非牟利機構擺設攤檔，售賣各種環保減廢、天然有機、升級再造和可供裸買的產品！市集將在五個周末輪流於不同門市舉行，第一個星期（4月29日至5月3日）更會率先於太古規劃及訂購中心舉行多場特色工作坊和分享會，提供不同方式將廢物再用的靈感和創意。

IKEA 香港限定「宜家綠色生活週末市集」 一連5周有本地環保小店/工作坊體驗

本土綠色小店每周巡迴 遍及港九新界 是次市集為期5個周末，輪流於太古規劃及訂購中心、沙田、荃灣及九龍灣分店舉行，足跡遍及港九新界，歡迎各區街坊參加。IKEA特意請來本地綠色小店及非牟利機構參與是次市集，攤檔更由IKEA家品搭建而成，全力支持綠色家居生活和可持續發展。攤檔售賣富有可持續特色的產品，由本地農產品、本地永續產品、綠色生活雜貨到升級再造(Upcycle)用品都一應俱全；IKEA亦會有容器供選購，即使祼買都不狼狽。 IKEA 香港限定 宜家綠色生活週末市集 2024年4月27 - 28日，2024年5月4 - 5日 太古規劃及訂購中心 2024年5月11 - 12日 沙田分店 2024年5月18 - 19日 荃灣分店 2024年5月25 - 26日 九龍灣分店 時間：中午12:00 - 晚上8:00 本地綠色攤檔

IKEA 太古規劃及訂購中心限定 綠色工作坊及分享會 除了周未綠色市集，IKEA更會在4月29日（星期一）至5月3日（星期五）一連5日，在太古規劃及訂購中心對出的活動空間舉行工作坊及分享會。從認識不同的主題到實踐，跟大家分享如何從生活中減排減碳，將環保融入生活日常，並在家中活用。工作坊名額有限，網上報名，額滿即止。 升級咖啡膠囊飾物 做五角星再隨心意配上頸飾/胸針/扣針/髮夾/髮飾，為“咖啡飾“。每年全球約有576,000公噸的咖啡膠囊被丟棄，造成大量的廢棄物。2014年更有報道稱全球廢棄咖啡膠囊串聯起來，可以繞地球大約12圈！ 在這個工作坊中，參加者將學習如何將咖啡膠囊轉化為獨特的項鍊、耳環或手鐲。導師將指導你使用不同的技巧，將咖啡膠囊轉化為獨特的項鍊、耳環或手鐲，同時還能對環境友好，將咖啡膠囊的廢棄物轉化為美麗的藝術。 日期：2024年4月29日 時間：下午4:30 - 下午5:30

升級咖啡膠囊飾物

永續靜心瓶 春天，屬於萬物重新出發的時刻，參與是次永續靜心瓶工作坊，不妨一起靜下來，運用創意製作別具自己風格的心情小瓶！ 由療心家Carrie Fish - 美國認證禪繞老師和身心靈療癒工作者，用溫和與善導的方式，與大家一起利用簡單的環保材料，製作屬於你呼吸的的靜心瓶。透過搖晃靜心瓶，覺察和照顧此刻自己，一起看見自己的心情和感受，將注意力回到當下。 日期：2024年4月30日 時間：下午4:30 - 下午5:30

永續靜心瓶

小豬學回收故事舘 今次故事舘連同繪本講者 meelimami 一起同大家邊聽 Peppa Pig點樣學回收，一邊共同進行回收遊戲啦，是次藉由小朋友最愛Peppa Pig故事書《資源回收好好玩》，將親子聚在一起，一起學習回收知識之餘又可享受共處的樂趣。 內容豐富互動: 1. 分類可回收物料 2. 回收有何好處 3. 除了回收，有什麽源頭減費的辦法 日期：2024年5月1日 時間：下午2:30 - 下午3:30

小豬學回收故事舘

種籽再造卡片 參加者將學習如何製作自己的再生紙，並將其中添加種子。這種特殊的紙張可以被種植，當朋友收到這張再生賀卡時，同時也收穫了一株未來植物，把環保和可持續發展融入生活，也培養創意和手工藝技能。 日期：2024年5月1日 時間：下午4:30 - 下午5:30

種籽再造卡片

天然咖啡渣蚊香 是次天然咖啡渣蚊香工作坊 ，由身為花藥諮詢師的Kevin分享如何善用重用平日的咖啡渣，加上天然無害的材料，製作成 咖啡渣蚊香，點完房間清新，蚊仔怕怕，更加不留廢。 日期：2024年5月1日 時間：下午6:00 - 下午7:00

天然咖啡渣蚊香

天然舒緩金盞花膏 金盞花膏是一種傳統的天然護膚品，富含抗氧化劑和抗發炎特性。你將學習如何利用金盞花製成舒緩、保濕和修復肌膚的膏狀產品，將天然的草本療法融入日常護膚和生活方式中。 日期：2024年5月2日 時間：下午4:30 - 下午5:30

天然舒緩金盞花膏

靜心禪繞畫 Home is where your heart is，找到心，便成家。靜心禪繞畫融合藝術和靜心的活動，通過繪製重複的圖案和曲線，進入專注狀態，放鬆思緒和情緒，享受創作的喜悅。導師將在工作坊中介紹禪繞畫的基礎技巧，並提供有趣的主題和圖案，讓參加者創作獨特的禪繞畫作品，培養創意和藝術天賦。 日期：2024年5月3日 時間：下午4:30 - 下午5:30