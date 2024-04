IKEA 香港限定「宜家綠色生活週末市集」一連5周本地環保小店進駐/工作坊體驗

靜心禪繞畫

Home is where your heart is,找到心,便成家。靜心禪繞畫融合藝術和靜心的活動,通過繪製重複的圖案和曲線,進入專注狀態,放鬆思緒和情緒,享受創作的喜悅。導師將在工作坊中介紹禪繞畫的基礎技巧,並提供有趣的主題和圖案,讓參加者創作獨特的禪繞畫作品,培養創意和藝術天賦。

日期:2024年5月3日

時間:下午4:30 - 下午5:30