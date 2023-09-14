iPhone 15｜csl、3HK、SmarTone上台預訂優惠 最快5日內出機

Apple於發布會上公開全新的iPhone 15、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max等系列，而新機將於9月15日在香港公開預訂。每次iPhone開訂也會迅速被搶購一空，想輕鬆入手新機，香港電訊商如csl、1010、3HK、SmarTone各提供快證大多都需配合指定的合約計劃，今年更有改善安排，在確保為用家預留 iPhone 新機之外，SmarTone、csl、3HK 等等亦有不少著數優惠！ iPhone 15系列發售日期：9月15日(星期五)起接受預訂，9月22日(星期五)起發售

3HK iPhone15優惠｜「一換一」舊機換新機 7日預付$500，零售價減$2,000 3HK推出「一換一」的 iPhone 15預訂方案，現時無論新、舊客戶上台/續約指定5G計劃，憑任何舊機/壞機登記Trade-in新機王系列，並於上台/續約/升級日起計7天內以信用卡繳交$500預付金額都可享淨機零售價直減$2,000，及保證新機發售首7日內拎機，特選客戶額外享$500手機現金券。名額有限，先到先得，而合約期為24個月。

csl 或 1O1O iPhone15優惠｜可獲5G旗艦手機 fast pass 客戶簽訂36個月送$1000手機禮券 香港電訊旗下的csl及1O1O現正進行「Fast Pass」預訂服務，只要上台就有Pass，分為全新客、及HKT其他服務的舊客。凡簽訂指定5G月費計劃可獲優惠，例如1O1O的110GB 5G月費計劃，月費$477，需預先支付$4,050（全數可分期36個月返還，每月返還$112）。上述計劃本身附帶$4,500的手機禮券，簽約36個月或以上，額外多送$1,000手機禮券，出機時可享有建議零售價直接減$5,500。而且最快在公開發售日起5天內出機。 *具體的優惠和條款會因應新舊客戶而有所不同，可前往門市，或直接透過官方WhatsApp查詢詳情。