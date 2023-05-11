IU穿搭示範｜New-Balance-Grey-Day新款推介-IU示範今年最熱門灰白波鞋

每個品牌都有自己的brand color，要數New Balance便肯定是灰色，隨著NB推出不同色階的灰於其經典鞋款，其「元祖灰」一詞亦成為了NB專有。

自2018年Grey Day開始，New Balance不斷推出「元祖灰」色調的波鞋，同時強調其引以為傲的製鞋技術，2023年New Balance Grey Day便推出4款「Moon Daze」系列鞋履，並找來韓國國民女神IU穿搭示範。