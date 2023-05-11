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2023-05-11 12:12:00

IU穿搭示範｜New Balance Grey Day新款推介 IU示範今年最熱門灰白波鞋

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IU穿搭示範｜New-Balance-Grey-Day新款推介-IU示範今年最熱門灰白波鞋

每個品牌都有自己的brand color，要數New Balance便肯定是灰色，隨著NB推出不同色階的灰於其經典鞋款，其「元祖灰」一詞亦成為了NB專有。

自2018年Grey Day開始，New Balance不斷推出「元祖灰」色調的波鞋，同時強調其引以為傲的製鞋技術，2023年New Balance Grey Day便推出4款「Moon Daze」系列鞋履，並找來韓國國民女神IU穿搭示範。

 

New Balance 4個經典鞋款：550、580、9060及Fresh Foam x More Trail v3，從未來汲取靈感。

New Balance 4個經典鞋款：550、580、9060及Fresh Foam x More Trail v3，從未來汲取靈感。

New Balance 「Moon Daze」4款新作

以下為今年New Balance Grey Day 推出的4款「Moon Daze」系列鞋款，分別是9060、580、550及More Trail v3。今次「Moon Daze」系列靈感來自對月球探索的想像，以NB傳統灰搭上了月夜藍作為系列主調。

延伸閱讀：甚麼是New Balance的灰？

9060 New Balance 580 New Balance 550 Fresh Foam x More Trail v3 $1,299

即睇IU穿搭示範 New Balance球鞋配休閒風＋西裝外套

IU X 550 Moon Daze

IU X 550 Moon Daze

IU x 550

IU穿上550 Moon Dazs鞋款，一邊以襯衫 + 針織背心＋棉褲作輕鬆休閒裝扮，另一邊則是黑白西裝外套長褲的搭配，呼應550鞋款的白、月夜藍色調。

IU X 550 Moon Daze IU X 550 Moon Daze IU X 550 Moon Daze IU X 550 Moon Daze IU X 550 Moon Daze IU X 550 Moon Daze
IU X 9060

IU X 9060 Moon Daze

IU x 9060

IU穿上9060再以西裝外套配搭，以兩個不同的短褲及短裙look，加上不同高度的襪子，將整個腿型拉長，略帶Oversized的上身搭配可愛得來又帶點成熟！

IU X 9060 Moon Daze IU X 9060 Moon Daze IU X 9060 Moon Daze IU X 9060 Moon Daze IU X 9060 Moon Daze IU X 9060 Moon Daze IU X 9060 Moon Daze IU X 9060 Moon Daze

今年Grey Day除了有Moon Daze新作外，亦推出MADE in USA Grey Day系列，當中包括4個配搭灰色色調的經典MADE鞋款：990v4、990v6、996及998。

Grey Day Moon Daze及MADE in USA Grey Day系列將於5月12日起在New Balance香港官網及指定門市發售。

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