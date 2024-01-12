Jeffrey首度為港鐵拍廣告 新登記⽤戶每搭$100可換$10⾞費折扣

Jeffrey首度為港鐵拍廣告 新登記用戶每搭$100可換$10⾞費折扣

港鐵⼿機應⽤程式MTR Mobile邀請魏浚笙(Jeffrey Ngai)，推出全新廣告，為⼤家帶來清新演出。Jeffrey於廣告片中飾演⼀個傻氣⽽直率的⾓⾊阿明。在《⾏程指南搵路篇》中，他約朋友出遊，出發時卻臨時被朋友們遺下，為需要⾃⾏安排前往⽬的地⽽苦惱；在《⽇常使費賺分篇》中，他為了在⼼儀對象設定的預算下買⼀份突圍⽽出的⽣⽇禮物⽽惆悵，鐵仔的出現，立即為Jeffrey 解決所有難題。

新登記⽤戶專享額外⾞程獎分 每搭 $100 ⾞換 $10 ⾞費折扣 由2024年1⽉12⽇⾄3⽉31⽇ (優惠推廣期) 內，新登記⽤⼾將額外獲享迎新優惠。合資格的的登記⽤⼾於登記⽇起計31⽇內，⽤已連結MTR Mobile賬⼾的八達通每乘搭$1⾞即可賺取30 MTR分 (基本獎賞5分+額外獎賞25分)。換⾔之，乘搭累積滿$100⾞費，即可於MTR Mobile 內換領$10 ⾞費折扣 (相等於3,000 MTR分)，搭得越多，折扣越⼤。