Jo Malone London仲夏狂想曲香氛系列 3款熱帶花果香 捕捉海風活力氣息

5月天氣還是微涼多雨，Jo Malone London最近新推出全新Blossoms限量仲夏狂想曲香氛系列，帶大家來一場說走就走的南美洲海濱假期，以香氣直奔熱情奔放的南美巴西海岸，感受海風中飄來的熱帶花果香，頃刻感受夏日的熾熱陽光。

Jo Malone London全新Blossoms限量仲夏狂想曲香氛系列

今次的系列靈感來自巴西海岸最熱鬧的伊帕內瑪海灘，遊人不絕，衝浪男孩與比基尼女孩暢泳於清澈碧藍的海水中。系列在清甜的熱帶鮮花和異國水果香氣之間，捕捉盛夏海風活力氣息，3款限量版夏日花果香氣包括全新番荔枝，以及載譽歸來的柚子與黃扶桑花，盛載於繽紛玩味的馬卡龍色調的渾圓香氛瓶中，讓大家隨著夏日花果香氣投入熱帶天堂的懷抱！

Jo Malone London仲夏狂想曲香氛系列

Jo Malone London 仲夏狂想曲香氛系列｜柚子古龍水 $950/50ml 里約熱內盧的伊帕內瑪海灘風光如畫，曾被評為世上最美沙灘之一。躺臥於海灘上，享受清新香甜的冰涼柚子氣泡酒，沁涼消暑，第一口品嚐到的是初調明亮旖旎的柚子清香，金黃色果實煥發出生氣盎然的活潑氣息。第二口浮現主調鼠尾草與迷迭香的草本大地氣息， 最後以溫暖香脂冷杉與雪松的沉穩木香作結。

Jo Malone London仲夏狂想曲香氛系列｜柚子古龍水 $950/50ml

Jo Malone London 仲夏狂想曲香氛系列｜黃扶桑花古龍水 $950/50ml 美麗的熱帶海岸上，鮮明亮眼的黃扶桑花迎著明媚陽光，隨海風輕輕搖曳。古龍水以醒神多汁的青檸作為初調，清新香甜，綴滿初露氣息的玫瑰主調，徜徉於白麝香基調的粉香馥郁中，交融成輕快閃亮的清新花香。

Jo Malone London仲夏狂想曲香氛系列｜黃扶桑花古龍水 $950/50ml

Jo Malone London 仲夏狂想曲香氛系列｜番荔枝古龍水 $950/50ml 里約熱內盧海灘旁的攤位擺賣著青綠的番荔枝，這種盛產於熱帶南美洲的果實，果肉軟綿雪白，香甜又帶點微酸，在豔陽照射下飄散著熱帶果香，是令人難以抗拒的誘人香甜。古龍水加入清甜多汁的梨香與醒神的佛手柑，交織番荔枝與百香花的熱情甜香，彷彿散發著熱帶陽光的熾熱餘溫，包覆於古巴香脂的溫暖奶油木香與零陵香的杏仁幼滑感當中，為香調增添感性迷人的柔滑層次感，帶來熱情感性、溫暖及香甜。