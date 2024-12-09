中大近日公布大學聯招辦法（JUPAS）首輪申請當中，中大最多人申請及競爭最激烈科目。理學（JS4601）為首輪申請中最多人申請的科目，超過1885人競爭352學額；健康與體育運動科學（JS4329）為中大競爭最劇烈之科目，平均1個學額有37.5人競爭。