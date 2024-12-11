JUPAS2025｜教大首輪申請1課程競爭最劇烈 43人爭1位

以Band A計算，科大最多人報讀的課程為理學B組(JS5103)，課程與理學A組共設學額，612名學生搶讀408共設學額。 理學士（生物醫學及健康科學）成科大申請最劇烈的課程，Band A申請人數為212人，平均8.48人爭1個位。

教大課程今年競爭同樣劇烈。以Band A計算，最多人申請教大運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士 (JS8726），1033人爭25個學額。 文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士及運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士成今年JUPAS首輪申請競爭最劇烈的課程。以Band A計算，521人爭奪12個文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士(JS8005)學額，平均43人爭1個位；1033人爭奪運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士(JS8726) 25個學額，平均41人爭1個位。

城大方面，有1093人於Band A中選擇工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境，社會，治理和科技)（JS1002）。 同樣以Band A計算，城大競爭最劇烈的課程為文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術)(JS1042)，483人爭讀17個學額，平均28.4人搶1學位。

以Band A計算，最多人報讀嶺大的社會科學(榮譽)學士 - 心理學(JS7303)，415人申請20學額；嶺大競爭最劇烈的課程為社會科學(榮譽)學士 - 健康及社會服務管理（JS7305），280人爭讀8個學額，平均35人搶1個位。

護理學(榮譽)理學士(JS3648)成為理大最多人報讀的課程，1336人將護理學放在Band A當中，爭奪193個學額。 理大三寶之一的言語治療(榮譽)理學士(JS3242)，成為理大聯招課程之中競爭最劇烈。以Band A計算，375人爭奪15個言語治療學額，平均25人搶1個位。

以Band A計算，香港大學護理學學士（JS6468）及護理學學士菁英領袖培育專修組別（JS6418）為最多人申請的課完璧程，分別有1557及154人爭奪210個學額。文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育成為香港大學競爭最劇烈的聯招課程，Band A申請報讀人數為212人，爭奪17學額，平均12人搶1個學額。

中大方面，理學（JS4601）為JUPAS最多人選擇的課程，Band A申請人數為1885人競爭352個學額；健康與體育運動科學為中大競爭最劇烈的聯招課程，600個人爭16個學額，平均37.5人搶1學位。

以Band A計算，工商管理學士（榮譽）課程（JS2120）成為浸大最多人選讀之課程，1035人爭奪185個學額；社會工作學士（榮譽）課程（JS2660）成浸大競爭最激烈的課程平均30.13人爭1個位。

浸大提供數據