KFC推出首個NFT –「KFC差不多炸雞NFT」 有機會全年免費食炸雞！ 同場加映兩星期限定$100大食孖寶餐

KFC宣布推出首個NFT –「KFC差不多炸雞NFT」，以「全港最唔獨一無二」NFT為顧客帶來驚喜，有機會贏取全年免費食炸雞！有別於坊間獨一無二嘅NFT，KFC反其道而行，出咗個個都差唔多、但睇落都好令人指嚐回味嘅炸雞NFT，仲同虛擬銀行 livi bank 合作，只需要 livi bank 戶口即可儲存NFT。10萬枚「KFC差不多炸雞NFT」帶嚟滋味無窮嘅禮遇，其中包括全年免費食炸雞獎賞！

每張刮刮卡均含有「KFC 差不多炸雞 NFT」換領碼，顧客須掃描刮刮卡上的二維碼到達活動網站，根據指示下載 livi bank 應用程式後登入或登記， 再輸入刮刮卡上的 NFT 換領碼領取 「KFC 差不多炸雞 NFT」乙枚，更可獲得相應 KFC 獎品。