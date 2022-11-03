KFC推出首個NFT –「KFC差不多炸雞NFT」 有機會全年免費食炸雞！ 同場加映兩星期限定$100大食孖寶餐

KFC宣布推出首個NFT –「KFC差不多炸雞NFT」，以「全港最唔獨一無二」NFT為顧客帶來驚喜，有機會贏取全年免費食炸雞！有別於坊間獨一無二嘅NFT，KFC反其道而行，出咗個個都差唔多、但睇落都好令人指嚐回味嘅炸雞NFT，仲同虛擬銀行 livi bank 合作，只需要 livi bank 戶口即可儲存NFT。10萬枚「KFC差不多炸雞NFT」帶嚟滋味無窮嘅禮遇，其中包括全年免費食炸雞獎賞！
每張刮刮卡均含有「KFC 差不多炸雞 NFT」換領碼，顧客須掃描刮刮卡上的二維碼到達活動網站，根據指示下載 livi bank 應用程式後登入或登記， 再輸入刮刮卡上的 NFT 換領碼領取 「KFC 差不多炸雞 NFT」乙枚，更可獲得相應 KFC 獎品。
KFC推出首個NFT│最勁全年免費食炸雞
「KFC 差不多炸雞 NFT」及其他KFC滋味獎賞（共 10 萬份）：
大獎（5 名）：黑金色「KFC 差不多炸雞 NFT」（憑此 NFT，可獲得 KFC 禮券價值港幣$7,500，相當於 KFC全年免費食炸雞）
二獎（25 名）：紅色「KFC 差不多炸雞 NFT」（憑此 NFT，可獲得 KFC 禮券價值港幣$500)
普通獎（99,970 名）：白色「KFC 差不多炸雞 NFT」（憑此NFT，推廣期內於 KFC 收銀處或自助點機消費即享 5%獎賞！
（須用livi銀聯二維碼付款）
KFC推出首個NFT│同場加映$100大食孖寶 平均$50一個餐
另外，KFC推出兩星期限定優惠：$100大食孖寶，由2022年11月3日至16日，只需$100即可任選２個「肯！大食餐」（原價高達$118），平均每份只需$50！仲可以拎埋NFT刮刮卡，一舉兩得。
活動和獎賞詳細：https://www.livibank.com/zh_HK/livi-kfc-nft.html