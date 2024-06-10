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生活
2024-06-10 07:00:00

KKday「驚喜星期一」限定優惠大放送 最高額外減$50/人均$97去卡魯冰雪世界+觀瀾湖生態運動公社

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KKday「驚喜星期一」限定優惠大放送 最高額外減$50/人均$97去卡魯冰雪世界+觀瀾湖生態運動公社

KKday「驚喜星期一」限定優惠大放送 最高額外減$50/人均$97去卡魯冰雪世界+觀瀾湖生態運動公社

星期一又到，不想上班上學的心情達到頂點？逢星期一KKday推出「驚喜星期一」活動，帶來多個一日限定優惠碼以及門票折扣優惠，齊齊踢走Monday Blues！即睇內文了解優惠詳請！

優惠碼（一） - 內地門票、體驗產品享額外HK$40折扣優惠

即日起購預訂內地門票及體驗產品，滿HK$400輸入「MONGBA40」即享額外HK$40折扣。

*優惠碼只適用於6月10日（星期一）即日領取及使用

*數量有限，先到先得，用完即止。

【驚喜星期一】優惠碼：詳請

優惠碼（二） - 新用戶預訂中港澳產品享額外HK$20 折扣優惠

新用戶或首次於KKday購物，預訂中港澳產品滿HK$220輸入優惠碼「MONDAYNEW20」即享額外HK$20折扣。

*優惠碼只適用於6月10日（星期一）即日領取及使用

*不適用於香港迪士尼樂園、機場快線、電子餐飲券等指定產品

*數量有限，先到先得，用完即止。

【驚喜星期一】優惠碼：詳請

優惠碼（三） - 本地精選美食享額外HK$50 折扣優惠

預訂本地精選美食產品，滿HK$600輸入優惠碼「MONDAYFB50」即享額外HK$50折扣。

（不包括酒店自助餐、下午茶類酒店美食及電子餐飲券）

*優惠碼只適用於6月10日（星期一）即日領取及使用

*數量有限，先到先得，用完即止。

【驚喜星期一】優惠碼：詳請

優惠碼詳情：

發放及預訂日期及時間：2024年6月10日00:00 –23:59

體驗/出發日期：2024年6月10日至8月31日

*每優惠碼每帳戶限使用一次

*快閃優惠方案不適用

KKday「驚喜星期一」限定優惠大放送 最高額外減$50/人均$97去卡魯冰雪世界+觀瀾湖生態運動公社

好去處推介

【內地門票額外HK$40 折扣】深圳最大滑雪場 卡魯冰雪世界

卡魯冰雪世界是深圳最大滑雪，總佔地约1.2萬平方米。設有滑雪區、娛雪區和遊樂區、無障礙「麵條雪」滑道，多種雪道令初學者也能體驗滑雪樂趣。場內的遊樂設施如雪圈滑坡、兒童雪橇等，最適合一家大小前往遊玩！

3小時滑雪票（連雪服、儲物櫃），連觀瀾湖生態運動公社入場門票1 張

KKday 優惠：大小同價 HK$262/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，2 人同行即HK$484/2 位，平均HK$242/位

*場次：10:30 – 12:30，13:00 – 15:00，15:30 – 17:30，18:00 – 19:30

3小時滑雪票（連雪服、滑雪鞋、滑板、頭盔、雪仗（雙板）、儲物櫃），連觀瀾湖生態運動公社入場門票1 張

KKday 優惠：大小同價 星期一至五HK$286/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，2 人同行即HK$532/2 位，平均HK$266/位

星期六日、公眾假期及前夕 HK$356/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，2 人同行即HK$672/2 位，平均HK$336/位

*場次：10:00 – 12:30，13:00 – 15:30，16:00 – 18:30，18:30 – 20:00

2小時娛雪票親子票（連雪服、滑雪鞋、儲物櫃），連觀瀾湖生態運動公社入場門票2 張

KKday 優惠：星期一至五HK$213/組，平均HK$106.5/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，4 人同行即HK$386/2 組，平均HK$96.5/位

星期六日及公眾假期前夕 HK$286/組，平均HK$143/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，4 人同行即HK$532/2 組，平均HK$133/位

公眾假期 HK$340/位，平均HK$170/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，4 人同行即HK$640/2 組，平均HK$160/位

*包括1成人及1小童（1.5米以下）

*場次：10:30 – 12:30，13:00 – 15:30，16:00 – 18:30，18:30 – 20:00

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

立即預約：詳請

深圳最大滑雪場 卡魯冰雪世界

【中港澳產品額外HK$20 折扣】東平洲一日遊｜浮潛體驗．東平洲世界地質公園

東平洲位於東北水域，人迹罕見，附近一帶污染少，近岸水域更清晰見底，是浮潛的絕佳位置。除擁有全港最多的石珊瑚外，亦錄得超過100種珊瑚伴生魚類及超過200種海洋無脊椎動物。專業導賞員帶團展開一場晚白堊紀的岩石與自然探索及浮潛之旅，領略東平洲世界地質公園「三平一奇」及浮潛體驗海岸公園有多樣化的海洋生態系統。

行程提供：浮潛裝備（面罩式面鏡、救身衣、手套）借用、馬料水來回東平洲船費、平洲午餐、平安保險

*適合6歲或以上參加

體驗日期：2024年 6月8日至10月27日（逢星期六日及公眾假期）

集合時間地點: 08:30大學站B出口集合

解散時間地點: 19:00大學站B出口解散

世界地質公園東平洲深度行+浮潛體驗活動一天遊

KKday 優惠: HK$295/位

滿HK$220 輸入「MONDAYNEW20」即減HK$20，即HK$275/位（現場另收HK$50/位導遊費）

立即預約：詳請

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【本地精選美食額外HK$50 折扣】卜卜蜆、麻辣雞煲、豬手煲放題x 台式飲品120 分鐘放題｜等等HEA

120 分鐘卜卜蜆、麻辣雞煲、豬手煲放題套餐包括：

卜卜蜆煲、台式香辣雞煲、台南南乳豬手煲

無限追加：美國肥牛、台式芋頭條、澎湖貢丸、花枝丸、秘製冰豆腐、西洋菜、唐生菜、娃娃菜、新鮮枝竹、白蘿蔔、萵筍

熟食：士林鹽酥雞、阿宗麵線配阿宗辣椒醬、萬華街小碗蚵仔滷肉飯

甜品：196台式芋圓

*KKday 獨享優惠：無限暢飲汽水及台式飲品

【63 折】120 分鐘卜卜蜆、麻辣雞煲、豬手煲放題連台式飲品無限暢飲（14:30 – 22:00）

KKday 優惠: HK$249/位（原價HK$398/位）

滿HK$600 輸入「MONDAYFB50」即減HK$50，3 人同行即HK$697/3 位，平均HK$232.3/位

（現場另收原價加一服務費）

*星期五至日、公眾假期及前夕另收附加費HK$28/ 位

用餐日期：即日至6月30日

地址：九龍城福佬村道41號地下 等等HEA 台式餐廳

立即預約：詳請

【本地精選美食額外HK$50 折扣】卜卜蜆、麻辣雞煲、豬手煲放題x 台式飲品120 分鐘放題｜等等HEA
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