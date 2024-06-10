KKday「驚喜星期一」限定優惠大放送 最高額外減$50/人均$97去卡魯冰雪世界+觀瀾湖生態運動公社

星期一又到，不想上班上學的心情達到頂點？逢星期一KKday推出「驚喜星期一」活動，帶來多個一日限定優惠碼以及門票折扣優惠，齊齊踢走Monday Blues！即睇內文了解優惠詳請！

*快閃優惠方案不適用

*每優惠碼每帳戶限使用一次

發放及預訂日期及時間：2024年6月10日00:00 –23:59

*數量有限，先到先得，用完即止。

*優惠碼只適用於6月10日（星期一）即日領取及使用

（不包括酒店自助餐、下午茶類酒店美食及電子餐飲券）

*數量有限，先到先得，用完即止。

*不適用於香港迪士尼樂園、機場快線、電子餐飲券等指定產品

*優惠碼只適用於6月10日（星期一）即日領取及使用

新用戶或首次於KKday購物，預訂中港澳產品滿HK$220輸入優惠碼 「MONDAYNEW20」 即享額外HK$20折扣。

*數量有限，先到先得，用完即止。

*優惠碼只適用於6月10日（星期一）即日領取及使用

即日起購預訂內地門票及體驗產品，滿HK$400輸入 「MONGBA40」 即享額外HK$40折扣。

好去處推介

【內地門票額外HK$40 折扣】深圳最大滑雪場 卡魯冰雪世界

卡魯冰雪世界是深圳最大滑雪，總佔地约1.2萬平方米。設有滑雪區、娛雪區和遊樂區、無障礙「麵條雪」滑道，多種雪道令初學者也能體驗滑雪樂趣。場內的遊樂設施如雪圈滑坡、兒童雪橇等，最適合一家大小前往遊玩！

3小時滑雪票（連雪服、儲物櫃），連觀瀾湖生態運動公社入場門票1 張

KKday 優惠：大小同價 HK$262/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，2 人同行即HK$484/2 位，平均HK$242/位

*場次：10:30 – 12:30，13:00 – 15:00，15:30 – 17:30，18:00 – 19:30

3小時滑雪票（連雪服、滑雪鞋、滑板、頭盔、雪仗（雙板）、儲物櫃），連觀瀾湖生態運動公社入場門票1 張

KKday 優惠：大小同價 星期一至五HK$286/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，2 人同行即HK$532/2 位，平均HK$266/位

星期六日、公眾假期及前夕 HK$356/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，2 人同行即HK$672/2 位，平均HK$336/位

*場次：10:00 – 12:30，13:00 – 15:30，16:00 – 18:30，18:30 – 20:00

2小時娛雪票親子票（連雪服、滑雪鞋、儲物櫃），連觀瀾湖生態運動公社入場門票2 張

KKday 優惠：星期一至五HK$213/組，平均HK$106.5/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，4 人同行即HK$386/2 組，平均HK$96.5/位

星期六日及公眾假期前夕 HK$286/組，平均HK$143/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，4 人同行即HK$532/2 組，平均HK$133/位

公眾假期 HK$340/位，平均HK$170/位

滿HK$400 輸入「MONGBA40」即減HK$40，4 人同行即HK$640/2 組，平均HK$160/位

*包括1成人及1小童（1.5米以下）

*場次：10:30 – 12:30，13:00 – 15:30，16:00 – 18:30，18:30 – 20:00

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

立即預約：詳請