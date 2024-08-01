KKDAY $1瘋搶日第一彈！開搶$1米芝蓮川渝二人套餐/螢火蟲探索+農莊體驗/360纜車門票

10:00am準時開搶！8月KKDAY推出$1瘋搶日第一彈，有昂坪纜車門票、變形金剛套餐、米芝蓮川渝二人套餐等！吸引各位大搶各種餐飲優惠及體驗，想知要點搶，即睇內文了解詳請！

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$1 瘋搶｜Transformers The ARK 銅鑼灣旗艦店 $1 一人專享套餐，送變形金剛面具/頭帶/變形金剛VanchCard KKday優惠：HK$1/位（原價HK$113/位） 立即預約：請按此 【買一套送一套】一人專享套餐，送變形金剛面具/頭帶 KKday 優惠: HK$90/2份，平均HK$45/份（原價HK$180/2份） 立即預約：請按此 【買一套送一套】一人專享套餐，送變形金剛VanchCard KKday 優惠: HK$120/2份，平均HK$60/份（原價HK$240/2份） 立即預約：請按此 主菜（4選1）：安格斯芝士堡/ 蟹肉牛油果堡/ 海鮮戰鬥組披薩/ 松露蘑菇披薩 飲品 （3選1）：大黄蜂/ 黑洞之旅/ 黑牛戰士 使用日期：2024年8月2日至9月30日 地址：銅鑼灣羅素街 38 號地下及1樓

$1親子遊｜ 自然生態螢火蟲探索 + 文化導賞 + 農莊體驗 KKday優惠：HK$1/位 （原價HK$588/位） 立即預約：請按此 【42折】自然生態螢火蟲探索親子體驗一日遊 KKday 優惠: HK$248/位（原價HK$180/2位） 立即預約：請按此 出發日期：8月4 / 11 / 18 / 25日 費用包括: 行程內之交通、餐費及導遊服務費、旅遊平安保險港幣10萬元正