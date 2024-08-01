KKDAY $1瘋搶日第一彈！開搶$1米芝蓮川渝二人套餐/螢火蟲探索+農莊體驗/360纜車門票

10:00am準時開搶！8月KKDAY推出$1瘋搶日第一彈，有昂坪纜車門票、變形金剛套餐、米芝蓮川渝二人套餐等！吸引各位大搶各種餐飲優惠及體驗，想知要點搶，即睇內文了解詳請！
$1瘋搶｜香港昂坪360纜車門票
$1標準車箱 （來回）成人
KKday優惠：HK$1/位（原價HK$270/位）
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【買二送一】標準車箱 （來回）
KKday 優惠: HK$540/位（原價HK$675/位）
*適用於預訂2成人送1位3 – 11歲小童
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使用日期：2024年8月2日至12月31日
$1瘋搶｜Transformers The ARK 銅鑼灣旗艦店
$1一人專享套餐，送變形金剛面具/頭帶/變形金剛VanchCard
KKday優惠：HK$1/位（原價HK$113/位）
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【買一套送一套】一人專享套餐，送變形金剛面具/頭帶
KKday 優惠: HK$90/2份，平均HK$45/份（原價HK$180/2份）
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【買一套送一套】一人專享套餐，送變形金剛VanchCard
KKday 優惠: HK$120/2份，平均HK$60/份（原價HK$240/2份）
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主菜（4選1）：安格斯芝士堡/ 蟹肉牛油果堡/ 海鮮戰鬥組披薩/ 松露蘑菇披薩
飲品 （3選1）：大黄蜂/ 黑洞之旅/ 黑牛戰士
使用日期：2024年8月2日至9月30日
地址：銅鑼灣羅素街 38 號地下及1樓
$1親子遊｜自然生態螢火蟲探索 + 文化導賞 + 農莊體驗
KKday優惠：HK$1/位 （原價HK$588/位）
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【42折】自然生態螢火蟲探索親子體驗一日遊
KKday 優惠: HK$248/位（原價HK$180/2位）
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出發日期：8月4 / 11 / 18 / 25日
費用包括: 行程內之交通、餐費及導遊服務費、旅遊平安保險港幣10萬元正
$1瘋搶｜呇 Qi House of Sichuan｜灣仔/ 鰂魚涌
連續四年獲得米芝蓮一星的餐廳，$1食米芝蓮川渝二人套餐！
KKday優惠：HK$1/位 （原價HK$757/位）
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【58折】川渝二人套餐
KKday 優惠: HK$398/份（原價HK$757/份）
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前菜- 酸辣湯 / 粟米羹（2選1）+ 龍抄手 / 棒棒雲吞（2選1）
主菜 - 酸菜魚(細) / 重慶雞（2選1）+ 薑牛 / 薑雞 / 宮保雞丁（3選1）+ 白飯
甜品 - 流沙奶黃包
用餐時間：18:30 - 22:00
使用日期：2024年8月2日至9月15日
分店地址：
灣仔莊士敦道60號 J Senses
鰂魚涌華蘭路25號太古坊栢克大廈2樓