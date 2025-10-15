Klook全新私人定製內地旅行 記者實測包團玩雲南 即睇雲南必做5件事！食正宗雲南過橋米線＋藏服體驗

中國地大物博，每個地區都有屬於自己的人文風景值得探索。不過正正因為地域廣闊，景點距離遠，所以以往到內地旅行最普遍都是報旅行團觀光，行程未必100%合心意。最近Klook就推出中國內地私人定製旅行服務，包辦張家界、雲南、四川等50個熱門旅遊城市，旅客只需按喜好提供旅行日期、心水景點、酒店、餐廳等資料，Klook真人客服就能一對一在線上代辦行程，並安排好導遊及交通接送，完美解決plan行程的煩惱！

雲南必做5件事 1. 食正宗雲南過橋米線 米線是不少香港人的comfort food，來到雲南落機第一件事一定要食米線！位於麗江古城內的「渣渣米線」是城內口碑最好的米線餐廳，主打過橋米線，不論賣相味道都公認有水準！正宗雲南過橋米線上菜時霸氣十足，米線「分湯」呈上，店家以雞骨煮湯，湯頭清澈入口鮮美，而每份米線都配上近十款配料，當中包括雲南野生菇菌、豬肚、鵪鶉蛋等，用餐前先把配料及米線放入湯碗中，以滾湯灼熟後即可享用。

2. 金沙江大拐彎 雲南有不少令人一見難忘的自然風景，其中一個必睇的景點就是金沙江大拐彎。金沙江這段流域受地型影響形成U型大灣，環繞著金字塔般的日錐峰，像一座巨形的綠色金字塔般，充滿特色。金沙江大拐彎的觀景台上更設有咖啡店，讓大家停下來休息再啟程。

3. 網紅同款！藏服造型體驗 去日本會穿和服，在雲南則可以著藏服！近年內地非常流行「旅拍體驗」，店家提供服裝、化妝、攝影師一條龍服務，讓遊客可以換上當地民族服裝打卡影相。今次記者在香格里拉古城就限定變身成藏族姑娘，再前往附近的七彩經幡和草原拍照，加上後期修圖，差點以為是古裝電視劇劇照！

4. 霧濃頂酒店 180度梅里雪山景 每逢10月起至次年5月，雲南的山峰將陸續披上雪頂，延綿不斷的雪山風景吸引大量遊客慕名來訪。梅里雪山是雲南的名山，地處滇、川、藏三省交界處，擁有13座平均海拔超過6000米的山峰，亦是藏傳佛教的聖地。梅里雪山的主峰卡瓦格博峰因安全問題被禁止攀登，如果想一睹雪山景，可從附近山區遠觀。推介大家入住霧濃頂的德欽梅里泊度酒店，2024年秋季才正式開幕，每間房間也同樣坐擁雪山景，加上日系侘寂風的設計，日出時分安在房內就能欣賞「日照金山」奇景，絕對值回房價！

5. 小布達拉宮 松贊林寺 雲南地區有多達25個小數民族聚居，其中部分都信奉佛教，因此在旅途中會途經不少佛寺。松贊林寺位於雲南香格里拉市的佛屏山腳下，歷史可追溯至建於1679年，是雲南規模最大的藏傳佛教寺院，建築群依山而建，是旅客必去的地標景點之一。

Klook 「全私人訂製」服務詳情 特點：

－1V1定製師，定製專屬於你們的中國城市旅行路線。 －按照自己的節奏旅行，與專業的司機導遊一起同遊中國大陸的風景名勝和標誌性景點。 －按照旅遊人數，地點，預算，時間和旅遊喜好精準制定計劃。



網站



超簡單步驟：

1. 在Klook網站或手機程式登記後就會有專人聯絡，一對一協助安排行程。

2. 客服將按你的喜好及要求，製定出獨一無二的行程，更可無限次彈性調整。

3.確認好行程安排後，透過Klook平台付款，即可放心出發！

4.Klook將為你準備好機票住宿、專業的司機導遊，在旅程期間亦會緊貼狀況，確保旅程順利。