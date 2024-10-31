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2024-10-31 15:00:00

Klook雙11優惠 送日本來回機票/$11自助餐/海洋公園買一送一(附開搶連結+日期時間)

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Klook雙11優惠 送日本來回機票/$11自助餐/海洋公園買一送一(附開搶連結+日期時間)

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Klook11日日大派旅遊優惠！由11111日一連11日，Klook推出5大瘋搶優惠！每日兩時段大派$11及買一送一優惠，包括$11機場快綫、$11本地自助餐以及玩樂門票買一送一。活動其間更有抽獎活動，有機會羸取日本多個地方的來回機票！即睇詳請了解多個活動開搶時間。

每日大派抵Deal時間表

雙十一活動期間大派抵Deal，率先睇1114日必搶優惠！每日2個時段(11AM以及9PM)開售優惠：

111

12AM：快閃第二位$11｜朗廷酒店The Food Gallery自助晚餐

自助午餐｜冰鎮海鮮、烤牛肉：兩人低至HK$438起（人均HK$219；原價：HK$854

自助晚餐｜和牛、冰鎮海鮮：兩人低至HK$823起（人均HK$411.5；原價：HK$1,624

適用日期：2024114日至1230

11AM：只需$11｜機場快綫優惠車票（單程香港)

單程香港站：只需HK$11（原價：HK$110

適用日期：2024111日至1227

11AM：快閃第二位$11｜香港西環萬怡酒店MoMo Cafe自助晚餐

自助晚餐｜任飲生啤、12Movenpick 雪糕：兩人只需HK$669（人均HK$334.5；原價：HK$1,206

適用日期：20241121130

11AM：限量第二位$11Kiztopia 室內遊樂場門票 將軍澳中心新城市廣場

120分鐘入場門票(11)：只需HK$239（人均HK$119.5；原價：HK$456

適用日期：20241111215

11AM：限量第二位11Bouncetopia by Kiztopia（啟德AIRSIDE

90分鐘入場門票(11)：只需HK$179（人均HK$119.5；原價：HK$336

適用日期：20241111215

9PM：買一送一｜香港海洋公園門票

標準門票：只需HK$428（人均：HK$214；原價：HK$856

適用日期：2024111日至202516

9PM：限時三位只需$1,111｜陶源酒家2小時無限任食大閘蟹放題

2小時任食大閘蟹、片皮鴨放題：只需HK$1,111（人均；HK$370；原價：

HK$1,752

*Klook 預訂專享蟹粉鍋巴及蟹粉小籠包

適用日期：20241121130

9PM：買一送一｜香港浩海立方探游館

平日早場「海洋探游+海洋科普教育之旅」2小時體驗：只需HK$168（人均：HK$84；原價：HK$336

適用日期：20241111231

9PM：買一送一｜PowerPlay Arena - 極速飄移體驗

HKD300HKD300遊戲代幣[適用於全場遊戲機]：只需HK$300（原價：HK$600

適用日期：由預訂確認日期起計有效365

112

11AM：只需$11｜左悦Spa（崗廈店）

腿部精油spa 45分鐘：只需HK$11（原價：HK$314

適用日期：2024112日至1231

11AM$11｜珠海萬麗酒店- 自助餐券

單人自助晚餐（週四）：只需HK$11（原價：HK$249

適用日期：2024112日至1231

11AM$11｜珠海海洋密碼美宿住宿套餐

城堡客房11晚：只需HK$11（原價：HK$1,079

適用日期：2024112日至1231日（星期五、六、聖誕節假期不適用）

11AM$11｜珠海橫琴臻林酒店住宿套餐

高級海景房11晚：只需HK$11（原價：HK$1,388

適用日期：2024112日至1130日（20241111日至20241116日不適用）

9PM：買一送一｜哈利·波特™：展覽- 澳門倫敦人

基礎門票- 成人：只需HK$212（人均：HK$101，原價：HK$424

適用日期：2024112日至1130

9PM：買一送一｜澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票

入場門票：只需HK$387（人均：HK$193.5，原價：HK$860

適用日期：2024111日至1130

9PM：買一送一｜GoAirborne室內跳傘

新手試飛套票：只需HK$776（人均：HK$388，原價：HK$1,552

適用日期：即日起至20241130

9PM$11｜「澳門飛索」世界首個沉浸式城市高空滑索娛樂景點

飛索門票一張：只需HK$11（原價：HK$338

適用日期：2024117日至20241231

113

11AM$11Cool Data Sim 4G/5G日本數據sim卡（香港機場領取）

只需HK$11（原價：HK$50

11AM$11Cool Data Sim 4G/5G韓國數據sim卡（香港機場領取）

只需HK$11（原價：HK$45

11AM$11Cool Data Sim 4G台灣數據sim卡（香港機場領取）

只需HK$11（原價：HK$48

11AM$11Cool Data Sim 泰國Happy349 4G無限數據Sim卡（香港機場領取）

只需HK$11（原價：HK$55

適用日期：2024113日至1231

114

11AM：買一送一｜海洋公園萬豪酒店海岸酒廊 泰國風情燒烤風味自助晚餐

燒烤自助晚餐：只需HK$802（人均：HK$401，原價：HK$1,470

適用日期：2024115日起至1130

11AM：買一送一｜香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助晚餐

自助晚餐：只需HK$934（人均：HK$467，原價：HK$1,712

*免費享用兒童遊樂天地

適用日期：2024115日起至1130日（星期一至五適用）

11AM：買一送一｜360 大嶼山文化探索深度遊

360大嶼山文化探索深度遊（水晶車廂- 成人）：只需HK$560（人均：HK$280，原價：HK$1,120

適用日期：2024114日起至1130日（星期二、四不適用）

114

9PM$1,111｜香港富麗敦海洋公園酒店按摩及SPA體驗- 富麗敦水療中心

低至44折！抗氧化補濕面部護理/男士面部護理60分鐘+ 溫熱水療設施：

只需HK$1,111（原價：HK$2,518

低至25折！24K黃金抗衰老面部護理60分鐘+ 溫熱水療設施：只需HK$1,111（原價：HK$4,501

適用日期：由預訂確認日期起計有效60

9PM$1,111｜香港沙田凱悅酒店- Melo Spa水療中心

低至49折！半天排毒香薰之旅—排毒香薰浴及深層肌肉按摩+ 健身中心全日通行證：只需HK$1,111（原價：HK$2,250

*4小時免費泊車1

適用日期：由預訂確認日期起計有效90

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Klook雙11優惠 送日本來回機票/$11自助餐/海洋公園買一送一(附開搶連結+日期時間)

每日2次終極獎賞

於雙十一推廣活動期間，每日早上11時及晚上11時兩個時段，最快消費滿HK$5,000Klook會員即中獎！每個時段得獎者1名，獎賞十分豐富，禮品總值高達HK$50,000，包括有香港快運東京、大阪、名古屋、廣島及高松來回機票各一套。

精選如下必搶獎賞，每日派發，記得記下時間成為幸運兒，獲取心水豐富獎品！

買得多賞更多 即時回贈

於雙十一推廣活動期間（111-11日）消費更有即時回贈優惠，優惠碼將會於消費後經電郵發放，使用期限至20241231日。每人於活動期間只可享用優惠1次。數量有限，先用先得！ 消費滿HK$500會送多HK$50；消費滿HK$1,000會送多HK$100

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大量冬季旅遊優惠低至4

活動同時亦有大量冬季旅遊優惠低至4折，日本滑雪活動只需7折，東京、大阪及北海道都有優惠！優惠限量，先搶先得！

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