熱門搜尋:
將軍澳綁架案 歐洲國家盃 深中通道 多啦A夢 DSE 2024 THE SOUTHSIDE 機票優惠 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-07-04 17:00:00

L‘OCCITANE Botanical Hair Lab限定體驗館 送11件明星產品體驗套裝及$100禮券

分享：
L‘OCCITANE Botanical Hair Lab限定體驗館 送11件明星產品體驗套裝及$100禮券

L‘OCCITANE Botanical Hair Lab限定體驗館 送11件明星產品體驗套裝及$100禮券

掉髮困擾不少香港人，LOCCITANE憑藉天然草本護髮的專業科研，推出草本療法防掉髮頭皮護理系列。品牌更在旺角開設Botanical Hair Lab體驗館，現場不單有Botanical Mocktail Bar，讓大家品嚐以天然草本調製的Mocktail，再以雙手捕捉如水晶球般的草本香薰氣泡，還可以免費享受專業頭皮分析服務，加上專人頭皮按摩指導，親身體驗草本療法防掉髮頭皮護理精華的效果。

L‘OCCITANE Botanical Hair Lab 體驗館

L‘OCCITANE Botanical Hair Lab 體驗館

Botanical Mocktail Bar 品嚐草本調配特調飲品

旅程首站可在Botanical Mocktail Bar品嚐由專人調配的無酒精特調飲品。每款特飲都融入了天然植物精華，特調飲品選用薰衣草、不朽花、迷迭香、西洋菜、薄荷、當歸等天然草本植物，先由味覺品嚐，奏出視、聽、嗅、觸多重感官的樂章前奏。

Ad Block
在Botanical Mocktail Bar品嚐由專人調配的無酒精特調飲品。 在Botanical Mocktail Bar品嚐由專人調配的無酒精特調飲品。

Nature Bubble Lab 觸得到的草本芳香泡泡

踏進Nature Bubble Lab，以雙手捕捉從天而降的香薰氣泡，戳破泡泡，香氣四溢，撲面而來就是品牌草本療「髮」各系列的天然芳香，感受LOCCITANE對草本精萃的精湛掌握。

Nature Bubble Lab以雙手捕捉從天而降的香薰氣泡 Nature Bubble Lab以雙手捕捉從天而降的香薰氣泡 Nature Bubble Lab以雙手捕捉從天而降的香薰氣泡

Professional Hair Diagnosis 專業頭皮分析檢測

下一站Scalp & Hair Lab，接受專業的頭髮診斷分析，了解個人頭髮需要，由專人指導頭皮按摩的技巧，親身感受草本療法防掉髮頭皮護理精華的威力。完成頭皮分析後，您更可領取電子版Hair Lab ID，獲得個人化頭髮解決方案，方便日後到門店再進行詳細跟進。

此外，L’OCCITANE致力實踐品牌承諾，致減廢。現場更有草本療「髮」系列洗頭水及護髮素環保補充裝供購買，環保補充裝與正常包裝比較，平均節省15%價格及減少85%塑料用量。

Ad Block
在Scalp & Hair Lab接受專業的頭髮診斷分析，了解個人頭髮需要。 在Scalp & Hair Lab接受專業的頭髮診斷分析，了解個人頭髮需要。 L‘OCCITANE 草本療法防掉髮頭皮護理精華 $380/50ml 及草本療法頭皮舒緩健髮精華 $295/50ml

Support Local Upcyclist 以空瓶創作再生藝術裝置

為支持本地再生藝術創作，Botanical Hair Lab體驗館將展示由本地升級再造設計師Wink Atelier 創作的《垂柳之髮》(Tresses of the Willow)環保藝術裝置，雕塑以回收塑料製作，以柳樹寓意髮絲，體現秀髮如樹木在大自然的滋養下，成長、堅韌和再生。

完成旅程後，參加者還可獲得11件明星產品體驗套裝及價值$100禮券。此外還可預約參加草本染印環保袋工作坊，工作坊費用$150，將可全額兌換LOCCITANE正價產品。

Create Your Plant-printed Tote Bag 創作草本染印環保袋

運用天然植物的色彩，透過手工染印技術，在環保袋上創作個人化的植物主題圖案，創作獨一無二的環保袋。

LOCCITANE 草本染印環保袋工作坊

日期：即日至714

時間：12:3015:3018:30 （每日3節）

時長：1小時

參加費用：每位參加者港幣$150

登記預約

L‘OCCITANE Botanical Hair Lab 體驗館 L‘OCCITANE 草本染印環保袋工作坊 Botanical Hair Lab體驗館展示由本地升級再造設計師Wink Atelier 創作的《垂柳之髮》(Tresses of the Willow)環保藝術裝置
L‘OCCITANE Botanical Hair Lab體驗館

L‘OCCITANE Botanical Hair Lab體驗館

LOCCITANE Botanical Hair Lab體驗館

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4K401

開放日期：即日至714

營業時間：上午11時至晚上10

登記預約 LOCCITANE Botanical Hair Lab 