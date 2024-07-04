L‘OCCITANE Botanical Hair Lab限定體驗館 送11件明星產品體驗套裝及$100禮券

掉髮困擾不少香港人，L’OCCITANE憑藉天然草本護髮的專業科研，推出草本療法防掉髮頭皮護理系列。品牌更在旺角開設Botanical Hair Lab體驗館，現場不單有Botanical Mocktail Bar，讓大家品嚐以天然草本調製的Mocktail，再以雙手捕捉如水晶球般的草本香薰氣泡，還可以免費享受專業頭皮分析服務，加上專人頭皮按摩指導，親身體驗草本療法防掉髮頭皮護理精華的效果。

L‘OCCITANE Botanical Hair Lab 體驗館

Botanical Mocktail Bar 品嚐草本調配特調飲品 旅程首站可在Botanical Mocktail Bar品嚐由專人調配的無酒精特調飲品。每款特飲都融入了天然植物精華，特調飲品選用薰衣草、不朽花、迷迭香、西洋菜、薄荷、當歸等天然草本植物，先由味覺品嚐，奏出視、聽、嗅、觸多重感官的樂章前奏。

Nature Bubble Lab 觸得到的草本芳香泡泡 踏進Nature Bubble Lab，以雙手捕捉從天而降的香薰氣泡，戳破泡泡，香氣四溢，撲面而來就是品牌草本療「髮」各系列的天然芳香，感受L‘OCCITANE對草本精萃的精湛掌握。

Professional Hair Diagnosis 專業頭皮分析檢測 下一站Scalp & Hair Lab，接受專業的頭髮診斷分析，了解個人頭髮需要，由專人指導頭皮按摩的技巧，親身感受草本療法防掉髮頭皮護理精華的威力。完成頭皮分析後，您更可領取電子版Hair Lab ID，獲得個人化頭髮解決方案，方便日後到門店再進行詳細跟進。 此外，L’OCCITANE致力實踐品牌承諾，致力減廢。現場更有草本療「髮」系列洗頭水及護髮素環保補充裝供購買，環保補充裝與正常包裝比較，平均節省15%價格及減少85%塑料用量。

Support Local Upcyclist 以空瓶創作再生藝術裝置 為支持本地再生藝術創作，Botanical Hair Lab體驗館將展示由本地升級再造設計師Wink Atelier 創作的《垂柳之髮》(Tresses of the Willow)環保藝術裝置，雕塑以回收塑料製作，以柳樹寓意髮絲，體現秀髮如樹木在大自然的滋養下，成長、堅韌和再生。 完成旅程後，參加者還可獲得11件明星產品體驗套裝及價值$100禮券。此外還可預約參加草本染印環保袋工作坊，工作坊費用$150，將可全額兌換L‘OCCITANE正價產品。 Create Your Plant-printed Tote Bag 創作草本染印環保袋 運用天然植物的色彩，透過手工染印技術，在環保袋上創作個人化的植物主題圖案，創作獨一無二的環保袋。 L‘OCCITANE 草本染印環保袋工作坊 日期：即日至7月14日 時間：12:30或15:30或18:30 （每日3節） 時長：1小時 參加費用：每位參加者港幣$150 登記預約