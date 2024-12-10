LA PICCOLO CITRINO 女神級日藉甜品主廚松原明日香 將日式傳統與法式優雅融合成全新日意甜點

中環安蘭街日系精致意菜CITRINO da YOSHINAGA JINBO 推出糕餅甜品系列 -- La Piccolo Citrino，由女神級日藉主廚松原明日香主理，結合了松原主廚京都的背景、法式的工藝，再將Citrino日系意菜的輕柔細膩的特色加入La Piccolo Citrino，新的甜品創作帶來獨特而甜美的體驗。除了一系列的甜品外，亦有季節限定及節日產品。 預訂連結

甜點藝術家松原明日香 (Asuka Matsubara) 在高級甜點界，Asuka Matsubara（松原明日香）無疑是其中一位備受尊崇的藝術家。她在歷史悠久的京都成長，對於Asuka來說，製作甜點不單單是烹飪，更是一種藝術創作的過程。她笑著說：「用我的雙手，將原料變成美麗的作品，這是一件非常有意義的事情。」這份熱愛促使她選擇了在大阪的辻(Tsuji)烹飪學院專修甜點。

畢業後，Asuka在位於京都的餐廳Douze Goûtz工作期間，受到Koshimo主廚和Suzuki甜品主廚的指導，讓她突破了傳統甜點製作的框架，開始創作屬於自己風格的甜品，將設計感與大膽的口味融合。她在導師的鼓勵下，決定離開日本，前往法國巴黎，探索法式甜點的世界。在巴黎，Asuka深入體驗了法式甜點的嚴謹與美學。她特別欣賞Cédric Grolet的創新理念和呈現手法。「Grolet無論在口味還是外觀上的突破，都如同在欣賞一場藝術表演。」她回憶道。巴黎的經歷不僅提升了她的技術水平，也讓她的創作風格更具創意和個性，成功融合了日式的簡約美學與法式的奢華精緻。

回到日本後，Asuka成為了大阪米其林二星餐廳La Cime的甜點主廚，與主廚Yusuke Takada（高田裕介）合作，進一步提升她的甜點技藝。2014年，Asuka獲邀來到香港創立了她的品牌Kiyoka，過去十年，香港中西文化的交融，為她提供了源源不斷的靈感，激發她創造出更具創意的作品。來到2024年，Asuka的甜點之旅迎來了全新篇章。與CITRINO和米其林一星日本餐廳Ryota Kappou Modern合作，推出一個全新的概念——LA PICCOLO CITRINO (Nippon Italian Pasticceria)，這是一個將日式工藝與意大利烹飪傳統融合的創新甜點理念，將細膩的日式技巧與意大利大膽的風味結合，帶來前所未有的甜點體驗。Asuka為CITRINO創作的甜品，不僅體現了她對法式技術的精湛掌握，也展現了她對日本甜點藝術的深厚情感，讓每道甜品都充滿創意和難忘的回味。