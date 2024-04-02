La Prairie The Caviar限定店 有機會免費品嚐知名主廚Cédric Grolet創作

瑞士護膚品牌La Prairie為慶祝魚子精華眼部提升緊緻液誕生，在中環皇后大道中設立The Caviar Pop-Up期間限定店，品牌特別邀請著名甜點大師Cédric Grolet，為品牌首度創作鹹點The L’Oeuf Caviar，讓客人有機會親嚐集藝術與美味於一身的糕點。品牌在限定店開幕當日，邀請多位名人好友出席活動，包括倪晨曦、林心兒、張翡玶、龍玥心（Amanda S）、Faye Tsui及楊張新悅等。
La Prairie作為Art Basel巴塞爾藝術展的長期合作顆伴，今年特別巴塞爾藝術展期間，與國際知名的法國甜點主廚Cédric Grolet合作，創作La Prairie尊屬的奢華魚子美點，Cédric Grolet今次特別為品牌首次創作鹹點The L’Oeuf Caviar，靈感源自La Prairie魚子精華系列的王牌魚子成分，將魚子美味融入蛋形美點中，令味道昇華至另一層次。
是次活動的另一焦點之一為著名藝術家黃鼎豐創作的藝術壁畫藝術品《視野 Fields of Vision》。黃鼎豐受魚子精華眼部提升緊緻液的啟發，在長達9米的壁畫作品中呈現魚子、眼睛及視野的關係，將與這些主題相關的漢字書法筆劃分解，並逐層重新建構，一層層交織成一隻眼睛，成為一幅充滿活力的作品，展現出魚子作為品牌發展和進步的象徵意義。限定店的另一主打是夾扭蛋機，除了有試用裝之外，更有機會抽到品牌的面部療程。
限定店由即日起至4月7日期間開放，成功預約的客人可獲魚子護膚體驗裝，更有機會獨家品嘗主廚Cédric Grolet創作的The L’Oeuf Caviar。