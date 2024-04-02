La Prairie The Caviar限定店 有機會免費品嚐知名主廚Cédric Grolet創作

是次活動的另一焦點之一為著名藝術家黃鼎豐創作的藝術壁畫藝術品《視野 Fields of Vision》。黃鼎豐受魚子精華眼部提升緊緻液的啟發，在長達9米的壁畫作品中呈現魚子、眼睛及視野的關係，將與這些主題相關的漢字書法筆劃分解，並逐層重新建構，一層層交織成一隻眼睛，成為一幅充滿活力的作品，展現出魚子作為品牌發展和進步的象徵意義。限定店的另一主打是夾扭蛋機，除了有試用裝之外，更有機會抽到品牌的面部療程。