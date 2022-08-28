Last Minute月餅懶人包！6款中秋特色月餅你買咗未？

9月10日就是中秋節，大家揀好心水月餅未？市面上月餅款式多如天上繁星，到底應該買邊款？不妨考慮一下我們的精選推介啦！
Last Minute月餅懶人包！│和昌飯店迷你奶黃月餅
繼冰皮月餅熱潮後，近年最流行奶黃月餅，不少人都愛其精緻小巧又美味，送禮自用皆宜。高級粵菜食府和昌飯店今年亦有推出華芳茶莊月餅茗茶禮盒，內有迷你奶黃月餅6件及精選茗茶1罐，限量300盒。月餅由點心總廚孫家榮師傅自家製作，外形金黃飽滿，奶皇餡料及脆皮曲奇用上頂級法國牛油製成，外皮酥脆，餡料口感豐厚，香濃軟滑！重點是在香港本地新鮮焗製，配以華芳茶莊精選上等茗茶，中秋佳節，和親友一同賞月、品嘗月餅，再呷一口熱茶，共享團圓之樂吧。
和昌飯店 x 華芳茶莊月餅茗茶禮盒 $538/盒
查詢及訂購：2866 3444
Last Minute月餅懶人包！│超羣餅店現烤手工月餅
超羣今年繼續為一眾港人帶來各款經典月餅，推出雙黃白蓮蓉月餅，選用優質湘蓮和鹹香蛋黃結合黃金比例，締造出香甜不膩的細緻口感，甘香起沙的鹹蛋黃帶來啖啖濃郁滋味，令人齒頰留香。除了經典之作，不能不提及每日新鮮出爐，於指定分店限量發售的現烤手工月餅，全由人手製作，盡顯功架，入口外脆內軟，新鮮烘培帶來的香氣和口感令你一吃難忘！現烤手工月餅有酥香奶黃及濃郁朱古力口味任君選擇，其中朱古力味現烤手工月餅的外層以朱古力餅皮包裹 香醇朱古力夾心，咬一口鬆脆的朱古力外層，濃郁的朱古力味隨即於口中蔓延，傳遍舌上每一吋味蕾，作為朱古力狂迷的您絕不容錯過。
超羣雙黃白蓮蓉月餅禮盒(4個裝)$228/盒
超羣現烤手工月餅 $33/個、$118/4個(門市優惠價)
Last Minute月餅懶人包！│COVA流心朱古力月餅
意大利米蘭著名高級餐飲品牌COVA，今年共推出6款月餅禮盒，全部匠心製作。米蘭之秋月餅禮盒最有氣派，內有全新推出的流心朱古力月餅，以自家品牌的朱古力製作，馥郁香濃的流心朱古力內餡緩緩流出，亦可選擇加熱後享用，同樣能把朱古力味道昇華到極緻。此外，還有香濃綿密的奶黃月餅、幼滑經典的蛋黃白蓮蓉月餅、果香泗溢的蔓越莓果仁月餅等等同樣值得推介。COVA米蘭之秋月餅禮盒外形富有特色，以燙金勾畫出月夜下壯麗堂皇的米蘭大教堂Duomo di Milano及COVA米蘭總店，營造出多層次的立體感，糅合東方秋月美味及歐洲文藝色彩，讓大家彷如置身米蘭其中，感受與別不同的中秋氣氛。
COVA米蘭之秋月餅禮盒 $998/盒
當文歷餅店金柚燈籠高高掛月餅禮盒
當文歷餅店 by Dominique Ansel 出品位來有新意，今年中秋為各位呈獻「金柚燈籠高高掛月餅禮盒」，包裝靈感源自於懷舊沙田柚皮燈籠，金柚形狀的紙盒上，印滿星際圖案和不同大小的通花設計，亮燈時點點星光，很有氣氛。月餅方面，除了去年大受食客讚賞的經典奶黃月餅，今次更推出朱古力奶黃月餅，兩款口味共6件。每個禮盒內的月餅均以上乘食材在香港手工製造，餡料香濃幼滑，餅皮焗製至金黃鬆化，香氣四溢。朱古力奶黃及經典奶黃兩者的味道各具特色，迎合你和摯愛的不同口味。兩款月餅均印有品牌名字縮寫「DWL」，每個獨立包裝，方便與親朋好友一同分享，歡度中秋。
金柚燈籠高高掛月餅禮盒 $498/盒
星空漫遊La Famille
La Famille 今年首次推出「星空漫遊 (Space Journey)」 為主題系列中秋月餅禮盒，靈感源自於太陽系行星，搭配宇宙星空元素，將神話中的玉兔與多個夢幻星球結合，將月兔懷中的月亮變為戚風蛋糕，賣相可愛又充滿玩味，猶如一份來自遙遠星球的禮物。月餅口味包括伯爵茶奶黃和麥盧卡蜂蜜奶黃，前者沿用品牌經典口味之一的伯爵茶，散發出佛手柑獨特香氣，又保留傳統月餅的風味；後者選用優質麥蘆卡蜂蜜，與軟綿幼滑的奶黃完美融合，綿密細緻口感，令人一試難忘。
星球禮盒(單件裝)Klook 早鳥價 $88 / 原價 $108
宇宙探索中秋月餅禮盒(6件裝)Klook 早鳥價 $648 / 原價 $788
查詢及訂購：https://www.lafamillecake.com/stores
https://www.klook.com/zh-HK/food-dining/product/75111-la-famille-mooncake/
Ma…and The Seeds of Life三色純素月餅
提倡純素飲食的高級法國菜餐廳 Ma…and The Seeds of Life，誠意推出三色純素月餅，經過 26 重工序打造，100%香港製造，不含蛋奶成分，讓素食者、蛋奶過敏及注重健康的朋友都品嘗到低糖健康的應節美食，包括純素奶黃、低糖綠茶奶黃及低糖伯爵茶奶黃，採用純素牛油製作，以椰奶代替牛奶，入口微甜不膩，餅皮亦加入了有機豆奶粉及亞麻籽粉，增除了三色純素奶黃月餅外，Ma…and The Seeds of Life零售店 Le Fromage by Ma更推出節日限定「三色純素月餅芝士美酒禮籃」，月餅配搭愛神麗氣泡酒及招牌純素芝士拼盤，一份禮籃多重享受。
三色純素月餅$238/盒
查詢及訂購：https://lefromage.com.hk/collections/mid-autumn-festival