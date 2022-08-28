Last Minute月餅懶人包！6款中秋特色月餅你買咗未？

9 月10日就是中秋節，大家揀好心水月餅未？市面上月餅款式多如天上繁星，到底應該買邊款？不妨考慮一下我們的精選推介啦！



Last Minute 月餅懶人包！│ 和昌飯店迷你奶黃月餅



繼冰皮月餅熱潮後，近年最流行奶黃月餅，不少人都愛其精緻小巧又美味，送禮自用皆宜。高級粵菜食府和昌飯店今年亦有推出華芳茶莊月餅茗茶禮盒，內有迷你奶黃月餅6件及精選茗茶1罐，限量300盒。月餅由點心總廚孫家榮師傅自家製作，外形金黃飽滿，奶皇餡料及脆皮曲奇用上頂級法國牛油製成，外皮酥脆，餡料口感豐厚，香濃軟滑！重點是在香港本地新鮮焗製，配以華芳茶莊精選上等茗茶，中秋佳節，和親友一同賞月、品嘗月餅，再呷一口熱茶，共享團圓之樂吧。



和昌飯店 x 華芳茶莊月餅茗茶禮盒 $538/盒

查詢及訂購：2866 3444



Last Minute 月餅懶人包！│ 超羣餅店現烤手工月餅



超羣今年繼續為一眾港人帶來各款經典月餅，推出雙黃白蓮蓉月餅，選用優質湘蓮和鹹香蛋黃結合黃金比例，締造出香甜不膩的細緻口感，甘香起沙的鹹蛋黃帶來啖啖濃郁滋味，令人齒頰留香。除了經典之作，不能不提及每日新鮮出爐，於指定分店限量發售的現烤手工月餅，全由人手製作，盡顯功架，入口外脆內軟，新鮮烘培帶來的香氣和口感令你一吃難忘！現烤手工月餅有酥香奶黃及濃郁朱古力口味任君選擇，其中朱古力味現烤手工月餅的外層以朱古力餅皮包裹 香醇朱古力夾心，咬一口鬆脆的朱古力外層，濃郁的朱古力味隨即於口中蔓延，傳遍舌上每一吋味蕾，作為朱古力狂迷的您絕不容錯過。



超羣雙黃白蓮蓉月餅禮盒(4個裝)$228/盒

超羣現烤手工月餅 $33/個、$118/4個(門市優惠價)



Last Minute 月餅懶人包！│ COVA 流心朱古力月餅



意大利米蘭著名高級餐飲品牌COVA，今年共推出6款月餅禮盒，全部匠心製作。米蘭之秋月餅禮盒最有氣派，內有全新推出的流心朱古力月餅，以自家品牌的朱古力製作，馥郁香濃的流心朱古力內餡緩緩流出，亦可選擇加熱後享用，同樣能把朱古力味道昇華到極緻。此外，還有香濃綿密的奶黃月餅、幼滑經典的蛋黃白蓮蓉月餅、果香泗溢的蔓越莓果仁月餅等等同樣值得推介。COVA米蘭之秋月餅禮盒外形富有特色，以燙金勾畫出月夜下壯麗堂皇的米蘭大教堂Duomo di Milano及COVA米蘭總店，營造出多層次的立體感，糅合東方秋月美味及歐洲文藝色彩，讓大家彷如置身米蘭其中，感受與別不同的中秋氣氛。



COVA米蘭之秋月餅禮盒 $998/盒