Last Minute月餅懶人包！6款中秋特色月餅你買咗未？

9 月10日就是中秋節,大家揀好心水月餅未?市面上月餅款式多如天上繁星,到底應該買邊款?不妨考慮一下我們的精選推介啦!



當文歷餅店金柚燈籠高高掛月餅禮盒



當文歷餅店 by Dominique Ansel 出品位來有新意,今年中秋為各位呈獻「金柚燈籠高高掛月餅禮盒」,包裝靈感源自於懷舊沙田柚皮燈籠,金柚形狀的紙盒上,印滿星際圖案和不同大小的通花設計,亮燈時點點星光,很有氣氛。月餅方面,除了去年大受食客讚賞的經典奶黃月餅,今次更推出朱古力奶黃月餅,兩款口味共6件。每個禮盒內的月餅均以上乘食材在香港手工製造,餡料香濃幼滑,餅皮焗製至金黃鬆化,香氣四溢。朱古力奶黃及經典奶黃兩者的味道各具特色,迎合你和摯愛的不同口味。兩款月餅均印有品牌名字縮寫「DWL」,每個獨立包裝,方便與親朋好友一同分享,歡度中秋。



金柚燈籠高高掛月餅禮盒 $498/盒

星空漫遊La Famille

La Famille 今年首次推出「星空漫遊 (Space Journey)」 為主題系列中秋月餅禮盒,靈感源自於太陽系行星,搭配宇宙星空元素,將神話中的玉兔與多個夢幻星球結合,將月兔懷中的月亮變為戚風蛋糕,賣相可愛又充滿玩味,猶如一份來自遙遠星球的禮物。月餅口味包括伯爵茶奶黃和麥盧卡蜂蜜奶黃,前者沿用品牌經典口味之一的伯爵茶,散發出佛手柑獨特香氣,又保留傳統月餅的風味;後者選用優質麥蘆卡蜂蜜,與軟綿幼滑的奶黃完美融合,綿密細緻口感,令人一試難忘。

星球禮盒(單件裝)Klook 早鳥價 $88 / 原價 $108

宇宙探索中秋月餅禮盒(6件裝)Klook 早鳥價 $648 / 原價 $788

查詢及訂購:https://www.lafamillecake.com/stores

https://www.klook.com/zh-HK/food-dining/product/75111-la-famille-mooncake/

Ma …and The Seeds of Life 三色純素月餅

提倡純素飲食的高級法國菜餐廳 Ma…and The Seeds of Life,誠意推出三色純素月餅,經過 26 重工序打造,100%香港製造,不含蛋奶成分,讓素食者、蛋奶過敏及注重健康的朋友都品嘗到低糖健康的應節美食,包括純素奶黃、低糖綠茶奶黃及低糖伯爵茶奶黃,採用純素牛油製作,以椰奶代替牛奶,入口微甜不膩,餅皮亦加入了有機豆奶粉及亞麻籽粉,增除了三色純素奶黃月餅外,Ma…and The Seeds of Life零售店 Le Fromage by Ma更推出節日限定「三色純素月餅芝士美酒禮籃」,月餅配搭愛神麗氣泡酒及招牌純素芝士拼盤,一份禮籃多重享受。



三色純素月餅$238/盒

查詢及訂購:https://lefromage.com.hk/collections/mid-autumn-festival