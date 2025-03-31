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2025-03-31 10:00:00

LOG-ON《Snap The Y2K》期間限定活動 $10影膠卷人生四格/超迷你復古相機

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LOG-ON《Snap The Y2K》期間限定活動 $10影膠卷人生四格/超迷你復古相機

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LOG-ON即日起舉行《Snap The Y2K》期間限定活動，帶大家走入Y2K世界。現場不單有$10影潮爆人生四格，還有超迷你數碼相機、菲林相機、經典寶麗來即影即有，更三合一即影即有相機及標籤打印機等款式，讓大家輕鬆GET千禧感滿滿的拍攝體驗！

Y2K攝影4部曲｜$10影膠卷人生四格 再送專屬鑰匙扣

即日起至416日， 只需要來臨LOG-ON 銅鑼灣時代廣場店，即可以$10拍攝膠卷人生四格！更附送鑰匙扣一個，讓大家將最喜愛的一格放入其中，隨身攜帶，珍藏美好回憶。

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Y2K攝影4部曲｜超迷你復古相機 隨手拍出膠片感短片

Kenko-TokinaPieni系列」超迷你復古風數碼相機，輕巧可愛，附掛頸繩完美配搭復古穿搭。支援照片與影片拍攝，獨特的水彩和油畫質感，加上彩色濾光片，一秒營造懷舊底片風格，讓每張照片都充滿文青氛圍！

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Y2K攝影4部曲｜即影即打印 黑白相片復古感MAX

經典35mm Kodak菲林機身設計，小巧便攜，單手輕鬆操作，瞬間擁有復古潮拍感，搭載熱敏無墨打印技術，幾秒內輸出300dpi高質黑白相片，內建LCD屏幕。透過藍牙連接KODAK MEMO APP，可添加美顏濾鏡、相框、表情符號，讓潮拍更具個性！

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Y2K攝影4部曲｜NJZ同款Polaroid即影即有

全新Polaroid Now 第三代終於登場！經典機身設計，配合6種新色，每張相都充滿Y2K復古感。升級測距傳感器及測光計，影相更清晰明亮，發色更細緻。雙鏡頭自動對焦系統，智能切換鏡頭，無論自拍定影風景都一樣清晰。

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