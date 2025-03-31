LOG-ON即日起舉行《Snap The Y2K》期間限定活動，帶大家走入Y2K世界。現場不單有$10影潮爆人生四格，還有超迷你數碼相機、菲林相機、經典寶麗來即影即有，更三合一即影即有相機及標籤打印機等款式，讓大家輕鬆GET千禧感滿滿的拍攝體驗！

Y2K 攝影 4 部曲｜ $10 影膠卷人生四格 再送專屬鑰匙扣

即日起至4月16日， 只需要來臨LOG-ON 銅鑼灣時代廣場店，即可以$10拍攝膠卷人生四格！更附送鑰匙扣一個，讓大家將最喜愛的一格放入其中，隨身攜帶，珍藏美好回憶。