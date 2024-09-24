M+特別展《藝想天開》 聚焦郭培高訂服裝 布藝雕塑揚威Met Gala

中國當代首批時裝設計師之一的郭培，近四十載設計生涯裡，吸納過去一個世紀亞洲和全球文化精髓，在其創意無限的作品中，融會中國傳統工藝，還有源自世界各地的靈感，和西方立體剪裁，將高級訂製服裝工藝，提升到藝術品的層次。正在M+博物館舉辦的《郭培：藝想天開》展，將展出四十多件郭培的原創時尚藝術作品，讓公眾了解她跨文化、跨時代的美藝創作技巧。

郭培的設計致力宣導及復興中國傳統刺繡工藝，她和其團隊「玫瑰坊」，致力復甦和宏揚已成為非物質文化遺產的刺繡和定製工藝，藉著結合跨文化元素，令傳統工藝得以薪火相傳。對於作品獲M+邀請舉辨專屬個展，郭培表示：「受到M+文化博物館的邀，重點展示我的發布會設計作品，絕對是我的榮幸。此次主題展覽將我數十年來的創作精選，以藝術對話的方式呈現，可謂是我事業發展的又一重要里程碑。」在展廳中除展出郭培作品，同時亦有M+的藏品，策展人非常有心思，讓兩者可以產生對話。