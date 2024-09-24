M+特別展《藝想天開》 聚焦郭培高訂服裝 布藝雕塑揚威Met Gala

中國當代首批時裝設計師之一的郭培，近四十載設計生涯裡，吸納過去一個世紀亞洲和全球文化精髓，在其創意無限的作品中，融會中國傳統工藝，還有源自世界各地的靈感，和西方立體剪裁，將高級訂製服裝工藝，提升到藝術品的層次。正在M+博物館舉辦的《郭培：藝想天開》展，將展出四十多件郭培的原創時尚藝術作品，讓公眾了解她跨文化、跨時代的美藝創作技巧。
郭培的設計致力宣導及復興中國傳統刺繡工藝，她和其團隊「玫瑰坊」，致力復甦和宏揚已成為非物質文化遺產的刺繡和定製工藝，藉著結合跨文化元素，令傳統工藝得以薪火相傳。對於作品獲M+邀請舉辨專屬個展，郭培表示：「受到M+文化博物館的邀，重點展示我的發布會設計作品，絕對是我的榮幸。此次主題展覽將我數十年來的創作精選，以藝術對話的方式呈現，可謂是我事業發展的又一重要里程碑。」在展廳中除展出郭培作品，同時亦有M+的藏品，策展人非常有心思，讓兩者可以產生對話。
Rihanna都穿郭培作品
M+設計及建築主策展人Ikko Yokoyama指，《郭培：藝想天開》是東亞地區首次聚焦郭培為主題的大型作品展，她說：「展覽將帶領觀眾走進郭培豐富多彩的創意世界，追溯她運用得爐火純青的文化元素，細看她夢幻般的設計創意、極致的頂級工藝，和深遠影響了當代時尚文化界的作品表達。」郭培另一聞名遐邇，是她在2015年時，作品獲邀到紐約大都會博物館的展覽《中國：鏡花水月》中展出。又於「時尚奧斯卡」之稱的Met Gala晚會上，歌手Rihanna身穿郭培《一千零二夜》系列的巨型黃色禮服「黃皇后」行紅地氈，贏來全球讚嘆。同年郭培獲邀加入著名的巴黎高級時裝和時尚聯合會(The Fédération de la Haute Couture et de la Mode)。
逾40件布藝雕塑 郭培的時尚表達
作為《郭培：藝想天開》展覽的策展人，Ikko Yokoyama指：「通過展出郭培其極富奇幻色彩，且獨具藝術代表性的設計作品，以及精選自M+館藏的作品，我們希望引領觀眾感受，思考當代時尚的天然藝術性，以及它與當代視覺文化之間的聯繫。」
《郭培：藝想天開》展覽，將展出逾40件郭培的原創時尚作品，這批由郭培的高級定製時尚工作室「玫瑰坊」，借出的收藏級時尚藝術作品，將與M+館藏中的藝術及設計作品，展開交流與對話，郭培亦希望參觀者，能夠從展品中了解其設計概念：「能夠通過全球性視覺藝術殿堂M+，與來自不同文化背景的觀眾分享我的作品和理念，當然十分高興。希望大家都能夠享受以各自不同的視角、藉由與往不同的欣賞方式，來鑒賞並感受我的時尚表達。」
《郭培：藝想天開》展覽詳情：
日期：即日起至2025年4月6日
地點：M+地下大堂展廳
票價：$80/$160
查詢：www.mplus.org.hk