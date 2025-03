M2M越洋專訪︱曝被逼拆夥23年 25周年巡演給組合一個好結局

Marit與Marion原來5歲已經認識,8歲開始組成樂隊寫歌創作,14歲時與美國的Atlantic Records簽約,M2M就是這樣開始。她們第一首派台歌《Don't Say You Love Me》一推出即大受歡迎,打入多個國家排行榜的前10位置。問到她們一炮而紅的感覺,「成功對我們來說有點超現實,而且我們當時很年輕,那段日子既瘋狂亦驚人。」

談到這次回歸會否創作新歌,她們說:「今年的焦點是慶祝我們成團25周年,而且終於有機會舉行第一次M2M巡演,而當年我們沒有這個機會。亦趁再次走在一起,看會否激勵我們創作新的音樂。」談到其曲風以抒情為主,她們即時糾正,「M2M也有活潑的歌曲,像《Don't say you love me》,只是許多抒情的作品都成為了大熱歌曲!像《Pretty Boy》和《The day you went away》。」