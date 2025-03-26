M2M越洋專訪︱曝被逼拆夥23年 25周年巡演給組合一個好結局

成立於上世紀九十年代的挪威女子雙人組合M2M，她們的音樂充滿了青春的回憶，歌詞往往探討愛情、友誼和自我發現等主題，讓聽眾感受情感共鳴，定義了Y2K時代pop ballad美學。M2M將於4月來港演出一場巡迴騷《The Better Endings Tour 2025》香港站，隊中兩位成員Marit Larsen、Marion Ravn在開騷前接受《am730》專訪，談及當年唱片大賣1,200萬張的心情，以及在樂隊最輝煌時退隱23年，而復出後有何創作計劃。文：司徒旭傑 Marit與Marion原來5歲已經認識，8歲開始組成樂隊寫歌創作，14歲時與美國的Atlantic Records簽約，M2M就是這樣開始。她們第一首派台歌《Don't Say You Love Me》一推出即大受歡迎，打入多個國家排行榜的前10位置。問到她們一炮而紅的感覺，「成功對我們來說有點超現實，而且我們當時很年輕，那段日子既瘋狂亦驚人。」

逼於無奈最紅時分離 M2M在國際樂壇推出過兩張專輯，包括《Shades of Purple》(2000年)和《The Big Room》(2001年)，之後在樂壇消失了23年。問到她們當年發生甚麼事，「當時發生一系列不幸事件，包括錯誤的建議、年輕缺乏經驗、金錢、更大的夢想，還有我們周圍充滿著野心的商人，他們的一些可怕行為。」M2M當時迫於無奈，只好暫時離開樂壇，「這段日子我們試圖理清這一切，對於年輕時那段混亂時期，我們有著很多掙扎。」 M2M離開這段日子，她們分別以獨唱歌手身份，推出大量專輯，至於為何有重組的構思，Marit說：「去年4月某天，我們碰巧在一起……我在Marion的廚房裡，和她談了長達4小時的話，分享只有我兩才有的記憶和共同經歷。」

走在一起激勵新創作 兩人的對話，包含笑聲與淚水，並且均視對方為親人，重組就是想找回初心，「直認不諱地說出來感覺很俗氣，但我們一起唱歌時有股特有能量，一種特殊的魔力，令到我們的歌曲有自己的生命，所以就決定舉行這次巡演。」Marion則稱：「巡演想讓M2M的故事有一個更好的結局，它應得的結局。我們非常感激fans仍然在，聆聽我們的音樂。」

談到這次回歸會否創作新歌，她們說：「今年的焦點是慶祝我們成團25周年，而且終於有機會舉行第一次M2M巡演，而當年我們沒有這個機會。亦趁再次走在一起，看會否激勵我們創作新的音樂。」談到其曲風以抒情為主，她們即時糾正，「M2M也有活潑的歌曲，像《Don't say you love me》，只是許多抒情的作品都成為了大熱歌曲！像《Pretty Boy》和《The day you went away》。」

20 年前訪港被美食震懾 雖然被迫拆夥23年，但她們一直沒有離開樂壇，問到有沒有喜歡的新一代音樂人，M2M說：「Chappell Roan和Sabrina Carpenter，我們對音樂的品味更偏向singer songwriter的流行音樂或民謠。」對於今次來港演出的期望，「很高興能到香港舉辦我們第一場M2M演唱會，我們迫不及待和粉絲一起慶祝和歌唱。」至於對香港的印象，原來她們20年前曾到訪，「香港是個美麗城市，有著驚人美味的美食！」 問到可有話想對逾20年的fans說，她們稱：「非常感謝你們這些年來一直支持M2M的音樂。我們萬分期待為你們演出！」

《 M2M The Better Endings Tour 2025 》詳情： 日期： 4 月 29 日 ( 晚上 8 時正 ) 地點：伊利沙伯體育館表演場 門票： $2,088(VIP ，包括與 M2M 獨家合照機會 ) 、 $1,288 、 $1,088 、 $888 及 $688 購票連結 電話︰3166 1288