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生活
2024-11-27 09:00:00

Marithe Francois Girbaud首間專門店落戶銅鑼灣 IU、Jennie、高允貞都在穿！

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Marithe Francois Girbaud首間專門店落戶銅鑼灣 IU、Jennie、高允貞都在穿！

Marithe Francois Girbaud首間專門店落戶銅鑼灣 IU、Jennie、高允貞都在穿！

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如果有留意韓國潮牌，相信對MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD(Marithe)這個品牌不會陌生，這個由高允貞、IUJennieKarina等大牌韓星帶紅的品牌，最近在銅鑼灣白沙道開設首間專門店，不單有代言人高允貞的同款衛衣及cap帽，更有聖誕限定的小熊掛飾，喜歡韓牌的女生不要錯過！

Marithe Francois Girbaud首間專門店落戶銅鑼灣

Marithe Francois Girbaud首間專門店落戶銅鑼灣

Marithe源自法國，由Marithé BachellerieFrançois Girbaud1972年創立，於韓國開設專門店後大受韓國女生愛戴，後來更被韓國公司收購，不單找來韓劇《Moving異能》女主角高允貞代言，就連JennieIUaespaKarinaIVE的張員瑛都曾穿著MaritheMarithe​​​​​​​Mardi MercrediMatin Kim，被譽為韓國「3M」，有趣的是，這3個品牌都先後在在白沙道及啓超道開店。

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Marithe找來高允貞代言，另外就連Jennie、IU、aespa的Karina及IVE的張員瑛都曾穿著Marithe。 Marithe找來高允貞代言，另外就連Jennie、IU、aespa的Karina及IVE的張員瑛都曾穿著Marithe。 Marithe找來高允貞代言，另外就連Jennie、IU、aespa的Karina及IVE的張員瑛都曾穿著Marithe。 Marithe找來高允貞代言，另外就連Jennie、IU、aespa的Karina及IVE的張員瑛都曾穿著Marithe。 Marithe找來高允貞代言，另外就連Jennie、IU、aespa的Karina及IVE的張員瑛都曾穿著Marithe。 Marithe找來高允貞代言，另外就連Jennie、IU、aespa的Karina及IVE的張員瑛都曾穿著Marithe。

Marithe一開始以牛仔服飾起家，結合高品質設計及休閒風格，打造舒適時尚、具備功能性的服裝及配飾系列。提到最為人熟悉的，一定是綴有三排字的品牌標誌，加入基本款成為單品經典百搭，為日常造型點綴法式學院風格。Martihe亦特別注重牛仔布料的選用及剪裁，新店展示最新牛仔單品，包括不同版型、材質或顏色的牛仔褸、牛仔褲、牛仔裙、牛仔布袋、牛仔帽及牛仔吊飾等，締造多樣化的牛仔風格造型。

Martihe新店佔地約1,500呎，店鋪設計採用實木傢俱為基調，店內以大地色及米白色為主色，配上線條俐落的實木陳列架，營造法國巴黎的率性氛圍，完美還原品牌位於韓國漢南洞旗艦店的風格。

新店展示最新牛仔單品 MARITHE今季推出多款新袋。 MARITHE今季推出多款新袋。 MARITHE今季推出多款新袋。 MARITHE今季推出多款新袋。 為慶祝MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD香港首間專門店開幕，品牌即日起為充滿香港特色的電車換上新裝，車身印有品牌大使高允貞的電車將於繁華的香港島穿梭。

秋冬2024系列Timeless Overlap 現代經典與傳統的交融

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD秋冬系列Timeless Overlap亦同步於Marithe香港店上架，靈感源自於巴黎人在歐洲街道上漫步的畫面，散發著永恆的法式優雅。系列單品帶有條紋圖案及北歐風格的細節，呈現溫暖輕鬆的冬日感覺。

秋冬2024系列Timeless Overlap 秋冬2024系列Timeless Overlap 秋冬2024系列Timeless Overlap 秋冬2024系列Timeless Overlap 秋冬2024系列Timeless Overlap 秋冬2024系列Timeless Overlap

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD每季均會推出不同款式的小熊。適逢聖誕節，品牌亦推出聖誕限定小熊掛飾，穿上針織毛衣及戴上冷帽的小熊造型可愛，散發節日氛圍感。不論掛在手袋，抑或放在毛衣口袋作裝飾都可愛滿分，為節日造型作點綴。Marithe 12月起更提供包裝禮盒服務，為你輕鬆預備完美聖誕禮物之選。

Marithe Francois Girbaud推出聖誕限定小熊掛飾。 Marithe Francois Girbaud推出聖誕限定小熊掛飾。 Marithe Francois Girbaud推出聖誕限定小熊掛飾。 Marithe Francois Girbaud推出聖誕限定小熊掛飾。
MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 銅鑼灣專門店

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 銅鑼灣專門店

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 銅鑼灣專門店

地址：銅鑼灣白沙道16號地舖

營業時間：早上11時至晚上9

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