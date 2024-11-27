Marithe Francois Girbaud首間專門店落戶銅鑼灣 IU、Jennie、高允貞都在穿！

如果有留意韓國潮牌，相信對MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD(Marithe)這個品牌不會陌生，這個由高允貞、IU、Jennie及Karina等大牌韓星帶紅的品牌，最近在銅鑼灣白沙道開設首間專門店，不單有代言人高允貞的同款衛衣及cap帽，更有聖誕限定的小熊掛飾，喜歡韓牌的女生不要錯過！

Marithe源自法國，由Marithé Bachellerie和François Girbaud於1972年創立，於韓國開設專門店後大受韓國女生愛戴，後來更被韓國公司收購，不單找來韓劇《Moving異能》女主角高允貞代言，就連Jennie、IU、aespa的Karina及IVE的張員瑛都曾穿著Marithe！Marithe​​​​​​​與Mardi Mercredi及Matin Kim，被譽為韓國「3M」，有趣的是，這3個品牌都先後在在白沙道及啓超道開店。

Marithe一開始以牛仔服飾起家，結合高品質設計及休閒風格，打造舒適時尚、具備功能性的服裝及配飾系列。提到最為人熟悉的，一定是綴有三排字的品牌標誌，加入基本款成為單品經典百搭，為日常造型點綴法式學院風格。Martihe亦特別注重牛仔布料的選用及剪裁，新店展示最新牛仔單品，包括不同版型、材質或顏色的牛仔褸、牛仔褲、牛仔裙、牛仔布袋、牛仔帽及牛仔吊飾等，締造多樣化的牛仔風格造型。

Martihe新店佔地約1,500呎，店鋪設計採用實木傢俱為基調，店內以大地色及米白色為主色，配上線條俐落的實木陳列架，營造法國巴黎的率性氛圍，完美還原品牌位於韓國漢南洞旗艦店的風格。