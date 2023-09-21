MBTI測試｜韓國大熱！解讀MBTI人格8個字母含意+簡易區分測試【附測試網站】

近年，韓國特別流行MBTI人格測試，不少人在認識新朋友時都自動報上自己的MBTI。甚至會在社交媒體或求職網上標明自己的MBTI，讓大家容易分辨同類人。以下就為大家解讀MBTI人格字母含意，同時附上簡易區分測試及測試網站，讓大家可以找出自己的MBTI！

MBTI測試｜第一個字母 E(外傾) VS I(內傾) MBTI測試的第一個字母為E或I，E(Extraversion)表示外向，除了善於與他人互動外，主要指其能量來自於與他人的交往。而I(Introversion)則表示內向，其能量來自於自我反省，因此更善於進行獨立思考。 【簡易區分測試】E(外傾) VS I(內傾) 問題：以下哪一個選項更難做到？ 1.一年不能見好朋友（但可以用電話聯繫） 2. 獨自才藝表演10分鐘 E型人：1號選項更難做到 I型人：2號選項更難做到

MBTI測試｜第二個字母 S(實感) VS N(直覺) MBTI測試的第二個字母為S或N，S(Sensing) 表示實感，實感型人格傾著重現實世界的具體細節，其想法一般都根據過往經驗或現實。而N(Intuition)則表示直覺，直覺型人格傾向著重抽象概念和未來可能性，因此想法會比較天馬行空。 【簡易區分測試】S(實感) VS N(直覺) 問題：「如果馬進入酒吧，馬會跟店員說什麼？」，你的問答是？ S型人：「馬為什麼會進酒吧？」/「馬為什麼會說話？」等現實的答案 N 型人：「請給我酒。」等各種天馬行空的答案

MBTI測試｜第三個字母 T(邏輯) VS F(情感) MBTI測試的第三個字母為T或F，T(Thinking)代表邏輯，邏輯型人格在做決定時主要依據邏輯和分析，所以想法都較為理性，給予人冷靜的感覺。而F(Feeling)則代表情感，情感型人格在做決定時主 要依據情感和價值觀，想法與邏輯型人格存有很大差異，屬於MBTI中較容易分辨的特徵。 【簡易區分測試】T(邏輯) VS F(情感) 問題：當朋友對你說：「今天發生了一些事，所以很累。」時，你的問答是？ T型人：「那麼事情解決了嗎？」／「發生什麼事？」等並不在乎對方心情，只在乎事情本身的回答。 F型人：「你一定很累了。」／「辛苦你了」等並不好奇事情怎樣，只在乎對方感受的回答。