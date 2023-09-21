MBTI測試｜韓國大熱！解讀MBTI人格8個字母含意+簡易區分測試【附測試網站】

近年，韓國特別流行MBTI人格測試，不少人在認識新朋友時都自動報上自己的MBTI。甚至會在社交媒體或求職網上標明自己的MBTI，讓大家容易分辨同類人。以下就為大家解讀MBTI人格字母含意，同時附上簡易區分測試及測試網站，讓大家可以找出自己的MBTI！
MBTI測試｜第一個字母 E(外傾) VS I(內傾)
MBTI測試的第一個字母為E或I，E(Extraversion)表示外向，除了善於與他人互動外，主要指其能量來自於與他人的交往。而I(Introversion)則表示內向，其能量來自於自我反省，因此更善於進行獨立思考。
【簡易區分測試】E(外傾) VS I(內傾)
問題：以下哪一個選項更難做到？
1.一年不能見好朋友（但可以用電話聯繫）
2. 獨自才藝表演10分鐘
E型人：1號選項更難做到
I型人：2號選項更難做到
MBTI測試｜第二個字母 S(實感) VS N(直覺)
MBTI測試的第二個字母為S或N，S(Sensing) 表示實感，實感型人格傾著重現實世界的具體細節，其想法一般都根據過往經驗或現實。而N(Intuition)則表示直覺，直覺型人格傾向著重抽象概念和未來可能性，因此想法會比較天馬行空。
【簡易區分測試】S(實感) VS N(直覺)
問題：「如果馬進入酒吧，馬會跟店員說什麼？」，你的問答是？
S型人：「馬為什麼會進酒吧？」/「馬為什麼會說話？」等現實的答案
N 型人：「請給我酒。」等各種天馬行空的答案
MBTI測試｜第三個字母 T(邏輯) VS F(情感)
MBTI測試的第三個字母為T或F，T(Thinking)代表邏輯，邏輯型人格在做決定時主要依據邏輯和分析，所以想法都較為理性，給予人冷靜的感覺。而F(Feeling)則代表情感，情感型人格在做決定時主 要依據情感和價值觀，想法與邏輯型人格存有很大差異，屬於MBTI中較容易分辨的特徵。
【簡易區分測試】T(邏輯) VS F(情感)
問題：當朋友對你說：「今天發生了一些事，所以很累。」時，你的問答是？
T型人：「那麼事情解決了嗎？」／「發生什麼事？」等並不在乎對方心情，只在乎事情本身的回答。
F型人：「你一定很累了。」／「辛苦你了」等並不好奇事情怎樣，只在乎對方感受的回答。
MBTI測試｜第四個字母 J(判斷) VS P(知覺)
MBTI測試的第四個字母為J或P，J(Judging)即表示判斷，J型人比較喜歡有計劃和組織，追求目標明確和條理，因此特別討厭計劃被打亂的狀況出現。而P(Perceiving)則代表知覺，P型人的想法和決定較為靈活和開放，追求可能性和變化，一般可以從旅行計劃或工作計劃中體現。
【簡易區分測試】J(判斷) VS P(知覺)
問題：當計劃被打亂時，你的想法是？
J型人：「不安」／「需要盡快完成計劃」／「腦海中已經制定後備方案」等以求令計劃能順利進行或一心只在計劃上的想法。
P型人：「無所謂」／「順其自然」／「如果有更好的計劃，原本的計劃被打亂亦可」／「本來的計劃也忘記了」等對於計劃不順利也無所謂的態度。
MBTI測試｜MBTI人格測試網站
只用簡單幾條問題只能簡易區分人格字母，實際上還要經過多重問題，才可以找出自己真正的MBTI，以下就為大家整合了幾個不同的MBTI人格測試網站，有興趣的話不妨進行測試。
【免費性格測試】
共設60條問題，回答分為7個不同程度，完成測試後會提供與受訪者性格最接近的MBTI及分析。
網址：https://www.16personalities.com/tw/%E6%80%A7%E6%A0%BC%E6%B8%AC%E8%A9%A6
【免費16型人格職業性格測試】
共設40多條問題，屬2選1必選題，完成測試後會提供與受訪者性格最接近的MBTI及分析。